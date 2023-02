Coloro che hanno disponibilità di capitali e desiderano investire possono trovare alcune interessanti opportunità nel settore turistico. Che si tratti di somme ingenti oppure di risorse più ridotte che si desidera preservare dalla svalutazione in periodo di alta inflazione, le opzioni su cui puntare non mancano. Quello del turismo è infatti un comparto da sempre centrale per il nostro Paese. Dopo un inevitabile rallentamento durante le fasi più acute dell’emergenza sanitaria, nel periodo post-Covid si sta confermando come un importante fattore di ripresa e resilienza a livello nazionale.

Prospettive per il turismo italiano nel 2023

Secondo gli esperti del settore, il 2023 è destinato a essere l’anno della ripresa, con la possibilità di raggiungere in gran parte del territorio italiano il numero di arrivi del periodo pre-pandemia. Le previsioni indicano un incremento del 30% del turismo internazionale. Ci si aspetta un aumento degli arrivi di turisti americani, ma anche un drastico calo degli arrivi dalla Russia con un conseguente impatto sul turismo di lusso.

Tra i trend che secondo BIT influenzeranno le scelte dei turisti nel 2023 spiccano sostenibilità, esperienze autentiche e vacanze all’aria aperta. Molti italiani hanno dichiarato l’intenzione di trascorrere le vacanze nel Belpaese, tra borghi e agriturismi. Sono buoni anche i flussi di arrivo di turisti stranieri, soprattutto da Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Austria e Paesi Bassi.

Investire in un immobile da affittare

Con un buon patrimonio a disposizione, investire in un immobile in un’area strategica per il turismo è un modo per ottenere ottime prospettive di rendita. Oltre a funzionare sempre come bene rifugio, un immobile è poi un modo per differenziare la propria strategia di investimenti. Questa opzione è adatta naturalmente anche per coloro che già possiedono un appartamento o una casa in località di interesse turistico. Il mercato degli affitti brevi sta infatti attraversando una fase espansiva che promette di continuare nel prossimo futuro, e che ne fa dunque un settore da valutare per un investimento. In Italia, aprire una casa vacanze a Como o in altre località che uniscono attrazioni paesaggistiche e cultura è una scelta che con ogni probabilità si rivelerà redditizia. Per chi teme di dover però dedicare troppo tempo alla gestione dell’alloggio da affittare, la soluzione è in un’agenzia di property management come ComoForRent, che prende in carico l’aspetto pratico del processo dal proprietario. Questo tipo di agenzia sta infatti prosperando nell’attuale panorama, in cui un numero crescente di turisti sceglie opzioni extra-alberghiere per godere di una maggiore libertà durante il viaggio.

Idee di investimento per capitali più ridotti

Non è però necessario avere a disposizione liquidità sufficiente per l’acquisto di un immobile per poter investire nel settore turistico. Esistono infatti possibilità diverse, dal crowdfunding di progetti ancora in fase embrionale all’acquisto di pacchetti azionari nel settore, ma anche l’investimento diretto in start-up già avviate. Una tipologia di azienda da valutare sono proprio le già citate agenzie di property management che si occupano di affitti brevi, che a volte cercano investitori per espandere le proprie operazioni.

Come accennato, sostenibilità ambientale e vacanze all’aria aperta sono due delle tendenze che caratterizzeranno il turismo nel 2023 e oltre. Per questo, scegliere di investire in aziende nel settore turistico che si allineano con questa visione del viaggio può essere un’idea oculata. Tra queste menzioniamo agriturismi, guide specializzate in escursioni naturalistiche, agenzie che organizzano percorsi a basso impatto aziendale, servizi di noleggio di bici e attrezzature da trekking, e molto altro ancora. È bene infine tenere a mente che, per quanto sicuri, gli investimenti comportano comunque un livello di rischio più o meno elevato. Scegliere con cura una strategia di investimento in base alle proprie priorità è fondamentale per ottenere buoni risultati.