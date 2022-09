In un mondo che va a rotoli l’argomento centrale del dibattito pubblico è diventata la scelta del colore di pelle della sirenetta del live action Disney.

In molti imputano la scelta della bella Halle Bailey a un politicamente corretto strabordante, qualcuno timidamente la difende in nome dell’inclusione e della capacità di rompere finalmente dei costrutti culturali (vedi voce: suprematismo bianco) sedimentati in profondità nella nostra cultura occidentale.

Le critiche derivano da specifiche matrici politiche, ma le più feroci derivano da persone senza particolari affezioni ideologiche che si sono sentite depredate del proprio immaginario nostalgico quando hanno visto apparire una sirenetta nera e non dalla pelle diafana come la ricordavano nel cartone Disney.

Da quel momento delusione e indignazione hanno inondato i social, espressioni di odio si sono unite agli strepiti di sedicenti influencer lanciatisi in analisi para-scientifiche e artistiche che definire pattume sarebbe un complimento.

In questo pezzo proviamo a spiegare perché ritenere oltraggioso o un insulto una sirenetta nera è sbagliato oltre che velatamente razzista.

Halle Bailey nei panni de La Sirenetta (fonte: Orgoglio Nerd)

La Sirenetta nera e il razzismo sistemico

Il razzismo non è soltanto odio e intolleranza manifesta verso un’etnia o gruppo culturale, ma esso può assumere forme e sfumature diverse più o meno inconsapevoli. Certi valori (discriminatori), infatti, vengono interiorizzati durante il percorso di socializzazione e agiscono in maniera carsica fintantoché una persona genuinamente inclusiva può commettere errori di valutazione non riconoscendo la matrice culturale da cui derivano certi giudizi e/o atteggiamenti. In breve, si parla di razzismo sistemico quando si giudica il mondo dalla propria posizione di privilegio e protagonismo rispetto agli altri popoli dove un sovvertimento dei ruoli causa fastidio e reazioni negative.

Ritenere inaccettabile un Ariel nera è, senza troppi giri di parole, razzista e identitarista.

Nota bene: non si afferma che non si possa preferire legittimamente una Sirenetta dai capelli rossi e pelle pallida. Ben diverso e è considerare un insulto e oltraggioso il cambio di carnagione di un character di fantasia dove il colore delle pelle non è determinante ai fini dell’arco narrativo del personaggio o dello sviluppo stesso della storia.

Per fare un esempio con un’altra proprietà intellettuale (da ora ip) Disney amata da molti: Pocahontas. Cambiare le origini indigene e la caratterizzazione fisica della nativa sarebbe stato problematico, in quanto la sua appartenenza etnica è centrale ai fini dell’ambientazione dell’opera, dello sviluppo della trama e della morale propinata. Pocahontas, infatti, è ambientata durante la colonizzazione inglese delle americhe, il messaggio lanciato è quello di uguaglianza e di non discriminazione tra culture. Non si sarebbe potuto trasmettere lo stesso messaggio cambiando l’appartenenza culturale dei protagonisti. O forse sì, ma non sarebbe stata più la storia di Pocahontas.

Pocahontas nella versione Disney; fonte foto: everyeye.it

O ancora, è giusto parlare di politicamente corretto invadente o di “quota black” se in House of the Dragon vediamo un Corlys Velaryon dalla pelle scura (interpretato dall’austero Steve Toussaint). Nel libro di George Martin, da cui è tratta la serie, infatti, la “purezza” del lignaggio dei valyriani è considerato un vanto ed è centrale ai fini della caratterizzazione fisica e dello sviluppo dell’arco narrativo di alcuni personaggi. In questo caso qualche cipiglio in più è accettabile, per quanto sempre malriposto. Nei libri, infatti, la madre di Corlys non è mai descritta; quindi è perfettamente possibile che anche lei fosse nera e che Corlys abbia ereditato tratti genetici da entrambi i suoi genitori.

Al contrario, una sirenetta nera o bianca non cambia assolutamente nulla ai fini dello sviluppo della storia né la morale trasmessa. Gli altri ammonimenti che riguardano questioni di coerenza filologica sono assolutamente sterili e inopportune in una interpretazione di una fiaba fantasy – visto che la la fiaba originale di Hans Christian Andersen non specifica mai alcune caratterizzazioni estetiche della sirenetta come il colore dei capelli (puoi trovare il racconto qui).

Il mondo non è bianco o nero

Quando entriamo a far parte della società entriamo in strutture oggettivate che hanno assunto un’esistenza in apparenza autonoma. Parliamo di usi, organizzazioni, modi di pensare, valori culturali modellati di generazione in generazione dei nostri predecessori che ai nostri occhi appaiono come strutture immutabili e naturali. Il fatto che alcuni riescano ad accettare soltanto una versione dalla pelle bianca di Ariel è il retaggio di uno dei suddetti valori: il protagonismo bianco. Un valore da estirpare in nome dell’autentica uguaglianza e multiculturalità. E la Disney, azienda privata che di certo non si distingue per etica in altre situazioni, si fa giustamente promotrice di questo proposito (anche se per fini squisitamente commerciali).

fonte immagine: sentichiparla.it

Non serve un grande sforzo storico per ricordarsi che gran parte delle fiabe adattate per il cinema e la tv negli ultimi decenni sono state opzionate da produttori bianchi per un pubblico di bianchi. La nostra produzione televisiva per più di un secolo, infatti, ha ricordato ai neri che sono un popolo subalterno e che vivono in una società fondata, essenzialmente, su canoni e tradizioni perlopiù bianchi.

Dunque, se qualcosa deve cambiare (e se lo vogliamo per davvero) bisogna agire nella direzione tracciata dalla Disney andando a rivisitare le ip diventate icone di massa, il cui cambiamento non distrugga l’essenza dell’opera ma elevi a protagonisti anche la persone che hanno un colore di pelle diverso dal bianco. Ed è necessario rivisitare, rompere con le tradizioni (quando possibile) in quanto creando personaggi nuovi in rappresentanza della cultura black non avrebbe assolutamente lo stesso impatto culturale.

Questo, insomma, è l’obiettivo che deve darsi il cinema: non essere un semplice specchio della realtà culturale, ma veicolare messaggi di uguaglianza e partecipare attivamente alla crescita sociale e culturale dei nostri paesi occidentali, sulla carta, civilizzati.

Enrico Ciccarelli