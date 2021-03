Tradurre è un’arte e non un semplice mestiere, che richiede grande padronanza linguistica, competenze specifiche, formazione continua, ma anche senso critico, gusto e stile. Chi si approccia a tale professione sa bene che l’obiettivo non è la semplice resa del testo nella lingua originale, ma un lavoro artigianale che sappia coniugare diversi ambiti. Dalla linguistica alla letteratura, passando per il campo culturale, chi traduce ha l’arduo compito di apprendere e capire i testi scritti, fornendo loro una veste nuova. Tra i binomi portanti del lavoro del traduttore quello tra linguistica e cultura è sicuramente uno dei più cruciali. Chi traduce deve tener conto da un lato che l’oggetto di studio di riferimento, ovvero la lingua, è qualcosa che muta e varia in continuazione: ogni giorno si ha a che fare con nuove parole, si entra a contatto con neologismi e modi dire, alcuni termini cadono in disuso, mentre altri da slang diventano parole essenziali di riferimento; dall’altro lato, il fronte culturale è altrettanto importante, per poter cogliere nel modo più opportuno i cambiamenti linguistici in corso.

L’arte del tradurre e mediare una cultura

Tradurre non può essere un atto improvvisato, ma un processo studiato in ogni suo dettaglio. Un lungo cammino che si dispiega essenzialmente in tre fasi: lettura, traduzione e mediazione. La lettura non può essere superficiale, ma attenta e scrupolosa. La traduzione avviene sulla base degli strumenti linguistici che si possiedono. Tendenzialmente un traduttore è colui che più degli altri è in grado di destreggiarsi da una lingua all’altra senza particolari problemi. Ma a differenza del semplice lettore, o del linguista, il tradurre deve compiere anche un terzo step: la mediazione. Essere in grado di mediare un testo significa decodificare, scardinare la lingua in piccoli pezzi.

Dall’ambito editoriale a quello commerciale, dalle tesi di ricerca alle traduzioni pensate per il mondo del web, il traduttore opera però sempre in un territorio che non è mai completamente “puro”. Ogni individuo possiede infatti delle regole, degli schemi interpretativi specifici, dai quali spesso è difficile prescindere. Su questa scia, è bene quindi tener presente che l’arte del tradurre è regolamentata anche da principi etici e valori, verso i quali bisogna rispondere. Non si può semplicemente tradurre. Serve considerare un ampio di ventaglio di fattori, tra i quali comunità di riferimento, finalità del testo e strategia comunicativa.

L’importanza di affidarsi a professionisti

