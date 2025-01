«Un’avventura visiva tra natura, arte e sostenibilità». Così è stato presentato venerdì 10 gennaio, presso il Palazzo Merulana a Roma, il libro intitolato “Manu il Gatto Pallas – La Prevenzione”, scritto da Alessandro Vanzo. Un volume ideato per sensibilizzare sulla salvaguardia del gatto di Pallas che è una specie a rischio di estinzione, come spiegato dall’Editrice e Direttrice Responsabile di ArtonWorld, Carmela Brunetti.

Tra i relatori era presente anche Roberto Bilotti, nipote di Carlo Bilotti e continuatore della sua missione mecenatistica e museale. Il Direttore Responsabile di Bookreporter, Alessandro Conte, ha avuto invece il compito di moderare l’incontro. Scritto in inglese ed in italiano, questo volume si rivolge a un pubblico ampio, dai bambini agli adulti, e si distingue per il suo innovativo formato Upside Down – Sottosopra, che offre due narrazioni complementari, una attraverso le parole e l’altra attraverso le immagini.

Da un lato, la storytelling di Manu, il Gatto di Pallas, che lo scrittore Alessandro Vanzo ha scelto come ambasciatore della flora e della fauna selvatica per le abilità che gli sono state attribuite dalla natura. Tale narrazione è composta da una raccolta di brevi storie che risalgono a 8 milioni di anni fa, ossia all’origine presunta della specie “Otocolobus manul”, nota come gatto di Pallas, un piccolo animale diffuso prevalentemente in Asia centrale che appartiene alla famiglia dei Felidi. Un racconto che permette al lettore di compiere un viaggio simbolico attraverso l’evoluzione di questo animale ed entrare a conoscenza delle sfide che la natura gli presenta.

In questa parte narrativa l’autore immagina di immedesimarsi nel gatto di Pallas, tanto da affermare di essere il suo ghostwriter. Alessandro Vanzo adotta così uno stratagemma narrativo in grado di eclissare il suo punto di vista a favore di quello di Manu, presente sotto forma di peluche. Un pupazzo apparentemente accessorio, che l’autore ha invece messo di proposito sul tavolo dei relatori con il fine di responsabilizzare, attraverso la sua materialità, il pubblico presente rispetto alle sua specie minacciata dall’estinzione.

Dall’altro, invece, viene fatta una riflessione infografica sulla biodiversità e sull’importanza di proteggere le specie animali minacciate dai crisi climatica che stiamo vivendo. Questa parte divulgativa è pensata per semplificare i contenuti e arrivare dove le parole non arrivano. L’utilizzo di un gran numero di immagini consente al libro di essere conosciuto anche a livello internazionale, dato che le illustrazioni permettono al lettore di affrontare con maggior facilità il problema della crisi climatica, rispetto a quanto non fanno la miriade di informazioni scritte che finiamo per leggere ogni giorno.

Il linguaggio non verbale delle illustrazioni funge infatti da intermediario tra il mondo esterno e quello interiore, semplificando il messaggio che l’autore intende trasmettere e rendendolo accessibile ad un pubblico quanto più vasto possibile. Esso riesce ad abbattere i muri eretti dalle barriere linguistiche e a trasmettere la conoscenza a prescindere dal bagaglio culturale di chi lo legge. Tale tecnica permette alle informazioni di essere accessibili in forma più grafica e visuale che testuale, dando vita ad una mappa visiva che sposta volutamente l’attenzione del lettore sulle tematiche scientifiche che il testo elabora in formato narrativo.

Le immagini presenti all’interno del volume intendono quindi spingere il lettore ad interessarsi degli effetti del surriscaldamento globale e dei fenomeni catastrofici ad esso collegati, dato che il visivo è una delle dimensioni fondamentali attraverso la quale un messaggio trova espressione. L’utilizzo delle immagini rientra dunque in una precisa strategia comunicativa, che Alessandro Vanzo ha voluto avanzare per indurre il lettore ad abbandonare il proprio stile di vita antropocentrico in favore di una visione eco-centrica, rispettosa degli altri esseri viventi che compongono la nostra biosfera.

Una visione che non è stata sposata solamente dall’autore ma anche dalla Casa Editrice ArtonWorld, la quale ha ideato la versione Green Luxury con l’intento di creare una rete di appassionati della natura e della tutela delle specie a rischio. Questa versione prevede che il volume sia accessibile prevalentemente in formato digitale, mentre le poche copie esistenti sono state stampate con una carta riciclata che rende il volume prezioso e ad edizione limitata. Una scelta quella di puntare sull’editoria 2.0 e produrre il libro in piccole quantità, che intende invogliare il lettore ad avere maggior cura dell’opera e aiutare così a garantire sostenibilità.

In questo modo, il primo volume di Alessandro Vanzo intitolato “Manu il Gatto Pallas – La Prevenzione” assume una veste moderna, in grado di scuotere le coscienze umane. E questo perché il ricorso delle immagini affiancato dall’utilizzo della tecnologia permette al testo narrativo di affrontare la questione climatica in maniera innovativa e alquanto originale, ma non meno seria rispetto al altre forme di comunicazione.

di Gabriele Caruso