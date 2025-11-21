L‘arrivo delle festività coincide con un periodo ricco di opportunità di crescita per chi ha un’impresa o lavora come libero professionista.

Nel secondo caso, è bene ragionare con lucidità e rendersi conto che, rispetto alle grandi aziende, si ha a disposizione budget meno consistenti: questo non toglie nulla alla possibilità di adottare strategie di marketing e di fidelizzazione efficaci.

Quali sono? Vediamone alcune che, in generale, sono valide a prescindere dal settore a cui è legato il proprio business.

Il potere dello storytelling

Le storie rappresentano un canale fondamentale, da sempre, quando si parla di apprendimento e di persuasione. Il motivo è molto semplice: sono legate in maniera profonda al vissuto quotidiano dell’essere umano e ai meccanismi base della socialità.

In un periodo come quello delle festività, la mente umana è particolarmente sensibile a contenuti come questi, all’insegna dell’emotività.

Metterli in primo piano in maniera strategica, considerando bene il target a cui ci si rivolge, è fondamentale e permette ai propri potenziali clienti di richiamare quei ricordi speciali che parlano alla pancia, effetto che permette di identificare un brand come degno di fiducia.

User generated content? Sì, grazie!

Quando si parla di brand, si inquadrano ormai degli universi valoriali che toccano corde profonde, nei quali identificarsi profondamente.

Ecco perché, sempre in virtù della sensibilità delle corde emotive che caratterizza il periodo natalizio, può avere senso, se si è liberi professionisti, adottare una strategia di marketing che punta sui contenuti generati dal proprio pubblico.

Invitare i clienti – o i semplici follower potenzialmente interessati al brand – a condividere momenti della propria quotidianità mentre si utilizza un prodotto permette di cementare la community, consolidare i valori del brand e far vedere a chi è indeciso se acquistare o no in che modo il prodotto può avere un impatto positivo sulla vita di chi lo sceglie.

La magia del video

Un’altra potente strategia di marketing da valutare per potenziare la propria attività di libero professionista riguarda il video: il Natale può rappresentare un’occasione preziosa per aprire un canale YouTube, un palcoscenico online che, in un periodo di rivoluzione come questo, con l’AI che ha monopolizzato la ricerca online, le aziende e i professionisti possono sfruttare con successo.

Il video inaugurale non deve essere incentrato sui classici auguri; certo, non devono mancare, ma devono essere associati a contenuti che creano curiosità. Un esempio su tutti? Un piccolo spoiler su un prodotto al quale si sta lavorando, ancora da lanciare.

Come utilizzare con intelligenza la newsletter

Se non si ha una newsletter attiva, il periodo di Natale, proprio in ottica di focus sul concetto di dono, è perfetto per aprirla.

Si tratta di un canale di conversione che, nonostante l’oggettiva crescita di social come Instagram e TikTok, caratterizzati da contenuti effimeri, garantisce un livello di conversione ancora molto alto.

Nulla di strano se si pensa al valore emotivo che i brand hanno oggi e a quanto può fare la differenza avere un canale esclusivo di contatto.

Decora lo studio

Se la tua attività ha una sede fisica, per esempio uno studio professionale, non dimenticare di decorarlo, possibilmente con richiami cromatici al colore del tuo brand.

Ormai da tempo, quando si parla di decorazioni di Natale non è più obbligatorio rimanere nel perimetro di cromie classiche come il rosso, l’oro e il verde.

Marketing… e fidelizzazione

Il marketing va a braccetto con la fidelizzazione, nel periodo delle feste e non solo. Questo è il motivo per cui vale la pena valutare l’acquisto di piccoli doni per i propri clienti e partner.

Se si ha intenzione di conciliare risparmio – non tutti i liberi professionisti possono scaricare dalle tasse le spese per il marketing e la promozione – si può fare riferimento al web e a siti che, come il portale dottorgadget.it, permettono di selezionare i doni perfetti tra oggetti utili, spiritosi e adatti a diversi gusti ed esigenze.