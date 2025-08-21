Mehran Karimi Nasseri, noto anche come “Sir Alfred“, è stato un rifugiato iraniano la cui straordinaria vicenda ha catturato l’attenzione del mondo intero. La sua storia, che ha ispirato il film “The Terminal” diretto da Steven Spielberg, rappresenta un caso unico di sopravvivenza e resilienza in un contesto del tutto inusuale: l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.

Nato nel 1945 a Masjed Soleyman, in Iran, Nasseri era figlio di un medico iraniano e di una presunta infermiera scozzese. Le informazioni riguardanti la sua famiglia e la sua infanzia sono frammentarie e spesso contraddittorie, in parte a causa delle diverse versioni fornite dallo stesso Nasseri nel corso degli anni. Questa ambiguità ha contribuito a creare un alone di mistero attorno alla sua figura.

L’esilio e la ricerca di asilo

Negli anni ’70, Nasseri partecipò a manifestazioni contro lo Scià dell’Iran, il che lo portò a essere arrestato e successivamente esiliato dal paese. Iniziò così un lungo peregrinare attraverso l’Europa in cerca di asilo politico. Dopo vari tentativi falliti in paesi come Germania, Paesi Bassi e Francia, ottenne lo status di rifugiato in Belgio, riconoscimento che gli avrebbe permesso di risiedere legalmente in qualsiasi paese europeo. Tuttavia, durante un viaggio verso il Regno Unito, Nasseri perse i suoi documenti mentre si trovava a Parigi. Senza documenti validi, le autorità britanniche gli negarono l’ingresso e lo rispedirono in Francia. Privo di identità e di nazionalità riconosciuta, si ritrovò intrappolato in una sorta di limbo legale all’interno dell’aeroporto Charles de Gaulle.

La vita nell’aeroporto di Mehran Karimi Nasseri

Nasseri iniziò a vivere nella zona delle partenze del Terminal 1 dell’aeroporto parigino. La sua routine quotidiana era scandita dai ritmi dell’aeroporto: si lavava nei bagni pubblici, leggeva giornali, scriveva nel suo diario e osservava il flusso incessante di passeggeri. Il personale dell’aeroporto e i viaggiatori abituali iniziarono a riconoscerlo e a interagire con lui, contribuendo al suo sostentamento con cibo e piccoli doni. Nonostante le difficoltà, Nasseri sembrava aver trovato una sorta di equilibrio in quella situazione paradossale.

Mehran Karimi Nasseri nell’aeroporto. Fonte: Wikimedia Commons.

Il riconoscimento internazionale e l’ispirazione cinematografica

La singolare storia di Nasseri attirò l’attenzione dei media internazionali, trasformandolo in una celebrità suo malgrado. Giornalisti da tutto il mondo giunsero all’aeroporto per intervistarlo, e la sua vicenda divenne oggetto di articoli, documentari e libri. La sua esperienza ispirò il film “The Terminal“, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Hanks nel ruolo del protagonista Viktor Navorski, un uomo bloccato in un aeroporto statunitense a causa di problemi legali legati al suo paese d’origine. Sebbene il film prenda ispirazione dalla storia di Nasseri, presenta differenze significative rispetto alla realtà dei fatti.

La fine del soggiorno in aeroporto e gli ultimi anni

Dopo 18 anni trascorsi all’interno dell’aeroporto, Nasseri fu ricoverato in ospedale per problemi di salute. Questo evento segnò la fine della sua permanenza al Charles de Gaulle. Successivamente, fu ospitato in vari centri di accoglienza e residenze assistite a Parigi. Nonostante avesse finalmente la possibilità di vivere una vita al di fuori dell’aeroporto, sembra che Nasseri abbia faticato ad adattarsi al mondo esterno, dopo aver trascorso quasi due decenni in un ambiente così particolare.

Mehran Karimi Nasseri morì per cause naturali all’interno dell’aeroporto Charles de Gaulle, lo stesso luogo che aveva rappresentato la sua casa per tanti anni. La sua storia rimane un potente simbolo delle complessità legate all’identità, alla burocrazia e alla condizione di apolide. La sua esperienza solleva interrogativi profondi sul significato di appartenenza e sulle sfide affrontate da coloro che, per vari motivi, si trovano senza una patria riconosciuta.

La vicenda di Nasseri mette in luce le difficoltà e le contraddizioni del sistema internazionale nel gestire le situazioni di apolidia. Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), milioni di persone nel mondo sono apolidi, prive di una cittadinanza riconosciuta che garantisca loro diritti fondamentali. La storia di Nasseri evidenzia come la mancanza di documenti validi possa portare a situazioni estreme, in cui un individuo è costretto a vivere in un limbo legale senza possibilità di integrazione o ritorno.

Oltre al film “The Terminal”, la vita di Nasseri ha ispirato numerose opere letterarie e cinematografiche. La sua autobiografia, “The Terminal Man”, co-scritta con l’autore britannico Andrew Donkin, offre una visione dettagliata della sua straordinaria esperienza.

Gianluca De Santis