Epstein Files: il legame scomodo con Donald Trump

Pochi casi recenti hanno unito con tale potenza mediatica, politica e giudiziaria il mondo delle elite globali e il cuore più oscuro dell’America come quello di Jeffrey Epstein. E ancora meno casi, a distanza di anni, riescono a riemergere ciclicamente come detonatori narrativi capaci di riaprire voragini di senso nel discorso pubblico. La vicenda Epstein, oggi rilanciata dalla desecretazione parziale degli Epstein files da parte della Camera dei Deputati degli Stati Uniti, si è intrecciata in modo sempre più ingombrante alla figura di Donald Trump, che dalla Casa Bianca cerca oggi di contenere una tempesta che mina la sua stessa costruzione comunicativa.

Le recenti email pubblicate — e i tentativi maldestri della Casa Bianca di etichettarle come “fango” — non hanno fatto che rafforzare la percezione di una frattura tra realtà e narrazione, tra documentazione e storytelling. In un’epoca in cui i file, le immagini, le dichiarazioni sono asset comunicativi tanto quanto elementi probatori, l’effetto combinato dell’amicizia di Trump con Epstein e dei documenti emersi rischia di mettere in discussione l’architettura stessa della sua legittimazione simbolica.

Il caso Epstein-Trump: cronologia, documenti, zone grigie

Il rapporto tra Donald Trump e Jeffrey Epstein è, per stessa ammissione del primo, iniziato alla fine degli anni Ottanta, nell’élite dorata di Palm Beach. I due frequentavano gli stessi ambienti, erano vicini di casa e condividevano una rete sociale in cui lusso, potere e disinvoltura morale si fondevano in una forma di esclusivismo tossico. Epstein partecipò anche al matrimonio di Trump con Marla Maples e salì diverse volte sui suoi jet privati. Le immagini delle loro feste comuni, i filmati con cheerleader NFL, e la testimonianza di ex dirigenti della Trump Organization parlano di una consuetudine che contrasta con la versione di rottura precoce offerta da Trump.

I documenti rilasciati dalla Camera contengono email in cui Epstein afferma esplicitamente che Trump “sapeva delle ragazze” e che passò “ore” a casa sua con una delle vittime della sua rete di traffico sessuale. Più inquietante ancora è il riferimento a Trump come “il cane che non ha abbaiato”, metafora che implica silenzio e consapevolezza. In un’altra email, Epstein lo definisce “al limite della follia”. Questi materiali — sebbene non rappresentino, in sé, una prova giudiziaria — hanno una fortissima valenza simbolica: spostano l’asse della narrazione da “relazione marginale” a “coinvolgimento sospetto”.

Il tentativo dell’amministrazione di archiviare il tutto come “una narrativa costruita dai media liberal” non ha fatto che aumentare la pressione. Trump, che durante la campagna del 2024 aveva promesso di desecretare completamente gli Epstein files, si è trovato nella paradossale posizione di frenare proprio la pubblicazione di quei documenti — giustificandosi con la loro presunta irrilevanza o falsità. La spaccatura interna tra i sostenitori MAGA e l’apparato presidenziale ne è stata una conseguenza diretta.

Le recenti rivelazioni della stampa, come la lettera disegnata inviata da Trump a Epstein per il suo cinquantesimo compleanno, non solo aggiungono elementi all’immagine di una vicinanza più profonda del dichiarato, ma alimentano anche una sensazione di negazione organizzata. L’intervista concessa da Maxwell al viceprocuratore generale (ed ex avvocato personale di Trump), le dichiarazioni benevole nei confronti del presidente e il suo trasferimento in un carcere meno rigido sono ulteriori elementi che rafforzano il sospetto di un’operazione di contenimento politico.

Ma il punto non è solo giudiziario: è comunicativo. Il caso Epstein si è trasformato in una cartina di tornasole della credibilità e della coerenza narrativa di Trump. Le contraddizioni, i silenzi, le minimizzazioni alimentano più che dissipare il dubbio. E in una società iperconnessa, in cui la costruzione dell’opinione pubblica avviene per stratificazione narrativa, questa erosione della coerenza è letale.

Gli Epstein files che scuotono l’America

La vicenda degli Epstein files non colpisce Trump solo per ciò che rivela — ancora troppo poco, in realtà — ma per ciò che impedisce di sostenere: la narrativa dell’uomo forte, della trasparenza assoluta, del presidente perseguitato da un “deep state” che ha invece tutto da guadagnare dalla piena pubblicazione degli atti.

Quando la Casa Bianca, per mezzo della portavoce Karoline Leavitt, etichetta come “frode” i contenuti delle email e come “fango” il lavoro giornalistico che le diffonde, non fa che proiettare il riflesso di un potere che non riesce più a governare il proprio racconto. Le parole di Epstein, la loro sintassi, il loro tono, sono una minaccia comunicativa prima ancora che giudiziaria. Sono un virus semantico che si diffonde nella narrazione trumpiana, minandone il pathos.

