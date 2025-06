Terre des Hommes indice il Premio Baldry-Luberti

L’Onlus Terre des Hommes insieme con il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) hanno indetto, anche quest’anno, il premio giornalistico Baldry-Luberti. Sostenuto anche dall’associazione Respiro, il premio mira a riconoscere e valorizzare le attività di ricerca che abbiano meglio contribuito ad approfondire una tematica troppo spesso non affrontata come quella degli orfani di femminicidio e dei crimini domestici.

Terre des Hommes, la Onlus a tutela dei bambini

Terre des Hommes è una Onlus che da più di 60 anni si occupa di proteggere i bambini di tutto il mondo da ogni forma di violenza o abuso e garantire ad ogni bambino il diritto alla salute, l’istruzione e libertà senza alcuna discriminazione di carattere religioso, etnico politico e di genere.

Fondata in Svizzera nel 1960 da Edmond Kaiser, Terre des Hommes nel corso degli anni è stata promotrice di diversi progetti a sostegno dei bambini e della loro tutela in luoghi in cui tutto questo non vi era assicurato. Tra i più importanti, la campagna internazionale Stop Child Trafficking contro la tratta dei bambini che ha dato vita ad un report che descrive il fenomeno della tratta dei bambini nel mondo analizzando le cause ed effetti e le esperienze delle più importanti ONG operative sul campo.

Nel 2011 invece, la Onlus svizzera avvia il progetto Faro, prima a Lampedusa poi in tutta la Sicilia per la protezione dei minori migranti che attraversano il mediterraneo per arrivare in Europa. Basandosi su questo progetto, sei anni dopo, verrà diffusa la “Guida al Modello Faro: Salute Mentale e Supporto Psicosociale ai minori migranti non accompagnati e a famiglie con bambini in prima accoglienza“. Un modello innovativo dedicato ai minori migranti che rispecchia in tutto le linee guida dell’OMS per la salute mentale e il supporto psicosociale nelle situazioni di emergenza.

Il Premio Baldry-Luberti è dedicato a due figure cruciali

Il premio è intitolato ad Anna Costanza Baldry, psicologa, criminologa, ricercatrice in Psicologia Sociale e professoressa di Psicologia giuridica e investigativa scomparsa prematuramente nel 2019. Baldry ha dedicato la sua vita e il suo lavoro alla tutela delle donne e dei bambini vittime di violenza ed è stata tra lə primə a mettere in luce la falla normativa che riguarda una categoria di vittime collaterale al femminicidio come gli “orfani speciali”.

Da quest’anno al nome di Baldry è stato aggiunto anche quello di Roberta Luberti, medico e psicoterapeuta, ex presidente del CISMAI e socia fondatrice dell’Associazione Artemisia di Firenze, che nel corso della sua carriera si è molto impegnata a portare all’attenzione della comunità il tema della violenza sui minori, promuovendo e coordinando la redazione del documento CISMAI “Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri”.



Premio Baldry-Luberti: come funziona e a chi è rivolto

Il premio Baldry-Luberti è suddiviso in due categorie: Accademica e Giornalistica. Per la categoria accademica saranno premiate due tesi di laurea magistrale e una tesi di dottorato inerenti all’abuso e maltrattamento infantile. Per quella giornalistica verranno invece selezionati due scritti che meglio approfondiscono il tema degli orfani di femminicidio e crimini domestici.

Le giurie istituite per le due categorie sono composte da rinomati esperti nei settori di competenza. Figure come Emma D’Acquino, giornalista e conduttrice tv RAI, e Annalisa Cuzzocrea, editorialista di Repubblica, faranno parte della giuria giornalistica mentre professionist* come Emanuela Guarcello, docente di pedagogia all’Università di Torino, e Federica Giannotta, giurista e responsabile progetti italia di Terre Des Hommes, decreteranno i vincitori dei premi accademici. I vincitori di entrambe le categorie saranno poi invitati ad una cerimonia di premiazione nel mese di ottobre in cui verranno esposti i loro elaborati e conferiti i premi.

La manifestazione sottolinea l’impegno delle due Onlus, Terre des Hommes e CISMAI, nel dare voce e visibilità ai bambini che hanno visto la propria vita drammaticamente stravolta da femminicidio e crimini domestici. Un riconoscimento importante, per promuovere la ricerca e sensibilizzare l’opinione pubblica su queste realtà trascurate e troppo spesso dimenticate.

Benedetta Gravina