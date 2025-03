Spirulina in polvere: l’alternativa per creare una pasta proteica che conquista i salutisti di tutto il mondo

L’Italia ama la pasta, inutile negarlo. Siamo i primi produttori al mondo e non c’è dieta o tendenza che riesca a farcela abbandonare. Ma il mercato sta cambiando e la pasta, seppur resista sugli scaffali, si sta trasformando con lui.

Oggi sempre più consumatori cercano alternative ricche di proteine, leggere e nutrienti.

Le diete proteiche sono in piena espansione e anche i più affezionati ai carboidrati iniziano a sperimentare nuove versioni di pasta più bilanciate.

Tra le soluzioni più innovative c’è la spirulina in polvere. Un ingrediente naturale e vegetale che può trasformare la pasta in un alimento più ricco e completo, senza rinunciare al gusto. Non è raro che gli sportivi la usino per potenziare l’apporto proteico e i salutisti di tutto il mondo hanno iniziato a scoprirla e ad apprezzarla per sperimentare un impasto diverso dal solito, ma comunque salutare.

Ma come si usa la spirulina in polvere nella preparazione della pasta? Quali sono i suoi benefici e come scegliere un prodotto sicuro, che non altera il sapore del piatto?

Rispondiamo subito a tutte queste domande.

Ecco perché gli italiani non rinunciano alla pasta (anche con il boom delle diete proteiche)

L’Italia è il primo produttore mondiale di pasta, con 3,7 milioni di tonnellate all’anno. Un primato che resiste nonostante i cambiamenti nelle abitudini alimentari. Perché, diciamolo, in Italia la pasta non è semplice cibo, ma un simbolo, una tradizione difficile da mettere da parte.

Eppure, il mercato si evolve. Oggi sugli scaffali della grande distribuzione si trovano varianti innovative, pensate per rispondere alle esigenze dei consumatori più attenti alla salute. Il boom delle diete proteiche ha spinto i produttori a sperimentare nuove formule, con meno carboidrati e un maggiore apporto di proteine.

A questo proposito, l’Osservatorio Immagino di GS1 Italy sottolinea che in Italia cresce l’interesse per alternative che uniscano gusto e nutrizione.

Accanto alla pasta tradizionale troviamo impasti arricchiti con legumi, cereali integrali e ingredienti funzionali. E tra questi, una delle scelte più innovative è la spirulina in polvere.

Ma cos’ha di speciale questo ingrediente? Perché molti lo stanno scegliendo per preparare la pasta fatta in casa?

Spirulina in polvere: l’ingrediente perfetto per una pasta proteica e vegetale

Per chi cerca un impasto più nutriente e bilanciato, la spirulina in polvere è una delle migliori alternative. Infatti, a differenza di farine proteiche ottenute da legumi o cereali, la spirulina è una fonte naturale di proteine complete e contiene tutti e 9 gli aminoacidi essenziali.



Non solo! La spirulina è priva di parete cellulosica, quindi è molto più digeribile rispetto ad altre proteine vegetali. I legumi, ad esempio, contengono cellulosa, una fibra insolubile che rallenta la digestione e può causare gonfiore. Grazie alla sua struttura semplice, la spirulina viene invece assorbita rapidamente, senza affaticare l’intestino.



Tutte queste caratteristiche la rendono ideale per chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana, o per chi desidera ridurre i carboidrati senza compromettere l’apporto proteico.

Ma i benefici della polvere di spirulina non si fermano alle proteine:

Sostiene il metabolismo e la produzione di energia : grazie al suo alto contenuto di ferro, magnesio e vitamine del gruppo B , la spirulina aiuta a convertire il cibo in energia, riducendo la sensazione di stanchezza e migliorando la resistenza fisica.



: grazie al suo alto contenuto di , la spirulina aiuta a convertire il cibo in energia, riducendo la sensazione di stanchezza e migliorando la resistenza fisica. Contribuisce al controllo dell’appetito : le proteine e i micronutrienti della spirulina favoriscono il senso di sazietà , aiutando a gestire meglio la fame e il consumo di carboidrati raffinati.



: le proteine e i micronutrienti della spirulina , aiutando a gestire meglio la fame e il consumo di carboidrati raffinati. È ricca di antiossidanti per combattere lo stress ossidativo : la spirulina contiene ficocianina , un pigmento naturale con un forte potere antinfiammatorio, che aiuta a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi.



: la spirulina contiene , un pigmento naturale con un forte potere antinfiammatorio, che aiuta a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. Supporta la digestione e l’equilibrio intestinale: la spirulina contiene enzimi e fibre che favoriscono la regolarità intestinale e migliorano l’assorbimento dei nutrienti.

Insomma, siamo di fronte a un profilo nutrizionale unico, che rende l’alga spirulina in polvere una scelta eccellente per arricchire la dieta con nutrienti essenziali in modo naturale.



