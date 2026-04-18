Noi, partigiani è il memoriale digitale della Resistenza italiana: un portale online realizzato dall’ANPI Nazionale, nato su proposta e grazie al lavoro giornalistico di Gad Lerner e Laura Gnocchi. Il progetto raccoglie oggi circa mille video-testimonianze di partigiane e partigiani che presero parte alla lotta di Liberazione.

Il portale Noi, partigiani: video-interviste accessibili a tutti

Il portale è stato pubblicato il 19 aprile 2021 ed è il risultato di un lavoro lungo e impegnativo di ricerca, registrazione e raccolta di testimonianze dirette. L’obiettivo è stato quello di incontrare e intervistare il maggior numero possibile di partigiane e partigiani ancora viventi, così da preservarne la memoria in un unico portale accessibile a tutti. Saranno migliaia le video-interviste rilasciate da partigiane e partigiani dalla fine della Guerra ad oggi; il progetto Noi, partigiani riunisce e organizza questo patrimonio di memoria all’interno di una piattaforma unitaria, rendendolo facilmente consultabile.

Le interviste sono state realizzate attraverso un lavoro giornalistico sistematico e organizzato e compongono un mosaico dinamico: un archivio in continua evoluzione, che nel tempo ha progressivamente ampliato il numero delle testimonianze e continua ancora oggi a farlo.

Il memoriale consente di conservare non soltanto il contenuto delle testimonianze, ma anche ciò che la memoria scritta spesso non riesce a restituire: i volti, le voci, i gesti e le emozioni delle donne e degli uomini che parteciparono alla Resistenza. In questo senso rappresenta uno strumento culturale di grande valore, messo a disposizione della cittadinanza dall’ANPI per favorire la conoscenza diretta di una delle esperienze fondative della Repubblica italiana.

Una risorsa storica preziosa

Pur non essendo concepito come un’opera di ricerca storiografica in senso stretto, il memoriale costituisce anche una risorsa preziosa per gli studiosi. Si tratta infatti di un vasto archivio di memorie e testimonianze orali, che permette di accedere a racconti diretti dei protagonisti della lotta di Liberazione.

Il portale è strutturato in modo da consentire una consultazione tematica e geografica delle interviste: chi, ad esempio, desidera approfondire la storia della Resistenza a Bologna può semplicemente inserire la parola “Bologna” nella barra di ricerca e trovare numerose testimonianze legate alla città e al suo territorio. Allo stesso modo è possibile cercare riferimenti a singole brigate partigiane o a specifiche aree di attività della Resistenza.

Nel corso di questi anni il progetto Noi, partigiani si è sviluppato anche oltre il portale digitale. Da questa esperienza sono nati due libri pubblicati da Feltrinelli, una trasmissione televisiva, una pagina social molto seguita e una serie di podcast, contribuendo ad ampliare ulteriormente la diffusione delle testimonianze e a raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Noi, partigiani oggi: la ricerca continua

Noi, partigiani non è un progetto concluso: al contrario, è un lavoro ancora in pieno sviluppo. Essendo nato in tempi relativamente recenti, molte partigiane e molti partigiani non hanno avuto la possibilità di rilasciare una testimonianza specifica per il memoriale. È però fondamentale che anche i loro ricordi possano trovare spazio all’interno di questo archivio, qualora esistano video-interviste realizzate in passato.

Per questo motivo è attiva una ricerca di materiali audiovisivi dedicati a partigiane e partigiani che non sono più in vita. Le sezioni e i Comitati provinciali dell’ANPI, così come familiari, ricercatori, studiosi o chiunque sia in possesso di registrazioni di testimonianze, sono invitati a segnalarle e a inviarle alla redazione del portale, affinché possano essere valutate e, quando possibile, inserite nel memoriale.

L’obiettivo rimane quello che ha guidato il progetto fin dall’inizio: preservare e rendere accessibile il più possibile l’ampio patrimonio di memorie dirette della Resistenza italiana, affinché le voci dei suoi protagonisti continuino a essere ascoltate anche dalle generazioni future.

Gabriele Bartolini