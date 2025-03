Un’eco dal cosmo o la prova di un segreto sepolto dalla storia? Nel cuore della Guerra Fredda, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti si contendevano la supremazia nello spazio, dando vita a una corsa frenetica per la conquista del cosmo. Tuttavia, tra i trionfi e le celebrazioni ufficiali, esistono storie che non hanno mai trovato una conferma ufficiale, vicende che, se vere, cambierebbero per sempre la nostra comprensione della storia dell’esplorazione spaziale. Una di queste riguarda la trasmissione perduta di un’astronauta sovietica, un segnale dallo spazio profondo che sembrerebbe raccontare la tragica fine di una missione mai riconosciuta.

Immagine generata con DeepAI

Il mistero dietro la trasmissione dell’astronauta sovietica sconosciuta

Le voci su astronauti sovietici scomparsi nel cosmo hanno cominciato a circolare fin dagli anni ‘60, ma una delle storie più inquietanti riguarda una donna, il cui nome ufficiale non è mai stato confermato. Secondo alcune teorie, l’Unione Sovietica avrebbe inviato una cosmonauta nello spazio prima di Valentina Tereshkova, ma la missione si sarebbe trasformata in un disastro.

Secondo queste ricostruzioni, la trasmissione captata da due radioamatori italiani, i fratelli Achille e Giovanni Battista Judica-Cordiglia, sarebbe la prova dell’esistenza di questa missione fantasma. Il 23 maggio 1961, i due avrebbero intercettato un segnale radio proveniente dallo spazio, con la voce di una donna che parlava in russo, in evidente stato di difficoltà. La trascrizione del messaggio – mai confermata ufficialmente – farebbe rabbrividire chiunque:

“Vedo il fuoco… Qui fa caldo… Sto soffocando…”

Se autentica, questa trasmissione rappresenterebbe il testamento di una cosmonauta abbandonata nel vuoto spaziale, intrappolata in una capsula fuori controllo, destinata a bruciare rientrando nell’atmosfera terrestre o a perdersi per sempre nell’orbita terrestre.

Prove, smentite e silenzi ufficiali

Le autorità sovietiche non hanno mai riconosciuto l’esistenza di tale missione, mantenendo il più assoluto riserbo su eventuali fallimenti dell’epoca. I fratelli Judica-Cordiglia, noti per la loro capacità di intercettare segnali dallo spazio, registrarono numerose trasmissioni anomale provenienti dai satelliti sovietici, ma il Cremlino li ha sempre liquidati come “speculazioni senza fondamento”.

Nel corso degli anni, alcuni esperti hanno cercato di verificare l’autenticità della registrazione. Mentre alcuni ritengono che possa trattarsi di un’effettiva trasmissione spaziale, altri suggeriscono che potrebbe essere un falso o un errore di interpretazione. Tuttavia, ciò che rende la vicenda ancora più inquietante è il fatto che il programma spaziale sovietico ha effettivamente subito diversi insuccessi nei primi anni ‘60, molti dei quali non sono stati resi pubblici fino alla caduta dell’URSS.

I fratelli Judica-Cordiglia. Fonte: Wikimedia Commons.

Chi era la cosmonauta?

Se la trasmissione fosse autentica, chi era la donna dietro quella voce disperata? Alcuni storici e teorici del complotto hanno avanzato l’ipotesi che la cosmonauta potesse essere Ludmila Tokov, un nome apparso in alcuni documenti non ufficiali, o addirittura un’altra giovane donna selezionata per il programma spaziale ma poi cancellata dai registri ufficiali.

Le missioni spaziali sovietiche dell’epoca erano caratterizzate da un estremo riserbo, e fallimenti significativi venivano occultati per mantenere intatta l’immagine di successo dell’URSS. Se una missione segreta con a bordo una donna fosse effettivamente finita in tragedia, sarebbe stato nell’interesse del governo sovietico negarne l’esistenza e insabbiare ogni prova.

L’ipotesi del rientro fallito

Un altro elemento da considerare è la possibilità che la capsula della cosmonauta abbia subito un’anomalia durante il rientro sulla Terra. Secondo alcune ricostruzioni, il veicolo potrebbe essere rientrato in atmosfera con un angolo errato, provocando un incendio all’interno della cabina, come suggerito dalla voce che parlava di fuoco e calore intenso. Un’altra possibilità è che il modulo sia rimasto in un’orbita decadente per giorni prima di precipitare, con la cosmonauta condannata a una morte lenta e inevitabile.

Alcuni analisti ritengono che se il veicolo fosse stato equipaggiato con una scorta limitata di ossigeno e carburante, la cosmonauta avrebbe potuto trasmettere i suoi ultimi messaggi prima di perdere conoscenza per la mancanza di ossigeno.

L’eredità della trasmissione perduta

Che la trasmissione sia stata reale o meno, il mistero della cosmonauta perduta rimane una delle storie più affascinanti e inquietanti della storia dell’esplorazione spaziale. Se autentica, rappresenterebbe uno degli episodi più tragici e nascosti dell’era spaziale sovietica. Anche oggi, a oltre sessant’anni da quei presunti eventi, la questione continua a dividere storici e appassionati, alimentando speculazioni e nuove indagini.

Nel 2011, un documentario britannico ha ripreso la vicenda, cercando di far luce sulle registrazioni e intervistando esperti in campo aerospaziale. Tuttavia, senza prove definitive, la storia della cosmonauta scomparsa resta avvolta nel mistero. Forse un giorno, con la declassificazione di nuovi documenti sovietici o con l’analisi di ulteriori registrazioni, sapremo finalmente la verità. Fino ad allora, l’ultima trasmissione della cosmonauta perduta continuerà a risuonare nel cosmo, un grido disperato dall’oscurità che chiede di essere ascoltato.

Gianluca De Santis