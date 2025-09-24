Possiamo ben dire che in ogni ambito ludico i giochi hanno subito negli ultimi anni sostanziali cambiamenti che hanno finito per creare due fazioni. Da un lato ci sono gli amanti del gioco classico, così com’era inteso originariamente, dall’altro quelli che apprezzano invece l’evoluzione che è scaturita con l’avvento del digitale.

Volgendo in prima istanza lo sguardo verso i videogiochi, possiamo ben dire che gli amanti delle prime console e dei primi giochi sono oggi i cosiddetti retrogamer. Si tratta degli appassionati che spesso collezionano le vecchie piattaforme di gioco così come i titoli dell’epoca, di cui apprezzano meccanica semplice e colori limitati. Nutrono insomma una forte nostalgia proprio verso quei pixel, che sono stati sostituiti oggi da una grafica più avanzata. Non a caso è in atto proprio un recupero della pixel art.

Sull’altro fronte ci sono videogiochi che hanno raggiunto livelli di realismo eccezionali, se consideriamo l’ascesa di 3D, realtà aumentata e virtuale. Ci si sta anche sganciando dai dispositivi fisici grazie allo streaming e al cloud. E le nuove tecnologie promettono di fare ancora altri passi avanti per assottigliare ancor di più la distanza tra virtuale e reale, per la gioia delle nuove generazioni.

E invece la musica cambia nei giochi con le carte, che raccolgono estimatori sia nella versione originale che in quella digitale. Questo perché anche in rete si riesce ormai a ricreare lo stesso clima goliardico che c’è sul tavolo fisico. Le ambientazioni che ritroviamo sono anzi proprio pensate per far sentire i partecipanti all’interno della stessa stanza, seppur solo virtuale.

Stesso destino per i giochi di fortuna, che vengono riproposti online con l’obiettivo di creare un’atmosfera che può essere addirittura più coinvolgente di quella rinvenuta nei circoli o nelle sale da gioco. Ed ecco che il bingo online diventa un’esperienza ricca di animazioni e suoni alla quale poter avere accesso in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo.

Ai più noti vantaggi che il digitale offre va aggiunta una straordinaria capacità oggi di diversificazione dei titoli in rete, che rende davvero ogni sessione di gioco unica. Molti giochi sono presenti in svariate vesti tematiche e talvolta si può interagire con altri giocatori, preservando così anche la socialità che ci sembra talvolta di aver abbandonato nell’era moderna.

Il mondo ludico, dunque, anche nella dimensione “online” recupera il vero senso del gioco: offrire divertimento sia a chi preferisce rilassarsi da solo che a chi predilige la compagnia.