In un’epoca segnata dal progresso tecnologico e da uno stile di vita sempre più sedentario, il tema dell’importanza dello sport per la salute sembra essere messo sempre più in secondo piano. La vita quotidiana di molte persone è sempre più caratterizzata da lunghe ore passate davanti a uno schermo, da spostamenti in auto o mezzi pubblici e da una crescente automazione nelle attività quotidiane. Questo trend ha avuto conseguenze negative sul benessere fisico e mentale di milioni di persone, eppure, nonostante gli evidenti benefici, l’attività fisica continua a essere trascurata.

Secondo studi recenti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha indicato che circa il 30% della popolazione adulta mondiale non raggiunge i livelli minimi di attività fisica raccomandati per una buona salute. Questo dato è preoccupante, poiché l’inattività fisica è associata a una serie di malattie croniche, come il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari, l’obesità e persino alcuni tipi di tumore. Inoltre, uno stile di vita sedentario contribuisce al deterioramento della qualità della vita e al peggioramento della salute mentale, con un aumento significativo di ansia, depressione e stress.

Fonte: Wikimedia Commons.

In Italia, la situazione non è molto migliore. Secondo una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità, circa il 60% degli italiani non pratica attività fisica in modo regolare. Questo fenomeno è particolarmente preoccupante tra i giovani, che spesso preferiscono attività indoor come videogiochi e social media anziché praticare sport all’aperto. Anche se il 2023 ha visto un lieve incremento dell’interesse per le attività sportive, il trend generale è ancora lontano da un’integrazione sana e quotidiana dell’attività fisica nella vita delle persone.

I benefici dello sport sulla salute

Nonostante il contesto in cui lo sport sta perdendo terreno, i benefici per la salute legati all’attività fisica regolare sono innegabili e dimostrati da numerosi studi scientifici. Fare sport non solo migliora la condizione fisica, ma ha anche effetti positivi sulla salute mentale e sull’equilibrio psicologico.

Prevenzione delle malattie croniche: l’attività fisica riduce il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e obesità. L’esercizio regolare migliora la circolazione sanguigna, abbassa i livelli di colesterolo e favorisce il controllo della pressione sanguigna. Secondo uno studio pubblicato nel Journal of the American College of Cardiology, l’attività fisica regolare è in grado di ridurre il rischio di malattie cardiache del 30-40%.

Miglioramento della salute mentale: numerose ricerche dimostrano che l’attività fisica ha un impatto positivo sull’umore e sul benessere psicologico. L’esercizio fisico stimola la produzione di endorfine, ormoni che riducono lo stress e migliorano la sensazione di felicità. Fare sport aiuta anche a combattere la depressione e l’ansia, e gli esperti suggeriscono che l’esercizio moderato può essere utile come trattamento complementare per disturbi psichiatrici.

Controllo del peso: lo sport è uno degli strumenti più efficaci per contrastare l’obesità. Praticare attività fisica aiuta a bruciare calorie e a mantenere un peso corporeo sano. Inoltre, l’esercizio aumenta il metabolismo e migliora l’efficienza del sistema digestivo, contribuendo a una gestione migliore del peso a lungo termine.

Aumento dell’energia e della produttività: molti si chiedono come trovare l’energia per allenarsi quando sono già stanchi dopo una lunga giornata di lavoro. Eppure, diversi studi hanno dimostrato che l’attività fisica migliora la capacità di concentrazione e la produttività. L’esercizio fisico stimola il flusso sanguigno e l’ossigenazione dei muscoli e del cervello, portando a una maggiore lucidità mentale e a livelli di energia superiori.

Benefici a lungo termine: l’attività fisica regolare aiuta anche a mantenere la mobilità articolare, previene l’osteoporosi e rinforza i muscoli. Con l’invecchiamento, il nostro corpo tende a perdere tonicità muscolare e a ridurre la densità ossea, ma l’esercizio fisico aiuta a rallentare questi processi e migliora la qualità della vita nella terza età.

Un altro aspetto fondamentale dell’attività fisica è la dimensione sociale. Lo sport, infatti, è un ottimo strumento di socializzazione, che aiuta a creare legami e a rafforzare il senso di comunità. Le attività sportive di gruppo, come il calcio, la pallavolo o la corsa in gruppo, favoriscono la cooperazione e la comunicazione, insegnano il rispetto delle regole e stimolano l’autodisciplina.

Anche se molte persone si allenano in solitaria, gli sport di squadra o anche le attività sociali come le lezioni di yoga o pilates possono rappresentare momenti importanti di interazione. Per i bambini e gli adolescenti, lo sport è fondamentale per imparare valori come il fair play, la gestione della competizione e il lavoro di squadra, competenze che risultano preziose anche nella vita adulta.

Nonostante i numerosi vantaggi che l’attività fisica porta alla salute, molte persone si trovano a fare i conti con una serie di ostacoli che impediscono loro di praticare sport con regolarità. La mancanza di tempo, il lavoro sedentario, la vita frenetica e la percezione di un mondo sempre più tecnologico sono solo alcune delle ragioni che riducono la motivazione a fare sport.

Tuttavia, le soluzioni esistono. Per esempio, è possibile integrare piccole attività fisiche nella routine quotidiana: salire le scale invece di prendere l’ascensore, fare passeggiate durante la pausa pranzo, utilizzare una bicicletta per gli spostamenti quotidiani. Inoltre, le città dovrebbero investire maggiormente in infrastrutture adeguate, come parchi, piste ciclabili e palestre pubbliche, per rendere più accessibile l’attività fisica a tutti.

