L’ordinamento italiano prevede una rete di sostegno destinata a chi, per ragioni di salute, presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa o dell’autonomia personale. La procedura per ottenere il riconoscimento di invalidità civile apre l’accesso a misure economiche, tutele sanitarie e opportunità di inserimento sociale che possono migliorare la qualità della vita di chi ne beneficia. Quali sono, quindi, i requisiti per la domanda? E quali sono le indennità e le agevolazioni previste?

I requisiti per il riconoscimento dell’invalidità civile

Possono presentare domanda i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno che risiedono stabilmente sul territorio nazionale. Il requisito più importante è la percentuale di riduzione della capacità lavorativa. In alcuni casi, si valuta anche la difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane.

La commissione medico-legale valuta la documentazione clinica ed esprime un giudizio in percentuale: dal 33% al 100%. A partire dal 46% scatta la possibilità di iscrizione al collocamento mirato, mentre dal 74% sono previsti assegni mensili. Al 100 % si aggiungono pensione di inabilità e altre misure dedicate.

La domanda e l’iter di valutazione medico-legale

Il percorso inizia con il certificato telematico redatto dal medico curante tramite apposito sistema INPS; entro 90 giorni il richiedente deve completare l’istanza sul portale dell’ente, direttamente o tramite un professionista.

Dopo la convocazione, il soggetto viene esaminato da una commissione composta da un medico legale e un sanitario esperto della patologia dichiarata. Il verbale digitale riportato sul portale consentirà di consultare, una volta concluso l’iter, sia la percentuale riconosciuta sia le prestazioni a cui si ha diritto. In caso di disaccordo è possibile presentare ricorso entro 6 mesi dalla notifica.

L’indennità di accompagnamento

Quando la commissione accerta l’impossibilità totale di deambulare senza assistenza continua o l’incapacità di compiere gli atti elementari della vita, scatta un sostegno economico aggiuntivo, non soggetto a limiti di reddito. L’importo, rivalutato annualmente dall’INPS, viene erogato per dodici mensilità e non richiede il rispetto di particolari fasce ISEE.

Chi percepisce l’indennità di accompagnamento ha diritto a qualsiasi ulteriore trattamento pensionistico o reddituale già riconosciuto, poiché la misura si affianca, senza riduzioni, ad altri benefici.

È bene ricordare che il beneficio decade se la persona risiede stabilmente in una struttura con retta a carico dello Stato per più di trenta giorni consecutivi (qui si può leggere tutto quello che serve sapere sull’indennità di accompagnamento).

Altri benefici economici e previdenziali concessi ai soggetti con invalidità civile

A seconda della percentuale riconosciuta, la normativa prevede:

assegno mensile per invalidità parziale (percentuale tra 74% e 99%), erogato per tredici mensilità a chi non supera determinati limiti reddituali personali;

(percentuale tra 74% e 99%), erogato per tredici mensilità a chi non supera determinati limiti reddituali personali; pensione di inabilità civile (100%), con importo più elevato rispetto all’assegno e maggiorazione sociale al compimento dei 67 anni;

(100%), con importo più elevato rispetto all’assegno e maggiorazione sociale al compimento dei 67 anni; maggiorazioni specifiche, introdotte negli ultimi anni, destinate ai soggetti con redditi molto bassi per raggiungere trattamenti complessivi pari all’assegno sociale.

Il pagamento avviene tramite accredito bancario o altre modalità previste, una scelta che deve essere effettuata in fase di domanda.

Agevolazioni sanitarie e fiscali collegate alla certificazione

Il verbale apre l’accesso a numerose esenzioni dal ticket sanitario per visite, esami e farmaci correlati alla patologia invalidante. Sono previste detrazioni Irpef del 19% per spese mediche, mezzi di ausilio, veicoli adattati e lavori che eliminano barriere architettoniche.

Ai contribuenti con invalidità almeno al 74% spetta una detrazione aggiuntiva sul reddito; chi raggiunge il 67% può ricevere l’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni specialistiche. È possibile ottenere un’aliquota IVA agevolata al 4% su sussidi tecnici e informatici destinati a favorire l’autonomia personale, previa certificazione di necessità rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale.

Coloro che presentano una percentuale superiore al 45% possono iscriversi ai centri per l’impiego in un elenco specifico che garantisce percorsi di collocamento mirato. Le aziende con più di quindici dipendenti hanno l’obbligo di riservare una quota di posti alle persone con invalidità civile. Per favorire l’assunzione, la legge mette a disposizione sgravi sui contributi previdenziali.