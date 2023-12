Come l’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del gaming

L’intelligenza artificiale è al centro del dibattito moderno per le risorse e i pericoli che porta con sé. La sua portata rivoluzionaria è evidente in particolare in alcuni comparti, più predisposti a cambiare radicalmente con il progresso tecnologico. È il caso di giochi e videogiochi che già stanno attraversando un profondo mutamento, dovuto alle novità che l’IA sta apportando al settore.

Intelligenza artificiale generativa: personalizzazione ed imprevedibilità

La finestra sul futuro è stata spalancata e nulla sarà più come prima. L’IA, che già da anni offre un serio contributo al mondo del gaming, questa volta è pronto a spiazzare tutti con l’intelligenza artificiale generativa. Algoritmi sempre più complessi comprendono le intenzioni degli utenti, ne studiano la personalità e sviluppano nuovi percorsi di gioco in base agli elementi raccolti.

Nei videogiochi si creano automaticamente e senza l’ausilio di sviluppatori o animatori, scenari, ambientazioni e dinamiche di gioco inedite. Il livello di personalizzazione dei giochi sulla base dell’input dato dall’utente non è mai stato così alto. Questo significa che l’esperienza è talmente diversificata da non essere possibile per un giocatore prevederne in alcun modo l’evoluzione.

Questo progresso abbraccia anche i giochi di casinò online, che oggi riescono a raccogliere e gestire una grande quantità di dati che consente loro di fornire al giocatore ciò che desidera in base alle sue preferenze. Questi inoltre, oggi, riescono a mostrare sempre di più la presenza di connessioni sicure, certificati SSL e licenze rilasciate dall’autorità competente (in Italia la ADM).

Nuove prospettive e più sicurezza

In sintesi, ciò che fino a qualche tempo fa era considerato impensabile è oggi realtà. Si pensi a Jensen Huang, CEO di Nvidia, che ha presentato proprio quest’anno un rendering sorprendente di un negozio di ramen, ove è possibile parlare con il negoziante. Le risposte sono naturali e create al momento in base al dialogo che si realizza con il giocatore. La sensazione è proprio quella di parlare con un altro essere umano. Ciò apre una nuova prospettiva di cambiamento.

Infiniti mondi da esplorare e personaggi più complessi non sono poi le uniche novità introdotte dall’IA. Anche la sicurezza si evolve, dato che proprio la capacità di studiare il comportamento degli utenti è utile per rilevare eventuali anomalie. Le piattaforme in rete possono quindi intervenire tempestivamente per bloccare comportamenti inopportuni e impedire tentativi di furto di soldi e dati.

Accanto ad un avanzamento tecnologico così veloce, non ci resta che augurarci ci sia sempre anche la creatività, la professionalità e la voglia di migliorarsi sempre, vero segreto del successo dei giochi e videogiochi più amati.