Una soluzione efficace per incoraggiare le persone a fare sport è anche l’accesso a professionisti qualificati, come i personal trainer. Un professionista del settore può aiutare a individuare l’attività fisica più adatta alle esigenze individuali e a impostare un piano di allenamento personalizzato, aumentando la motivazione e il coinvolgimento.

I benefici dello sport: la testimonianza di Ciro Di Matola

Sono molte le persone che lavorano nel settore dello sport e del benessere e che ogni anno cercano di aiutare le persone a migliorarsi costantemente. Ciro Di Matola, 27 anni, lavora come personal trainer da 9 anni. Laureato in scienze motorie, ha sviluppato un approccio professionale e scientifico al benessere fisico. Ha conseguito diversi attestati che gli permettono di offrire un servizio qualificato e sempre aggiornato. La sua passione per il movimento e il miglioramento personale lo spinge ogni giorno a supportare le persone nel raggiungimento dei loro obiettivi, creando percorsi personalizzati e sostenibili.

Ciro, quali sono i principali benefici che un’attività fisica regolare porta alla salute, sia fisica che mentale?

L’attività fisica regolare offre una vasta gamma di benefici sia per la salute fisica che per quella mentale tra cui il miglioramento della salute cardiovascolare: l’attività fisica aiuta a rafforzare il cuore, migliorare la circolazione sanguigna e ridurre il rischio di malattie cardiache. Favorisce un controllo del peso corporeo, migliora forza, resistenza e flessibilità muscolare. Inoltre, non solo rinforza i fasci muscolari, ma anche le ossa, prevenendo l’osteoporosi e rafforza il sistema immunitario e migliora il sonno.

Come pensi che il nostro stile di vita moderno, sempre più sedentario, stia influenzando la salute delle persone e quali rischi comporta?

La sedentarietà ha un impatto significativo sulla salute delle persone: obesità, malattie cardiovascolari, problemi posturali (da notare quante persone che lavorano molto tempo da seduti abbiano problemi cervicali o mal di schiena). Inoltre l’inattività prolungata e la mancanza di movimento possono ridurre la concentrazione e l’energia.

Ciro, cosa ne pensi dell’importanza dell’esercizio fisico a qualsiasi età? Ci sono attività particolarmente adatte per i giovani, gli adulti o gli anziani?

L’esercizio fisico è un alleato di ogni persona in quanto adattabile ad ogni età. L’allenamento può variare a seconda degli obiettivi e del soggetto, ma non c’è una persona che non possa fare attività fisica.

Nei giovani è importante curare fin dal principio il movimento e la postura, dettare le basi per far capire quanto sia importante lo sport in generale. Nei senior è fondamentale prevenire le varie problematiche e soprattutto migliorare il proprio corpo in tutte le skills.

Quali credo siano le difficoltà più comuni che le persone incontrano quando cercano di iniziare un programma di allenamento e come possono superarle?

Le difficoltà più comuni sono legate a tre fattori: imparare la tecnica corretta degli esercizi, avere costanza con gli allenamenti ed essere costantemente motivati. Questi sono alcuni dei motivi che portano le persone a rivolgersi ad una figura di riferimento, ovvero il PT.

Ciro, in che modo un personal trainer può aiutare le persone a mantenere la motivazione nel lungo termine e a ottenere i risultati desiderati?

Il personal trainer deve dare dei risultati al cliente per far sì che non cali la motivazione. Deve porsi come figura di riferimento durante il percorso, garantire assistenza costante e insegnare disciplina. Inoltre, è chiaro che oltre al risultato bisogna far passare il messaggio che l’allenamento è vitale. L’importanza di fare sport per la salute è un tema che, purtroppo, continua a essere sottovalutato in un mondo sempre più incline alla sedentarietà. Tuttavia, investire nella propria salute attraverso l’attività fisica è una delle scelte più significative che possiamo fare per garantire un futuro migliore e più sano.

In un mondo in cui la tecnologia e la frenesia quotidiana spingono sempre più persone verso la sedentarietà, è fondamentale riscoprire l’importanza dello sport come pilastro del benessere fisico e mentale. I benefici dell’attività fisica sono innegabili: dalla prevenzione delle malattie croniche al miglioramento della salute mentale, dal controllo del peso alla maggiore energia e produttività. Tuttavia, affinché lo sport diventi parte integrante della nostra vita, è necessario superare le barriere della pigrizia, del tempo limitato e della mancanza di motivazione.

L’esempio di professionisti come Ciro Di Matola dimostra quanto sia prezioso il supporto di esperti del settore nel guidare le persone verso uno stile di vita più sano e attivo. Con il giusto approccio, supportato da motivazione e costanza, tutti possono trovare un’attività fisica adatta alle proprie esigenze e integrarla nella routine quotidiana. Investire nella propria salute attraverso lo sport non è solo una scelta individuale, ma una responsabilità collettiva. È necessario promuovere politiche che incentivino l’attività fisica, creare ambienti favorevoli e sensibilizzare le persone sui rischi della sedentarietà. Solo così potremo costruire una società più sana, energica e consapevole dell’importanza del movimento per una vita lunga e di qualità.

Gianluca De Santis