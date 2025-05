"Rara - storia di una rinascita", il nuovo romanzo di Eleonora Landi

Pochi mesi addietro, la libreria L’Angolo delle Storie di Avellino ha ospitato la presentazione del libro “Rara – storia di una rinascita”, scritto dalla giovane autrice Eleonora Landi, recentemente insignita della fascia di Miss Coraggio al concorso di Miss Italia 2024 dalla patron Patrizia Mirigliani.



L’evento, che ha attirato un pubblico caloroso e interessato di varie fasce d’età, ha visto la partecipazione come relatori della dottoressa Simona Romani referente pari opportunità e di Giovanni Esposito, coordinatore della regione Campania per il Movimento Italiano Disabili (MID), i quali hanno condiviso le loro riflessioni sui temi trattati nel libro, mentre Sara Spiniello ha moderato il dibattito, guidando il pubblico attraverso un viaggio emozionante tra le pagine dell’opera.



Eleonora Landi ha affrontato con coraggio e sensibilità argomenti cruciali per la comunità, toccando questioni di grande attualità come l’omofobia, le difficoltà alimentari, il bullismo e il cyberbullismo. Tuttavia, “Rara storia di una rinascita” non si limita a esplorare queste tematiche difficili; il libro celebra anche la forza interiore, le amicizie e i sogni realizzati, tra cui quello di assistere al concerto di Taylor Swift.



Il messaggio dell’autrice si fa portavoce di una speranza e di una riflessione profonda, invitando tutti a impegnarsi attivamente per un cambiamento positivo. La serata si è conclusa con un caloroso applauso da parte del pubblico, a testimonianza dell’impatto emotivo e dell’importanza del messaggio di Eleonora Landi. Un invito a tutti a non perdere di vista la forza dei sogni e il potere della volontà.

di Sara Spiniello