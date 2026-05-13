Nel cuore della notte del 29 aprile 2026, un camion ha percorso Waterloo Place nel cuore di Londra, con estrema nonchalance, senza disturbare nessuno al punto che nessuno si è accorto di nulla. Solo al mattino, i passanti si sono trovati la statua di un uomo in abito formale, nel pieno della sua corsa verso il bordo di un piedistallo, con il volto completamente avvolto da una bandiera che sventola.

La firma sul basamento è di Banksy.

Poche ore dopo, attraverso il suo instagram l’artista rivendica la sua opera, attraverso un video. Nessun comunicato, nessun permesso, nessuna fanfara. Bansky ha sfidato, ancora una volta le regole artistiche e non, per rendere visibile la sua arte

Una piazza costruita per intimidire

Per capire la portata del gesto, bisogna prima capire il luogo. Waterloo Place non è una strada qualsiasi, viene progettata nell’Ottocento con un’intenzione precisa: celebrare la potenza militare e imperiale britannica nello spazio pubblico.

Oggi ospita la statua equestre di Edoardo VII, il memoriale della guerra di Crimea, e una statua di Florence Nightingale: figure che incarnano i valori dell’impero, ossia comando, sacrificio e benevolenza civilizzatrice.

Inoltre l’architettura del memoriale obbedisce a una grammatica rigida, troviamo il piedistallo che separa la figura dal livello del suolo e la trasforma in qualcosa di irraggiungibile, il materiale è durevole – bronzo o pietra – che promette eternità, la posa è stabile, frontale, autorevole, ed infine c’è il vuoto intorno, che impone distanza e reverenza.

Questa grammatica non è neutra, è una tecnologia del potere: decide chi merita di essere ricordato, in quale forma, con quale postura. Chi finisce su un piedistallo a Waterloo Place non è semplicemente commemorato, è santificato, estratto dalla storia e trasformato in mito.

E Banksy usa esattamente questa logica grammaticale. Lascia la sua riconoscibile cifra stilistica – dipingere sul muro o affiggere stencil – e porta un piedistallo sul quale installa la statua di un uomo che ha tutto ciò che ci si aspetta da un monumento vittoriano: postura eretta, passo deciso e la figura è isolata sul piedistallo.

Ma ha un difetto fisico inscritto nella sua struttura: non vede.

La bandiera che dovrebbe essere il suo simbolo d’orgoglio gli si ribalta sul viso e gli occulta il campo visivo. E il passo, così sicuro, lo porta direttamente verso il bordo. Il piedistallo, che in ogni altro monumento della piazza è la base del potere, qui diventa il precipizio.

Il simbolo che acceca il suo portatore

Nella storia dell’iconografia politica, la bandiera ha sempre avuto una funzione orientativa. Si marcia verso di essa, si combatte per difenderla, si muore sotto di essa. Banksy inverte questa funzione in modo meccanico e brutale, facendo sì che la bandiera distragga.

L’uomo procede con la fermezza di chi conosce la meta, eppure non vede nulla. Ed è qui che il patriottismo – raffigurato dalla bandiera che ostacola la visuale – non illumina il cammino, ma lo cancella. L’artista non vuole colpire il simbolo dell’Union Jack in sé, quanto il rapporto distorto tra chi la impugna e la realtà circostante, facendo emergere come il nazionalismo sia una cecità strutturale: l’impossibilità di vedere il limite proprio perché, per assurdo, lo si sta indossando.

Il nazionalismo nel 2026: un’urgenza non astratta

Questa lettura non sarebbe altrettanto tagliente se non fosse calata in un momento preciso.

Waterloo Place dista 450 metri da Downing Street, e il mondo intorno a questa distanza è cambiato in modo significativo.

Il nazionalismo che Banksy mette in scena non è un fantasma ottocentesco: è una corrente viva, che ha attraversato la Brexit, ha alimentato i populismi europei, ha trovato nuove voci alle elezioni americane. In Gran Bretagna in particolare, il nodo identitario non si è mai davvero sciolto dopo il referendum del 2016, si è semplicemente spostato, trasformato, sedimentato. La bandiera come arma retorica è rimasta centrale nel dibattito pubblico, agitata da chi vuole “riprendere il controllo” di qualcosa che si percepisce perduto.

In questo contesto, l’uomo che cammina avvolto nella propria Union Jack smette di essere una metafora generica. È il ritratto di un potere contemporaneo e quotidiano: un potere che Banksy non raffigura come lontano o museificato – al pari delle statue circostanti – ma ben vestito e convinto. La sua è la sicurezza di chi non ha mai avuto bisogno di guardare dove mette i piedi, perché si sente padrone della strada. In quest’opera, il nazionalismo non si manifesta nella postura di chi ha paura, ma nell’inerzia di chi è totalmente, e tragicamente, a proprio agio nella propria certezza.

Il momento in cui il pericolo è già inscritto nella postura

Un ulteriore aspetto che rende l’opera atipica rispetto ai canoni di Banksy è che il pericolo non viene segnalato da cartelli o didascalie: è racchiuso interamente nella postura della figura – siamo congelati nell’istante che precede lo schianto. L’uomo è ancora in piedi, convinto di procedere con rettitudine, ma il suo passo è già oltre il precipizio.

Questo momento sospeso è più efficace di qualsiasi denuncia esplicita: Banksy non ci mostra la caduta, ma ci costringe a prevederla. Lo spettatore sa qualcosa che il protagonista ignora, e questa asimmetria di conoscenza genera un disagio che nessun testo critico potrebbe eguagliare. È la stessa grammatica del teatro classico: la tragedia vibra perché il pubblico scorge il destino del personaggio prima ancora che lui lo comprenda. Banksy ha semplicemente trasposto questa dinamica in una piazza imperiale del ventunesimo secolo.

Una traiettoria, non un episodio

A differenza di interventi più lirici o narrativi – come i bambini sdraiati a terra a Bayswater – quest’opera non si limita a lanciare un messaggio: esegue un’operazione chirurgica. La statua di Waterloo Place è forse la più ambiziosa di Banksy perché non si accontenta di commentare il potere; decide di abitarlo. Ne occupa lo spazio fisico, ne mima il linguaggio monumentale e ne mette in scena il collasso dall’interno.

Banksy non ha aggiunto un’ennesima figura alla piazza: ha costretto la piazza stessa a gettare la maschera e rivelarsi

Catia Somma