Numerose sono le donne che hanno scritto grandi pagine nella storia. Il loro impegno e il loro spirito di sacrificio hanno ispirato intere generazioni. Attraverso le loro conquiste finanziarie e politiche hanno spesso dato prova di una volontà tenace nel ricercare l’affermazione di sé. Alcune di quelle eroine femminili che hanno segnato la storia sono Giovanna D’Arco, Marie Curie, Rita Levi-Montalcini, Madre Teresa e Anna Bolena.

Tra le donne che hanno fatto la storia, molte erano del segno zodiacale di luglio , un segno forte e coraggioso, che ancora oggi influisce sul carattere di molte donne importanti. Ma oggi non parleremo di questo segno. In questo articolo vi racconteremo alcune vicende di vita di queste donne straordinarie, i loro insegnamenti e l’impatto che hanno avuto sulla società, valorizzando al tempo stesso l’importanza.

1. Giovanna D’Arco

Giovanna D’Arco, nata sotto il segno del Capricorno, è stata uno degli esempi più vivaci e incisivi della storia. Figlia di un contadino francese, ha saputo mostrarsi alla pari con i grandi comandanti della Francia prima, durante e dopo la Guerra dei Cent’anni. Si è distinta per le sue intuizioni militari, e soprattutto il suo fervore religioso, e la sua determinazione le sono valse l’amore di Papa Callisto III e la stima di Re Carlo VII, che l’aveva scelta per guidare la resistenza contro gli inglesi.

La sua è stata una storia di una forza di volontà senza eguali, di cui durante la guerra ha dato prova, nonostante la giovane età. La sua leggenda e i suoi ideali hanno aperto la strada alla liberazione della Francia ma anche ad un atteggiamento diversificato rispetto all’affermazione della figura femminile in politica.

2. Marie Curie

Marie Curie, nata sotto il segno dello Scorpione, è un’altra donna di grande levatura che ha scritto pagine brillanti nella storia. Chiamata anche Madame Curie, è stata una scienziata che ha fatto della ricerca sui radioelementi la sua vita. La scoperta del raggio X, del polonio e del radium ha reso possibile alla scienza di svelare per la prima volta l’enigma dell’atomo.

La sua abilità eclettica e multifunzionale le ha permesso di superare ogni discriminazione di genere e diventare la seconda donna a vincere il Nobel per la Fisica, nel 1903, e la prima a vincere per la Chimica, nel 1911. La dedizione e l’auto sacrificio nei confronti della scienza e dell’umanità tutta hanno reso possibile lo sviluppo di alcune delle più importanti scoperte mai fatte nella storia del progresso tecnologico.

3. Rita Levi Montalcini

Rita Levi Montalcini, nata sotto il segno del Toro, ha sicuramente rappresentato un esempio incredibile di forza di volontà nei confronti di genere, razza e religione. Pediatra di origine ebraica, è stata protagonista del Primo Convegno Internazionale Femminile per l’emancipazione della donna nel 1932. Malgrado l’inizio difficile dovuto alla discriminazione razziale, nel 1986 ha vinto il Premio Nobel per la Medicina.

Abile sperimentatrice in campo biomedico, la sua abilità ha permesso di identificare i fattori di crescita che sono considerati fondamentali nello sviluppo del sistema nervoso. Negli ultimi anni della sua vita si è dedicata attivamente a promuovere i diritti umani in tutto il mondo, adoperandosi per la liberazione delle donne nelle società più arretrate.

4. Madre Teresa

Se c’è una donna che ha messo davanti a tutto il valore della vita umana, quella è Madre Teresa di Calcutta. Monaca missionaria, nata sotto il segno della Vergine, dedica la sua vita all’aiuto di malati, bisognosi, moribondi, persone abbandonate e molti altri. Lottando contro la povertà, la penuria e l’emarginazione sociale, lascia un segno indelebile nelle coscienze di tutti noi.

Il suo sostegno ai più deboli le è valso il Nobel per la Pace nel 1979. Di esempio il suo spirito di condivisione, sacrificio e coerenza verso una sola causa, dimostra di come vale la pena lottare anche quando non c’è speranza.

5. Anna Bolena

Ultima ma non per importanza Anna Bolena, nata sotto il segno del Toro, la regina è gravemente sottovalutata nei libri di storia, ma al tempo stesso protagonista della storia degli inglesi. Sposando Enrico VIII è diventata regina d’Inghilterra dal 1533 al 1536. Purtroppo, nonostante l’amore del re per lei sia rimasta per sempre intatta, ha subito la sfortuna di non voler piacere alla corte, e per questo motivo le è stata inflitta una condanna a morte.

Pur essendo morta nel 1536, il suo nome è diventato un simbolo nella storia della discriminazione di genere e delle sfide che le donne di ogni epoca si vedono costrette a fronteggiare in nome della loro integrità.

Conclusione

In conclusione, possiamo dire che queste straordinarie donne, in base ai loro contributi, hanno rappresentato dei punti di svolta per la società, contribuendo in modo decisivo a cambiare le regole e lo stato quotidiano del mondo. A partire dalla determinazione di Giovanna D’Arco, la scienza di Marie Curie fino alle vite condotte da Rita Levi-Montalcini, Madre Teresa e Anna Bolena, ognuna di loro ha lasciato un messaggio importante ed un profondo insegnamento per i nostri tempi.

La storia ci ha insegnato che, se si vogliono raggiungere importanti traguardi spesso non è necessario aspettare un segno dall’alto, bensì è sufficiente avere coraggio e una volontà che non conosce ostacoli.