Ora però andiamo al dunque: come usarla nella preparazione della pasta?

Come preparare la pasta fatta in casa con la spirulina in polvere

Preparare la pasta fatta in casa con la spirulina in polvere è un ottimo modo per ottenere un piatto proteico senza rinunciare all’amore per i carboidrati né al gusto o alla consistenza della pasta tradizionale.



Il segreto per un impasto perfetto sta nel dosaggio corretto della spirulina, nell’utilizzo delle farine giuste e nell’equilibrio tra proteine e carboidrati.

Di seguito gli ingredienti per preparare 4 porzioni di pasta con polvere di spirulina:

300 g di farina di semola rimacinata (oppure farina di grano duro o farina integrale)

10 g di spirulina in polvere

150 ml di acqua

Un pizzico di sale

Vediamo il procedimento:

Mescola la farina e la spirulina: in una ciotola o su una spianatoia, unisci la farina con la spirulina in polvere e il sale, distribuendo bene il colore.

Forma la fontana e aggiungi l’acqua poco alla volta

Impasta fino a ottenere una consistenza elastica: lavora l’impasto per almeno 10 minuti, finché diventa liscio e omogeneo.

Lascia riposare: copri con pellicola trasparente e lascia riposare per almeno 30 minuti. Questo aiuta a sviluppare la struttura della pasta.

Stendi e taglia la pasta: usa un matterello o una macchina per la pasta per ottenere lo spessore desiderato, poi taglia nella forma che preferisci (fettuccine, tagliatelle o altri formati a scelta).

Cuoci in abbondante acqua salata: bastano 2-3 minuti in acqua bollente e poi puoi impiattare.

Come hai visto, preparare la pasta alla spirulina in casa è molto semplice, ma per ottenere il massimo dei benefici dall’alga è importante saper scegliere una buona spirulina in polvere.

Quale spirulina in polvere scegliere per mettere a tavola un prodotto sicuro e gustoso

Se vuoi preparare una pasta proteica con polvere di spirulina, è importante sapere che non tutta la spirulina che trovi sul mercato è uguale.



Come per qualsiasi altro prodotto, bisogna fare attenzione ai metodi di produzione e alla provenienza, perché possono influenzare le proprietà e il gusto dell’alga in modo significativo.

Ad esempio, nelle produzioni industriali tipiche dei paesi orientali, la spirulina subisce processi di essiccazione ad alte temperature (fino a 180°) per velocizzare la produzione. Questo compromette i nutrienti dell’alga, che sono sensibili al calore, e quindi le sue proprietà, riducendo il contenuto di proteine, vitamine e antiossidanti nel prodotto finale.



Inoltre, le produzioni industriali spesso coltivano la spirulina in vasche a cielo aperto, aumentando il rischio di esposizione ad agenti patogeni, oltre ad aggiungere additivi, leganti o conservanti che alterano la purezza della spirulina e rendono il sapore più acuto e sgradevole. Ad esempio, spesso la spirulina che trovi sul mercato a basso prezzo, non è pura al 100%, ma viene mescolata con altri ingredienti (come la farina di riso) per aumentarne il volume e abbassare i costi di produzione.

Per ottenere un prodotto davvero puro ed efficace, è quindi preferibile optare per una spirulina artigianale, come quella offerta da Spirulina G.



Questo significa utilizzare una spirulina in polvere che ha:

Proprietà nutrizionali intatte: Spirulina G essicca l’alga lentamente e a basse temperature (mai superiori ai 37°C) , un processo che mantiene intatte tutte le proteine nutritive della spirulina.

Spirulina G essicca l’alga lentamente e a , un processo che mantiene intatte tutte le proteine nutritive della spirulina. Gusto delicato e bilanciato: Spirulina G offre un prodotto puro al 100%, senza additivi, leganti o conservanti e coltiva l’alga sotto serra, per proteggerla dagli agenti esterni. Il risultato è una spirulina dal gusto gradevole , che ricorda quello dei semi di zucca tostati e non altera il sapore dei piatti.



Spirulina G offre un e coltiva l’alga sotto serra, per proteggerla dagli agenti esterni. Il risultato , che ricorda quello dei semi di zucca tostati e non altera il sapore dei piatti. Sicurezza garantita: Spirulina G coltiva e lavora l’alga interamente in Italia, rispettando il rigoroso protocollo HACCP imposto dal governo, garantendo l’assenza di contaminazioni e il massimo controllo lungo tutti gli step del processo produttivo.

Scegliere una spirulina artigianale e, preferibilmente, prodotta in Italia, fa dunque la differenza non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche per il gusto e la sicurezza del prodotto.



Se vuoi trasformare la pasta fatta in casa in un piatto proteico e salutare, prova la spirulina in polvere di Spirulina G. Un ingrediente puro e naturale, ideale per arricchire le tue ricette con nutrienti essenziali.