Dal 6 al 9 novembre 2025, la Fiera di Milano-Rho ha ospitato l’82ª edizione di EICMA, confermatasi palcoscenico internazionale della mobilità su due ruote. Un evento da record, con oltre 600mila visitatori e più di 2.000 marchi provenienti da tutto il mondo, che ha mostrato un deciso passo avanti su più fronti: elettrico, nuove cilindrate, segmenti urbani, crossover e innovazione tecnologica.

Accanto ai grandi nomi del settore, EICMA 2025 ha visto anche il debutto di nuovi brand cinesi, sempre più presenti e competitivi sulla scena globale.

La città al centro: scooter leggeri e soluzioni ibride tra le tendenze più interessanti del momento

Tra le tendenze più significative emerse di recente nel mondo delle due ruote spiccano i modelli pensati per l’uso urbano, dedicati a chi si sposta quotidianamente in città e cerca praticità senza rinunciare a stile e tecnologia.

Tra le novità cittadine di EICMA 2025 spicca il KL B-Tre 125, scooter leggero e competitivo pensato per chi cerca agilità e praticità quotidiana.

KYMCO rinnova la sua gamma urbana con l’Agility NX e il People R Hybrid, primo passo verso la mobilità ibrida su due ruote.

Non da meno Aprilia, che entra con decisione nel segmento “urban adventure” con l’SR GT 400: uno scooter pensato per affrontare la città ma anche per spingersi oltre, grazie a soluzioni ispirate al mondo dell’off-road. Agilità, maneggevolezza e stabilità sono le parole chiave di un modello che, con i suoi 144 kg a serbatoio pieno, unisce comfort e prestazioni.

In definitiva, il futuro delle due ruote non passa solo dalle moto di grossa cilindrata: l’attenzione crescente alla mobilità quotidiana e sostenibile segna la nuova direzione del mercato, sempre più orientato alla praticità, alla leggerezza e alla versatilità.



L’elettrico conquista terreno: Honda guida la transizione verso la mobilità a zero emissioni

L’elettrico non è più una promessa, ma una realtà sempre più presente nel mondo delle due ruote. Tra le novità di spicco c’è la Honda WN7, la prima moto elettrica di grandi dimensioni della casa giapponese pensata per l’Europa. Con questo modello, Honda fa un passo importante verso l’obiettivo di zero emissioni entro il 2040. La WN7, nome completo Wind Naked 7, punta su una guida silenziosa, fluida e rispettosa dell’ambiente, offrendo un’esperienza più pulita e naturale.

Il mercato si arricchisce intanto di mezzi elettrici sempre più avanzati, molto presenti in questa edizione di EICMA, con batterie più potenti, ricariche più rapide e tecnologie di connessione evolute, segno di una transizione ormai in pieno corso verso una mobilità più sostenibile.

Nuove cilindrate, segmenti intermedi e riscoperta del “mid-size”

Non è solo il top-gamma a fare notizia: il mercato delle moto di media cilindrata vive una nuova stagione di successo, attirando quindi chi possiede o intende conseguire, la patente A2. Tra le proposte più attese, spicca la Benelli TNT 550 che, a partire dal 2026, sarà disponibile anche in versione depotenziata per l’A2, e la SV7 GX, con la quale Suzuki torna a far parlare di sé. La denominazione non è casuale: richiama direttamente l’architettura motore che ha conquistato generazioni di motociclisti, quello dell’SV650. Versatile e accessibile, punta a conquistare sia i nuovi motociclisti sia gli esperti in cerca di una moto pratica e divertente per ogni occasione.

CFMOTO continua a farsi notare nel segmento delle medie cilindrate con la sua 675NK, presentata ad EICMA 2025 nella sua versione GP. L’azienda, con questa scelta, conferma la sua strategia: offrire moto di media cilindrata versatili, in grado di coniugare stile, tecnologia e prestazioni, senza dover necessariamente puntare al top di gamma. Questa è la dimostrazione che anche i marchi emergenti stanno alzando l’asticella, e diventando sempre più competitive nel settore.

Adventure e enduro: tante novità per il 2026

Nel segmento adventure, cuore pulsante del mercato motociclistico europeo, continuano a distinguersi i grandi nomi. La BMW F 450 GS è la protagonista del Salone, pensata come la “GS per tutti”.

Anche Honda aggiorna la sua gamma adventure. Dal 2026 la Transalp sarà disponibile esclusivamente con la frizione elettronica E‑Clutch, che gestisce automaticamente la frizione, rendendo più semplice partire, fermarsi e cambiare marcia, soprattutto in città o nei viaggi più lunghi. Accanto a lei, la Honda Africa Twin si aggiorna lato ciclistica ed elettronica, mantenendo però intatto il suo spirito da globetrotter.

E-Clutch – Transalp Honda

Per quanto riguarda il segmento enduro, in esclusiva a Eicma è stata presentata la nuova versione 2026 della DesertX di Ducati. Il modello definitivo e completo, però, verrà svelato al pubblico solo a febbraio 2026. Nonostante i dettagli siano ancora parziali, è già evidente che la DesertX si conferma come la regina delle avventure estreme. Ducati promette prestazioni oltre le aspettative, rendendo la moto più reattiva e versatile su ogni tipo di terreno. Sono state inoltre introdotte soluzioni fondamentali per migliorare trazione, stabilità e capacità di assorbimento sui terreni più impegnativi.

Eicma 2025 si conferma ancora una volta come il palcoscenico ideale per scoprire le novità più emozionanti del mondo delle due ruote. Tra concept rivoluzionari, aggiornamenti attesi e modelli pronti a sorprendere, l’evento ha offerto uno sguardo sul futuro delle moto, tra tecnologia, prestazioni e design. Con oltre 300mila metri quadrati di esposizione, per appassionati e addetti ai lavori, Eicma resta il punto di riferimento per tutto ciò che muove il mondo delle due ruote.

