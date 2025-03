Convegno sull'educazione ambientale e biodiersità ad Avellino

Lo scorso 27 febbraio il Circolo della Stampa di Avellino ha ospitato un convegno dedicato all’educazione ambientale, alla biodiversità e al benessere animale. Un evento ideato dall’attivista per i diritti degli animali e referente della Regione Campania di CADAPA (Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente) di grande rilevanza per la salvaguardia del nostro pianeta e il rispetto per tutte le forme di vita.



L’incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti istituzionali quali il Vicepresidente della Camera dei Deputati ed ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, Luciano Ratini ingegnere e resposabile ambiente di Leal, Alfredo Riccio rappresentante a Montecitorio per diverse Ong animaliste, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale su temi fondamentali per la tutela dell’ambiente.



Il convegno ha rappresentato non solo un momento di confronto, ma anche un appello a tutti i cittadini affinché si impegnino attivamente nella protezione dell’ambiente e nella promozione di una cultura del rispetto verso tutti gli esseri viventi. La strada per un futuro sostenibile passa attraverso la consapevolezza e l’azione collettiva.



Attraverso dibattiti, presentazioni e testimonianze, i relatori hanno illustrato come l’educazione ambientale possa svolgere un ruolo chiave nel promuovere comportamenti responsabili e consapevoli, in grado di garantire un futuro migliore per le prossime generazioni.



Presenti anche il consigliere regionale della Campania Vincenzo Ciampi (Movimento 5 Stelle) e in collegamento tramite la piattaforma online Zoom Roberto Brognano e Gianmarco Prampolini presidente di Leal.

di Sara Spiniello