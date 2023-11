Le coperture per piscina sono delle strutture indispensabili per rendere l’area relax quanto più possibile piacevole da vivere e sicura in ogni momento dell’anno.

Disponibili in svariati modelli, sono in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di piscina – da quelle interrate a quelle fuori terra, da quelle small a quelle extra large – e di soddisfare le più svariate necessità di utilizzo.

Attualmente, tra le coperture più indicate per dare vita a uno spazio dehor raffinato e del tutto sicuro è possibile annoverare quelle telescopiche, in genere realizzate con materiali ultra resistenti e caratterizzate da design semplici e lineari, in grado di armonizzarsi al meglio in ogni contesto.





Le caratteristiche principali della copertura telescopica per piscina

Per disporre di una copertura per piscina telescopica che sia al tempo esteticamente accattivante e di ottima qualità è possibile rivolgersi ad aziende specializzate come Abritaly, realtà di riferimento del settore attiva sul mercato da oltre 40 anni.

Nel dettaglio, Abritaly mette a disposizione soluzioni scorrevoli, composte da pannelli trasparenti in vetro temperato i quali, durante l’apertura, si incastrano l’uno nell’altro, riducendo al massimo l’ingombro.

Leggere e versatili, le coperture telescopiche di Abritaly sono in grado di offrire un’ottima protezione dalle intemperie e di sostenere anche carichi pesanti, derivanti ad esempio dalla neve che potrebbe accumularsi durante l’inverno.

In base alle necessità del nucleo familiare o della struttura ricettiva è possibile scegliere tra modelli di altezza media, bassa o ultra-bassa: i primi due rendono possibile la balneazione anche quando la copertura è distesa, mentre quelli ultra bassi sono perfetti per chi desidera una soluzione discreta che offra al tempo stesso il massimo della protezione.

Per quanto riguarda il meccanismo di apertura e chiusura, è possibile optare per coperture manuali oppure motorizzate, con queste ultime che permettono di mettere in sicurezza l’area anche a distanza, utilizzando un apposito telecomando.

Naturalmente, tutte le coperture telescopiche di Abritaly sono realizzate con materiali hi-tech di nuova generazione, con la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni, come per esempio il policarbonato alveolare o il cristal.

Infine, per quello che riguarda le possibilità di personalizzazione, è possibile scegliere tra diverse colorazioni per la struttura in alluminio, così da integrare al meglio la copertura con l’ambiente circostante.





La copertura telescopica accresce la sicurezza dell’area relax

Scegliere una copertura telescopica per la propria piscina significa garantire a se stessi, ad amici e parenti, oppure agli ospiti della struttura ricettiva un’area relax esterna non solo esteticamente gradevole e piacevole da vivere, ma anche estremamente sicura.

Quando è distesa, infatti, questa soluzione evita che si verifichino cadute accidentali in acqua, salvaguardando innanzitutto i bambini più piccoli, i quali potranno correre e giocare intorno alla vasca senza correre nessun rischio, ma anche anziani e animali domestici.





Altri vantaggi offerti dalle coperture telescopiche

La sicurezza è solo uno dei tanti vantaggi offerti dalle coperture telescopiche.

La protezione da esse offerta riguarda anche l’acqua, la quale, grazie alla perfetta chiusura, garantita anche dalle guarnizioni in EPDM, non verrà sporcata da foglie, piume, polvere e detriti vari, rimanendo pulita più a lungo.

Oltre a questo, la chiusura ermetica è in grado di ridurre al massimo il fenomeno dell’evaporazione e di aumentare in modo del tutto naturale la temperatura dell’acqua, rendendola piacevole anche durante le giornate più fredde.