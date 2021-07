L’Auto-ID o identificazione automatica è un insieme di processi che consentono di monitorare in modo preciso i prodotti, una tecnologia essenziale nell’Internet of Things e nella digitalizzazione dei processi operativi. L’innovazione in azienda passa anche per TAG ed etichette RFID, il sistema più efficiente per tracciare i prodotti all’interno delle moderne supply chain.

La tecnologia RFID si sta diffondendo sempre di più nelle aziende, soprattutto in ambito retail, nella logistica e nell’industria 4.0, in quanto grazie a trasponder, ricevitori e software cloud dedicati permette di aumentare l’efficienza delle infrastrutture aziendali. Un sistema RFID, infatti, garantisce vantaggi considerevoli in termini di sicurezza, velocità e riduzione dei costi operativi.

Un esempio in tal senso sono le etichette e tags rfid di InfinityID, azienda che propone soluzioni su misura in base alla tipologia di articoli da identificare, alle modalità di applicazione e alle caratteristiche dell’ambiente, offrendo la possibilità alle imprese di ottimizzare i processi e sfruttare appieno le potenzialità delle tecnologie RFID moderne.

Come funzionano i sistemi RFID con TAG ed etichette

Un sistema RFID prevede tre componenti principali per l’identificazione automatica dei prodotti, le etichette, i dispositivi per il rilevamento e delle tecnologie per la lettura delle informazioni e il tracciamento dei processi. Le label o etichette sono fondamentali per le operazioni di rilevamento dei prodotti, infatti vanno applicate sugli oggetti da monitorare affinché possano essere tracciati attraverso i dispositivi fissi o mobili utilizzati per leggere le informazioni e identificare la merce.

Le etichette adesive sono i modelli più economici, sono semplici da usare e si adattano senza particolari problematiche a qualsiasi esigenza. In alternativa, è possibile optare per delle soluzioni più accattivanti per quanto riguarda l’estetica, scegliendo ad esempio le etichette cartacee. Altrimenti si possono usare etichette tessute sui prodotti per ottimizzare il monitoraggio in ogni fase di produzione e lavorazione, oppure le etichette per i prodotti metallici per evitare interferenze di segnale.

In base al tipo di applicazione è possibile preferire i TAG, con strumenti dotati di doppia funzionalità di rilevazione e antitaccheggio per aumentare la sicurezza dei prodotti, oppure TAG per gli oggetti metallici, lavabili o resistenti alle alte temperature, fino ai dispositivi a batteria con tracciamento in tempo reale. L’ampia gamma di etichette e TAG permette di studiare la soluzione più adatta a ogni esigenza di identificazione automatica, rendendo tutte le infrastrutture RFID personalizzate e ottimizzate per il proprio processo operativo.

Perché è importante identificare prodotti e processi nelle aziende?

L’Auto-ID assicura una serie di vantaggi significativi, rendendo questo approccio essenziale per le aziende moderne. Innanzitutto è possibile diminuire gli errori, evitando gli sbagli che vengono realizzati con una gestione manuale dei processi di tracciamento e identificazione. Inoltre si possono accelerare i flussi operativi, ottimizzando i processi aziendali per renderli più efficienti, competitivi e sostenibili.

Allo stesso tempo è possibile migliorare la qualità dell’intera filiera, ottenendo benefici importanti in ogni passaggio del ciclo operativo, dalla produzione alla logistica, dal trasporto alla disposizione dei prodotti all’interno dei punti vendita. In più si possono ridurre i costi grazie all’automazione avanzata, creando un collegamento fondamentale tra il mondo fisico e quello digitalizzato, per essere in grado di monitorare ogni processo con un margine pressoché nullo.

Le soluzioni RFID e l’utilizzo di etichette e TAG adeguati al tipo di applicazione consentono di tracciare ogni prodotto e processo, sia nella modalità statica come avviene all’interno dei magazzini, sia in quella dinamica nelle catene di montaggio e nei centri logistici ad alta operatività. L’evoluzione tecnologica rispetto ai tradizionali codici a barre è notevole, soprattutto in termini di qualità dell’informazione digitalizzata, la quale può essere gestita in modo accurato attraverso software dedicati, integrabili con applicazioni e gestionali aziendali.