Trump, che ha fatto della propria figura il fulcro simbolico di un’intera weltanschauung politica, oggi si trova costretto a difendere un perimetro semantico che si restringe di giorno in giorno. Le sue dichiarazioni — “non sapevo”, “non ricordo”, “fango liberal” — non funzionano più perché appartengono a un ciclo comunicativo che non riesce a rinnovarsi.

Ma il restringimento del perimetro narrativo si riflette anche sul piano politico. Il caso Epstein, infatti, ha riattivato una faglia interna nel mondo MAGA, che già da mesi covava malumori latenti verso l’amministrazione. Decisioni contestate — dal supporto militare all’Ucraina, considerato un tradimento delle promesse isolazioniste, fino alla protezione temporanea di manodopera migrante — hanno indebolito il legame tra il presidente e la sua base più ideologizzata.

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, il 69% degli elettori repubblicani ritiene che il governo stia nascondendo informazioni sugli Epstein Files. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha chiesto pubblicamente trasparenza. Alcuni alleati storici del presidente, come la nuora Lara Trump e la deputata Marjorie Taylor Greene, hanno espresso perplessità. Il deputato Thomas Massie ha addirittura avviato una proposta di legge per obbligare la Casa Bianca a pubblicare tutti i materiali disponibili.

La risposta di Trump — attacchi alla “bufala” democratica e accuse ai “vecchi sostenitori” di credere alle menzogne — non ha placato la tempesta. Anzi, ha prodotto nuove crepe: la ministra della Giustizia Pam Bondi, inizialmente in prima linea nella gestione del dossier Epstein, è ora percepita come possibile capro espiatorio. Il licenziamento della procuratrice Maurene Comey, che aveva lavorato al caso, ha ulteriormente alzato la tensione. La sensazione diffusa è che la Casa Bianca stia tentando di sopravvivere politicamente all’urto comunicativo, più che affrontarlo.

La frattura con una parte della base complottista e sovranista, tradizionalmente alleata, è un segnale strategicamente pericoloso. L’incapacità di mantenere la promessa di desecretazione alimenta l’ipotesi che anche Trump faccia parte di quel sistema che da anni dice di voler smascherare. Le critiche di Elon Musk, la delusione degli influencer convocati per la “fase uno” degli Epstein Files — rivelatisi solo materiali già pubblici — e il malcontento montante online, mostrano la vulnerabilità di un brand politico che sembrava impermeabile.

Una rivelazione particolarmente rilevante riguarda un passaggio di posta elettronica in cui Epstein afferma di aver “consigliato il governo russo” su come relazionarsi con Trump nei mesi precedenti alla sua elezione. Il contenuto è ambiguo e manca di riscontri formali, ma il tono suggerisce una forma di influenza indiretta esercitata da Epstein, che — pur non avendo un incarico ufficiale — si presentava come figura in grado di orientare attori geopolitici ostili agli Stati Uniti. Se autentica, questa comunicazione non soltanto confermerebbe l’estensione dei suoi contatti ad ambienti diplomatici e di intelligence internazionali, ma suggerirebbe un utilizzo strumentale della propria rete per alterare il corso di dinamiche globali. Non è solo un dettaglio biografico: è l’indizio di una postura attiva nel campo delle relazioni internazionali, un’ombra che si allunga direttamente sull’idea che Trump fosse — o sia stato — politicamente manipolabile. In un contesto già segnato dai sospetti del Russiagate, l’ipotesi di un Epstein consigliere informale di Mosca riapre scenari che l’ex presidente pensava di aver archiviato.

La narrazione dell’“uomo del popolo” crolla quando si intravede una doppia morale. L’eventuale grazia a Maxwell, evocata e mai smentita, non è solo un atto di clemenza potenziale: è un messaggio semiotico di appartenenza a un circuito opaco, in contrasto con il messaggio purificatore del trumpismo originario.

In un contesto in cui l’indignazione è un capitale politico e le emozioni collettive sono mobilitate con la precisione del marketing, i limiti comunicativi della gestione Epstein segnano un punto di non ritorno. Non è solo l’accusa a essere in discussione. È l’intero dispositivo narrativo su cui Trump ha fondato il proprio consenso.

Il caso Epstein, nella sua ultima e forse più letale mutazione, mostra la debolezza strutturale delle leadership fondate sulla narrazione più che sulla trasparenza. E, paradossalmente, rivela che la tanto demonizzata opinione pubblica “liberal” non è l’unica a chiedere giustizia: anche l’elettorato di Trump, quello più radicale, quello che si è formato sulle ceneri del complottismo digitale, reclama ora coerenza.

I file di Epstein, più che documenti giudiziari, sono diventati test di stress narrativi. Ogni loro riga solleva un interrogativo, ogni omissione brucia una parte di capitale simbolico. E in una campagna elettorale in cui la posta in gioco è l’identità della nazione, Trump si trova costretto a inseguire un racconto che non controlla più, a difendere un silenzio che non può più essere strategico.

È l’ultima lezione del caso Epstein: in un’epoca in cui la verità si costruisce anche per accumulo semantico, non basta negare. Bisogna rispondere, spiegare, documentare. E chi non lo fa, si consegna all’erosione lenta ma implacabile del proprio potere simbolico.

