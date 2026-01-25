Il cinema ha spesso raccontato il gioco come fenomeno sociale prima ancora che come semplice passatempo. Tra tavoli verdi, fiches, carte e dadi, anche il bingo ha trovato spazio sul grande schermo, diventando elemento narrativo capace di evocare comunità, ritualità e attese collettive. Pur non avendo la stessa centralità di poker o roulette in termini di suspense cinematografica, il bingo è stato utilizzato da numerosi registi come strumento descrittivo di ambienti e personaggi, soprattutto all’interno di storie ambientate in contesti popolari o in comunità ben definite.

Uno dei film più citati quando si parla di bingo al cinema è Bugsy, pellicola del 1991 diretta da Barry Levinson. Ambientato nella Las Vegas degli anni Quaranta, il film racconta la nascita della capitale del gioco d’azzardo e, pur concentrandosi su casinò e scommesse, include riferimenti a forme di gioco più accessibili come il bingo, utilizzate per sottolineare la diffusione capillare del gambling in quegli anni. In questo caso il bingo diventa simbolo di un intrattenimento trasversale, aperto a tutti, non riservato alle élite.

Il bingo emerge in maniera più esplicita in Better Living Through Circuitry, datato 1999, un documentario che tratta le sottoculture e le forme di aggregazione alternative. In alcune sequenze il gioco viene mostrato come attività sociale, soprattutto per le fasce più adulte della popolazione, rafforzando l’idea di un gioco capace di creare legami e routine condivise. Una rappresentazione simile si ritrova anche in Calendar Girls, film del 2003, dove le serate di bingo diventano momento di incontro e confronto, funzionale allo sviluppo della trama e alla caratterizzazione dei personaggi femminili.

Nel cinema europeo, e in particolare britannico, il bingo è spesso associato a centri sociali, parrocchie e sale di quartiere. Film come The Full Monty, uscito nel 1997, una pellicola diventata di culto e su cui ancora oggi si dibatte riguardo al finale , utilizzano riferimenti indiretti a queste attività per descrivere il tessuto sociale di città colpite dalla crisi industriale. Il bingo, in questo senso, non è solo un gioco ma un’abitudine collettiva che scandisce la vita quotidiana.

Anche il cinema italiano ha inserito, seppur sporadicamente, il bingo tra le sue citazioni. In alcune commedie degli anni Novanta e Duemila, ambientate in periferie urbane o piccoli centri, le sale bingo compaiono come luoghi di ritrovo alternativi ai bar e alle sale da gioco tradizionali. La loro presenza serve a raccontare un cambiamento nelle modalità di intrattenimento e nella fruizione del tempo libero.

Nel tempo la sfida a distanza con la tombola non ha rappresentato un problema, nemmeno in Italia, dove il bingo è arrivato molto più tardi rispetto ad altri Paesi. Anche nello Stivale questo gioco è diventato piuttosto conosciuto e con l’avvento del terzo millennio e il proliferare delle attrazioni digitali anche il gioco del bingo online e la roulette live hanno iniziato ad affiancare sempre di più i giochi di carte e le slot nei portali di intrattenimento, a riprova della partecipazione da parte dell’utenza, che oggi popola sempre di meno le sale dal vivo.

Questa evoluzione si riflette anche nelle produzioni cinematografiche e televisive più recenti, dove il bingo non è più soltanto legato a spazi fisici ben riconoscibili, ma viene evocato come esperienza culturale condivisa. Il bingo sul grande schermo, inoltre, non ha mai avuto l’obiettivo di creare tensione estrema o colpi di scena clamorosi. La sua forza narrativa risiede nella capacità di rappresentare comunità, abitudini e cambiamenti sociali, offrendo allo spettatore uno spaccato autentico di epoche e contesti diversi, senza mai appesantire il racconto o sottrarre spazio alla dimensione umana delle storie narrate.