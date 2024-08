Le migliori scarpe da uomo sono quelle che abbinano un tocco sportivo con la capacità di essere eleganti. Modelli di questo tipo si rivelano perfetti per un utilizzo durante il tempo libero e più in generale per numerose occasioni informali. Il problema è che non è così semplice trovare calzature con caratteristiche simili, perché quasi sempre le scarpe sportive si rivelano inadatte a contesti formali, mentre quelle eleganti rischiano spesso di essere… troppo eleganti. La ricerca di calzature versatili e pratiche è dunque una missione quasi impossibile per ragazzi e uomini di tutte le età: ma seguendo i consigli di cui parleremo nelle prossime righe, il compito può essere portato a termine con relativa facilità.

Made in Italy: il marchio Sebago

Il marchio Sebago Scarpe è di certo un eccellente punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di calzature da uomo che offrano non solo uno stile elegante, ma soprattutto elevati standard di qualità. Stiamo parlando, infatti, di un brand dalla lunga storia, che fin dalla seconda metà degli anni ’40 del secolo scorso è simbolo di affidabilità e soprattutto di artigianalità. Sebago è un marchio che affonda le radici nella tradizione più antica delle calzature, ma con un occhio all’innovazione: le sue creazioni, infatti, sono il risultato della perfetta fusione tra un design ricercato e una maestria artigianale importante, da cui derivano calzature di lusso che rispecchiano il meglio dell’eleganza nel panorama dei capi di abbigliamento da uomo.

La scelta delle calzature

Per quel che riguarda la scelta delle calzature, il periodo dell’anno forse più ostico è quello tra la stagione invernale e i mesi primaverili. Uno stile sportivo, per le scarpe, può anche rivelarsi raffinato e perfino sobrio. Nel novero dei modelli più adatti da questo punto di vista si possono citare gli stivaletti, che rappresentano il tipico modello che può essere abbinato ai vestiti che si usano in ufficio ma anche a un outfit più sportivo. Gli articoli più ricercati, se caratterizzati da un design idoneo, possono apparire anche sportivi: è il caso delle sneakers in pelle, meglio se beige o bianche, e dei modelli brogue in camoscio, perfetti per andare a lavorare. Un vero e proprio evergreen in questo ambito, poi, va rintracciato nei mocassini, perfetti per la primavera: in tela o in camoscio, hanno la capacità di adattarsi tanto alle occasioni più formali quanto agli appuntamenti più informali.

Guida all’acquisto

Quali sono dunque gli aspetti che meritano di essere presi in considerazione in vista di un acquisto? Il primo suggerimento da seguire è quello di preferire i materiali leggeri e che possano essere abbinati con facilità gli uni con gli altri: in tal senso, le opzioni più indicate sono il camoscio e la pelle. Vale la pena, poi, di privilegiare le tonalità cromatiche più chiare, e magari versatili: per esempio il marrone e il beige. È chiaro, poi, che si deve prestare attenzione alle caratteristiche del design e soprattutto al materiale della suola: tale aspetto, infatti, influisce sulla comodità, ma anche sulla possibilità di mantenere i piedi ben freschi. Il consiglio è quello di scegliere dei modelli che abbiano una significativa capacità di scambio termico, in modo che i piedi possano restare sempre asciutti e soprattutto siano protetti da potenziali attriti da cui potrebbe derivare una sgradevole irritazione.