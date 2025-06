Sono ufficialmente aperte le candidature al videocontest “La 48H” del MAC fest di Cava de’ Tirreni. Il concorso si rivolge a registi, videomaker, filmmaker e attori/attrici. A supporto dell’iniziativa la content creator Sara Penelope Robin.

Il Premio “Elvira Coda” al Miglior Corto è dedicato alla prima regista italiana. Il corto vincitore sarà proiettato in Campania, Puglia, Basilicata e nel Lazio come parte della programmazione dei Festival partner. In palio un buono del valore di 150 euro da spendere presso RCE Foto Salerno e un corso di formazione erogato da Pigrecoemme. La miglior regista concorrerà anche per vincere il Premio “Chiara Rigione”, dedicato alla storica giurata in collaborazione con il Festival “Europa Cinema al Femminile”. Il concorso si rivolge anche ad attori e attrici, in gara per il Premio Miglior Interpretazione (un buono del valore di 50 euro presso RCE Foto Salerno). Tutti i partecipanti, senza discriminazioni di sorta, riceveranno uno sconto del 5% presso RCE Foto Salerno, cumulabile per le crew. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 giugno.

“La 48H” inizierà il 24 agosto con la presentazione del tema e con la consegna delle limitazioni, pescate a sorte da ciascuna troupe. A partire da questo momento, i partecipanti avranno soltanto 48 ore per realizzare il cortometraggio. Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio della Giuria che determinerà una classifica basandosi su: rispetto del tema, rispetto delle limitazioni, coinvolgimento della comunità e del territorio, qualità tecnica e storytelling. La proclamazione del vincitore e la consegna dei premi sono parte del “MAC fest 2025 – Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura”.

Info e regolamento disponibili sul sito

La VII edizione del MAC fest si svolgerà a Cava de’ Tirreni dal 24 al 31 agosto 2025. Il Festival gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo e si divide in più aree culturali dalla musica, all’arte e alla cultura e prevede momenti di creatività, partecipazione e discussione attraverso Tavole Rotonde, Masterclass, Workshop, concerti, spettacoli, la rivista Macchiato e CasaMAC.