Orto Parisi rappresenta una linea di profumi di nicchia unica nel suo genere, creata dal rinomato Alessandro Gualtieri, già noto per il suo lavoro con Nasomatto.

Il nome Orto Parisi trae ispirazione dal nonno di Gualtieri, Vincenzo Parisi, e dal suo orto, ricco di essenze aromatiche. Questa collezione di Estratti di Profumo esprime gli aromi del Mediterraneo, unendo l’irriverenza tipica di Gualtieri con la grande tradizione profumiera.

I profumi di Orto Parisi sono creati con l’idea che il corpo umano sia simile a un giardino, e gli odori che emana siano uno specchio dell’anima.

Alessandro Gualtieri vede in questi odori l’essenza stessa della vita, che cerca di catturare attraverso fragranze ricche e vibranti. Ogni profumo racconta una storia di tradizione, mare e terre vulcaniche, con ingredienti unici selezionati dai nasi più raffinati.

La linea di Orto Parisi unisce le eccellenze del Sud Italia con note aromatiche speciali e irriverenti, risultando in fragranze uniche come il profumo "Terroni".

In questa guida, andiamo a scoprire, invece, come ogni composizione olfattiva è progettata per i nasi più esigenti e forma una collezione di profumi non commerciali e senza tempo, riconoscibili e distintivi.

Orto Parisi Terroni

Inspirato dalla potenza delle eruzioni vulcaniche nel Sud Italia, Terroni è un profumo orientale che evoca la profondità e la passione delle terre infuocate.

Le note di Legno di Cashmere, Zucchero filato, Patchouli, Cipriolo, Muschio e Oud creano un’armonia olfattiva che trascina l’utilizzatore in un viaggio nelle proprie radici e nell’essenza della terra.

La boccetta, con il suo liquido rosso e il tappo nero arricchito da un elemento “lavico”, esprime l’intensità e la ricchezza di questa fragranza.

Orto Parisi Megamare

Questo profumo unisex cattura l’essenza del mare con un approccio audace e innovativo. Ispirato dall’atmosfera mediterranea di Napoli e le sue isole circostanti, Megamare combina accenni acquatici nella sua nota di testa con note ozonate al cuore e note verdi nel fondo.

La boccetta, una fiaschetta in vetro trasparente coronata da un tappo in metallo lavorato, evoca il fascino salmastro di un porto marittimo. Con la sua persistenza notevole e una scia che lascia un’impressione duratura, Megamare è un’ode all’orizzonte marino e alle sue infinite possibilità.

Orto Parisi Bergamask

Un’unione intrigante di muschio e bergamotto, Bergamask è un profumo agrumato unisex che sfida le convenzioni.

Il bergamotto, con la sua presenza vivida e costante, si fonde perfettamente con un letto di muschio animale, creando un’esperienza olfattiva che esplora gli aspetti più animali e primordiali della personalità.

La boccetta in vetro trasparente, con il suo tappo in ottone e dettagli in osso, racchiude il liquido ambrato e simboleggia la chiarezza e la profondità della piramide olfattiva di questa fragranza.

Orto Parisi Seminalis

Seminalis è un profumo muschiato che mira a stimolare e rappresentare l’alchemica attrazione tra persone, indipendentemente dal genere.

Le note di Cipriol e Cashmere in testa, seguite dal Muschio al cuore e da Muschio Animale e Oud nel fondo, creano un’esperienza olfattiva che bilancia delicatamente tenerezza e virilità.

La boccetta, elegante nella sua semplicità con un tappo nero, contiene un’essenza che ricorda l’odore sublimato dell’intimità e della natura umana.

Orto Parisi Cuoium

Cuoium è un tributo al valore del lavoro manuale e alla bellezza della pelle conciata. Questa fragranza cuoiata unisex trae ispirazione dai ricordi di gioventù di Vincenzo Parisi, proponendo un’interpretazione moderna del legame con le tradizioni.

Con note di Accordo di note Ozonate, Note Minerali, Ambra Grigia e note Cuoiate, Cuoium è una fragranza che si evolve in un sentore cremoso, terroso e dolce, ma mai stucchevole.

La sua boccetta, rivestita in pelle conciata al vegetale con dettagli in rilievo e un tappo in metallo “arrugginito”, simboleggia l’arte e la maestria della lavorazione della pelle.

Orto Parisi Stercus

Stercus è un profumo legnoso con un carattere distintivo e audace, che sfida le convenzioni olfattive con un accordo dolce/fecale.

Le note di Edanol e Cacao in testa, seguite da Patchouli al cuore e Muschio Animale e Cedro nel fondo, creano una fragranza che rappresenta un’espressione essenziale del cerchio della vita, simbolizzando la naturalezza e l’autenticità.

La boccetta in vetro trasparente, con un tappo marrone e dettagli in legno, riflette l’unicità e la profondità di questo profumo.

Orto Parisi Brutus

Brutus, un profumo legnoso unisex, è un omaggio al senatore romano Marco Giunio Bruto. La sua composizione olfattiva, con note di Bergamotto, Mandarino e Patchouli, crea un’esperienza sensoriale che esprime sia forza che eleganza. La boccetta, riflettendo il liquido bronzo e coronata da un tappo bronzo con dettagli in legno, racchiude la storia e la potenza simbolica di Bruto.

Orto Parisi Viride

Viride è un profumo aromatico che celebra la natura con le sue intense note mediterranee. Note erbacee, speziate e legnose si intrecciano per creare un’essenza che ricorda i profumi delle piante aromatiche appena colte. La boccetta, con il suo liquido verde e tappo dorato, simboleggia la freschezza e l’eleganza di questa fragranza, che evoca tempi antichi pur rimanendo profondamente contemporanea.