L’assistenza a lungo termine e la gestione dei pazienti con mobilità ridotta rappresentano una delle sfide più complesse per i sistemi sanitari moderni. In questo contesto, il focus si sposta dalla cura dell’evento acuto al mantenimento della qualità della vita, alla prevenzione delle complicanze e alla tutela della dignità della persona. Il letto e il suo ambiente circostante diventano il centro di un microcosmo in cui ogni dettaglio può fare la differenza. L’innovazione tecnologica in questo settore non è un lusso, ma una necessità per migliorare gli esiti clinici, ridurre il rischio di lesioni da pressione e alleggerire il carico fisico e psicologico degli operatori.

Dalle superfici antidecubito ai sistemi di movimentazione, passando per la biancheria tecnica, diverse aziende europee stanno guidando questa evoluzione con soluzioni all’avanguardia. Presentiamo qui 7 realtà che, attraverso i loro ausili e accessori, si distinguono per il loro contributo innovativo alla qualità della degenza a lungo termine.

1. HIP Sistema Letto (Italia)

Hip Sistema Letto ha scelto di innovare un elemento fondamentale e spesso sottovalutato dell’ambiente di degenza: la superficie di contatto con il paziente. L’azienda ha sviluppato e brevettato un sistema di biancheria tecnica sanitaria che agisce come un vero e proprio ausilio attivo nella prevenzione delle lesioni da pressione. Il cuore del sistema è un lenzuolo inferiore realizzato in uno speciale tessuto jersey a bassissimo coefficiente di attrito, il cui design impedisce la formazione di pieghe. Questa combinazione riduce le forze di frizione e taglio, principali responsabili dei danni cutanei nei pazienti allettati. Completano il sistema le traverse ad alta assorbenza e gli ausili per la mobilizzazione, come i teli ad alto scorrimento, che facilitano il riposizionamento del paziente in modo sicuro e con uno sforzo minimo per l’operatore, rispondendo a una delle principali criticità dell’assistenza a lungo termine.

2. Arjo (Svezia)

Arjo è un leader mondiale che ha fatto della movimentazione sicura del paziente (Safe Patient Handling) la propria missione. Il loro approccio è olistico e non si limita a un singolo prodotto, ma fornisce un sistema integrato di ausili. L’innovazione di Arjo risiede nella creazione di soluzioni che lavorano in sinergia per ridurre i rischi sia per il degente che per il personale. La loro gamma include sollevatori a soffitto o mobili, imbragature ergonomiche per ogni tipo di paziente, sistemi per l’igiene assistita (come le sedie per doccia e le vasche ad altezza variabile) e superfici terapeutiche avanzate (materassi) per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione. L’obiettivo è promuovere la mobilità precoce e sicura, riducendo gli infortuni muscolo-scheletrici tra gli operatori.

3. Etac (Svezia)

Etac si distingue per la sua profonda attenzione all’ergonomia e al design funzionale, con l’obiettivo di migliorare l’indipendenza e la qualità della vita delle persone con mobilità ridotta. La loro innovazione si esprime in una vasta gamma di ausili per la vita quotidiana e per i trasferimenti. Sono noti per i loro ausili per il bagno (sedie per doccia, maniglioni, rialzi per WC) progettati per essere sicuri, facili da pulire e intuitivi. Un altro punto di forza sono gli ausili per i trasferimenti manuali, come le assi e i dischi girevoli, che permettono piccoli spostamenti (es. letto-carrozzina) con il minimo sforzo. Questo focus sul design “user-centered” rende i loro prodotti estremamente efficaci nell’ambito dell’assistenza domiciliare e della lunga degenza.

4. Invacare (sede centrale USA, forte presenza produttiva e direzionale in Europa)

Invacare offre una delle gamme di prodotti più ampie per l’assistenza domiciliare e la lunga degenza. La loro innovazione sta nella capacità di fornire una soluzione completa per le esigenze del paziente. Oltre ai letti ospedalieri, sono leader nella produzione di materassi antidecubito ad aria e in schiuma, essenziali per la gestione dei pazienti a rischio. Producono inoltre un vasto assortimento di carrozzine manuali ed elettroniche e di ausili per la deambulazione (deambulatori, stampelle) che sono fondamentali per mantenere l’autonomia del paziente il più a lungo possibile. La loro forza è offrire un “pacchetto” completo di ausili che accompagnano il paziente in ogni fase della sua giornata.

5. Guldmann (Danimarca)

Guldmann è un’azienda altamente specializzata e riconosciuta come un’eccellenza nella tecnologia di sollevamento e trasferimento. La loro innovazione principale è rappresentata dai sistemi di sollevamento a soffitto. Questi sistemi, installati in modo permanente nelle stanze, permettono di sollevare e spostare i pazienti non autosufficienti in modo fluido, sicuro e senza alcuno sforzo fisico per gli operatori. La loro offerta si completa con un’ampia gamma di imbragature specifiche per ogni esigenza (per l’igiene, per la deambulazione, per pazienti amputati). La filosofia di Guldmann è creare un ambiente di lavoro migliore per il personale e un’esperienza di cura più confortevole e dignitosa per il paziente.

6. Winncare Group (Francia)

Questo gruppo francese è fortemente focalizzato sul mercato della lunga degenza e dell’assistenza domiciliare. L’innovazione del gruppo Winncare risiede nell’integrazione di diverse competenze per offrire soluzioni complete per la prevenzione dei rischi legati all’allettamento e alla perdita di autonomia. La loro offerta spazia dai letti per la lunga degenza a una vasta gamma di cuscini e materassi terapeutici per la prevenzione delle lesioni da pressione, fino agli ausili per la mobilità e per l’igiene. Riunendo diversi brand specialistici, sono in grado di fornire alle strutture e ai privati un pacchetto completo di prodotti pensati per funzionare insieme.

7. Direct Healthcare Group (Regno Unito)

Come suggerisce il nome, questo gruppo è un protagonista nel campo delle soluzioni terapeutiche dirette per il paziente. Sono altamente specializzati nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da pressione. La loro innovazione si concentra sullo sviluppo di superfici di supporto ad altissima tecnologia, inclusi materassi ibridi (che combinano aria e schiuma) e sistemi a pressione alternata e a bassa pressione continua. Progettano anche cuscini posturali e per sedute che sono essenziali per i pazienti che passano molto tempo in carrozzina. La loro profonda specializzazione clinica li rende un punto di riferimento per la gestione dei pazienti più complessi e a più alto rischio.