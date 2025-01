Una fuga romantica di coppia a Milano è un’idea grandiosa, per ritrovare la complicità e divertirsi. La città lombarda è spesso associata al business e alla moda oltre che al ritmo frenetico. In realtà ha molto altro da offrire, perché nella sua completezza è in grado di sorprendere con angoli romantici poco conosciuti e atmosfere suggestive da vivere. Scopriamo insieme alcune idee per attimi ricchi di suggestione a due.

Cosa vedere in coppia a Milano

Milano è una delle città italiane maggiormente conosciute nel mondo, ed è ideale per una fuga romantica a due alla scoperta dei suoi luoghi magici. Affinché sia tutto perfetto, il pernottamento non può essere lasciato al caso, preferendo un luogo ricercato e particolare, come per esempio Neo Hotel. Curiosando sul sito https://www.neohotel.it/ è possibile vedere in anteprima l’eleganza di questo punto di riferimento, situato in posizione strategica per raggiungere il centro di Milano comodamente. Quello che serve alla coppia è proprio poter essere accolti in un ambiente piacevole, con ogni tipo di comfort a disposizione.

Una volta che il soggiorno è stato programmato, è il momento di scoprire ciò che la città lombarda ha da offrire di romantico: ecco le destinazioni imperdibili.

Torre Branca

Tra le esperienze di coppia da provare, salire sulla cima della Torre Branca è una di quelle da vivere senza indugio. È situata al centro del Parco Sempione e si presenta con una struttura in acciaio, disegnata negli anni ’30 da Giovanni “Gio” Ponti.

Con i suoi 108 metri di altezza regala una vista panoramica della città da togliere il fiato, con Milano che si mostra in tutta la sua bellezza tra le piazze e i suoi famosi tetti. Per un pizzico di romanticismo in più, il consiglio è di fare questa esperienza durante il tramonto o alla sera, con le luci che brillano e rendono l’atmosfera magica.

Quartiere Brera

Il quartiere di Brera è uno dei luoghi iconici di Milano, perfetto per una passeggiata di coppia mano nella mano. La sua particolarità è rappresentata dalle botteghe storiche, dalla Pinacoteca con molte opere d’arte interessanti e i negozi vintage che fanno da cornice.

Terrazze del Duomo

Tra i monumenti indimenticabili per un momento a due, salire sulle Terrazze del Duomo è da sempre un classico intramontabile. Una volta in cima è possibile ammirare le guglie gotiche e la città dall’alto. L’ambiente circostante è unico grazie al marmo bianco e le decorazioni tipiche che, in certi periodi dell’anno, creano un’atmosfera fiabesca.

Palazzi in stile Liberty di Porta Venezia

Per gli amanti dell’architettura e delle atmosfere retrò, Porta Venezia è imperdibile. Famosa per i suoi palazzi in stile Liberty, gli innamorati potranno perdersi tra la bellezza dei balconi eleganti e i dettagli raffinati che rimandano a una Milano d’altri tempi. Tra gli edifici più famosi e belli, si consiglia di visitare Casa Galimberti e Casa Guazzoni, gemme dell’Art Nouveau milanese.

I Navigli

Vivere i Navigli in modo completamente diverso dal solito è possibile, grazie ai battelli che attraversano i luoghi storici e gli scorci pittoreschi. Si tratta di un’occasione perfetta per scattare alcune foto ricordo e lasciarsi andare a un momento di autentica connessione con il partner.