C’è stato un tempo in cui le nostre giornate finivano davvero. Gli eventi restavano confinati nel ricordo, in un racconto o in una foto sbiadita conservata in qualche album. Oggi no. Oggi la nostra vita continua online, e a volte non è nemmeno più solo nostra.

Essere social: scelta o obbligo?

Nell’epoca attuale essere “social” sembra quasi un dovere morale, una forma di presenza. Ma c’è ancora chi si ferma a chiedersi cosa significhi davvero vivere connessi? Chi ricorda com’era abitare il mondo prima dell’iperconnessione costante, prima che ogni gesto, emozione o relazione potesse diventare contenuto?

Per alcune generazioni i social network scorrono in parallelo alla costruzione dell’identità; per altre, invece, sono entrati con forza, e talvolta con violenza, come un obbligo sociale nel modo di percepirsi, di mostrarsi, di sentirsi adeguati. È proprio qui che Il lato oscuro dei social network di Serena Mazzini ci costringe a fermarci e a guardarci allo specchio.

Da connessione a competizione: l’altra faccia della medaglia

All’inizio, internet portava con sé un’idea quasi utopica: accorciare le distanze, dare voce a chi non l’aveva, diffondere cultura e possibilità. Mettere in contatto persone lontane sembrava un gesto genuino, altruistico. Inoltre, l’internet portava con sé anche la possibilità di una vasta quantità di conoscenza e, soprattutto, accessibile a tutti. Poi sono arrivati i social network, e quella promessa si è progressivamente trasformata in qualcos’altro. Senza che ce ne accorgessimo.

Serena Mazzini racconta, con un’analisi lucida, proprio questa trasformazione: da spazio di connessione a luogo di esposizione, segnato da una competizione continua e dalla necessità di performare, dove il confine tra pubblico e privato si dissolve e l’immagine prende spesso il posto dell’identità. L’utopia iniziale si è convertita in una corsa alla visibilità, capace di alterare priorità e valori profondi.

Siamo abituati a considerare i social come luoghi di esplorazione e arricchimento, ma il libro invita a osservare anche l’altra faccia della medaglia: dati sottratti, contenuti svuotati di senso, relazioni mediate dall’algoritmo. Un sistema che ci fa sentire liberi mentre, in realtà, ci tiene legati.

Uno dei punti di forza del libro è la voce dell’autrice. Mazzini non osserva questo mondo dall’esterno: è una freelance esperta di social media strategy, qualcuno che dei social ha fatto un lavoro. Parla da insider, con una consapevolezza tecnica e culturale che riesce a rendere accessibile anche a chi non è del settore. Non a caso, il suo contributo è arrivato fino al decreto legislativo sui temi della privacy e della tutela dei minori.

Pagina dopo pagina emerge una sensazione sottile: non siamo sorvegliati, ci offriamo. Raccontiamo volontariamente fragilità, gioie, dolori. E più siamo autentici – o così ci sembra di essere – più diventiamo redditizi.

Quando tutto diventa contenuto

Il primo capitolo, significativamente intitolato Come topi in gabbia, è emblematico. Qui l’autrice ricostruisce la nascita dei social network, mostrando come piattaforme nate per rispondere a bisogni sociali reali si siano rapidamente trasformate in ambienti che premiano l’eccesso, amplificano le emozioni più forti e spingono a condividere sempre di più, sempre più in fretta.

Dietro lo schermo luminoso esiste un sistema progettato per generare dipendenza, per stimolare costantemente la dopamina. Un meccanismo sofisticato che intercetta bisogni spesso inconsapevoli e finisce per influenzare non solo le nostre scelte, ma anche il modo in cui guardiamo gli altri e noi stessi. Le relazioni cambiano, diventano spesso pensate più per essere mostrate che vissute.

Il libro mette a fuoco trasformazioni profonde della cultura digitale: dalla condivisione spontanea alle narrazioni costruite, dai contenuti autentici alla spettacolarizzazione dell’emozione. La visibilità diventa moneta di scambio, l’attenzione una risorsa da conquistare. Tutto può essere raccontato, tutto può essere monetizzato: la gioia, la fragilità, il dolore, persino la morte.

Il passaggio da utente a prodotto è graduale, quasi impercettibile. E, come sottolinea l’autrice, in questo processo non siamo soltanto vittime: siamo anche complici.

Ampio spazio è dedicato al fenomeno dello sharenting (share + parenting), ovvero la condivisione eccessiva dei figli da parte dei genitori. Dai blog delle mamme ai family vlogger, il libro mostra come un bisogno iniziale di confronto si sia trasformato in una macchina di visibilità, e spesso di profitto, in cui i bambini diventano protagonisti inconsapevoli di una narrazione familiare permanente. Un fenomeno che oggi vede anche clamorosi passi indietro da parte di alcuni influencer, dopo anni di esposizione totale.

La bolla dell’algoritmo

Ma il problema non è solo il contenuto: è la bolla che si crea intorno a noi. L’algoritmo, partendo da una semplice ricerca o interazione, può trascinarci in un loop continuo, difficile da interrompere. Chi non si è mai ritrovato intrappolato nello scrolling infinito, quello che riempie i vuoti o ci distrae silenziosamente dalla vita reale? Quanto tempo ed energia perdiamo ogni giorno inseguendo il contenuto giusto, il like in più, il follower in più?

Con grande capacità narrativa, Mazzini ricorda che queste dinamiche non sono nuove: la storia è piena di esempi in cui la vulnerabilità è stata esposta per intrattenere. Ma i social hanno normalizzato tutto questo, amplificandolo attraverso la logica algoritmica che ci propone sempre ciò che conferma e rafforza le nostre abitudini. Giuste o sbagliate che siano, questi contenuti rischiano di amplificare comportamenti che possono danneggiare gravemente la nostra salute, come diete troppo restrittive o una skincare aggressiva, senza infine dimenticare il loro potenziale impatto sulle scelte collettive.

Educare al digitale

Il punto, quindi, non è stabilire cosa sia giusto o sbagliato postare. Il punto è accorgersi della gabbia quando la porta è ancora aperta. Perché l’algoritmo non impone: accompagna, suggerisce, rinforza, replica. I social non sono più solo strumenti, ma infrastrutture di potere. Influenzano linguaggi, opinioni, tempi della politica. Non comandano apertamente, ma orientano, manipolano.

Il lato oscuro dei social network non è un libro catastrofista. Non invita a sparire dai social, ma a restarci con consapevolezza, a comprenderne le regole per poterle almeno riconoscere, forse disinnescare. Come scrive l’autrice: «Vogliamo davvero accettare di essere parte di un meccanismo che si nutre di noi, trasformando le nostre vite in semplici dati per macchine insaziabili?»

Usiamo tutti i social, ma pochi li conoscono davvero. Molti adulti ne sono stati travolti, i nostri figli li abitano ogni giorno, eppure nelle scuole manca ancora una vera educazione al digitale. Questo libro diventa allora uno strumento prezioso: accessibile, chiaro, utile sia per chi lavora nel settore sia per chi sente il bisogno di fermarsi e riflettere sul proprio modo di stare online.

Forse dovremmo costringerci a rallentare, a interrompere lo scrolling, a chiederci se stiamo usando i social o se, lentamente, sono loro a usare noi.

Elisabetta Vinci