Il video è uno strumento di comunicazione potentissimo, sulla cui efficacia esistono innumerevoli studi e tutti dimostrano che un messaggio visto su un video viene ricordato molto più facilmente rispetto a uno che viene solamente ascoltato o letto. In virtù di questo, risulta evidente perché brand, aziende, influencer e celebrity varie abbiano un profilo su YouTube e cerchino di incrementare il numero di iscritti con la massima attenzione. In questo scenario, comprare iscritti YouTube è diventata una pratica sempre più diffusa, stiamo infatti parlando della piattaforma video più popolare al mondo, del motore di ricerca più usato dopo Google e del social su cui vengono caricate 400 ore di video ogni minuto.

Se queste caratteristiche fanno di YouTube un bacino d’utenza senza precedenti, lo rendono anche la piattaforma su cui la concorrenza è più forte e agguerrita. Proprio per questo, comprare iscritti YouTube ha, da tempo, smesso di essere un’opzione per diventare un’assoluta necessità, nonché una voce presente sulla “to do list” di ogni strategia di marketing minimamente seria.

I siti che vendono iscritti YouTube sono tantissimi e il loro numero cresce di giorno in giorno, la questione che si pone, quindi, è “come scegliere quello giusto?” La nostra redazione ne ha provati tantissimi e, dopo averli passati al setaccio, facendo incetta di iscritti YouTube, ha compilato una classifica dei migliori 5. In sintesi:

Il migliore in assoluto: ComprareFollower. Il sito top e più noto dove comprare iscritti YouTube

Il più professionale: SocialBoss. Dove i professionisti del social media marketing comprano i loro iscritti.

Il più conveniente: Liketron. Si possono comprare iscritti YouTube a dei prezzi imbattibili

Il più intuitivo: Followerious. Comprare iscritti YouTube su questo sito è facile e veloce.

Il più millennial: PopularityBox. Questo sito è conosciuto e utilizzato soprattutto dalle nuove generazioni, ottimo per comprare iscritti YouTube e non solo.

Classifica dei migliori provider dove comprare iscritti YouTube

Ora vediamo, più nel dettaglio cosa hanno da offrire questi provider e perché sono, di gran lunga, i migliori:

Comprare Follower è uno dei siti più famosi e affidabili dove comprare iscritti YouTube italiani e internazionali. Si tratta di un sito noto per l’affidabilità e l’alta qualità dei servizi offerti, il leader indiscusso del mercato italiano. Abbiamo letto le recensioni entusiastiche degli utenti e abbiamo deciso di provarlo per comprare iscritti YouTube, oltre a qualche pacchetto di visualizzazioni e altre interazioni.

I prodotti che abbiamo ricevuto si sono rivelati di una qualità superiore, il servizio clienti ci ha seguiti passo passo, facendosi trovare sempre disponibile e super preparato. I pacchetti si possono acquistare in maniera modulare, cosa che consente l’acquisto indipendentemente dal budget a disposizione e permette una pianificazione accurata della strategia di sviluppo, rispettando in tutto e per tutto le caratteristiche di una crescita organica.

Questo sito, inoltre, è famoso per il suo team di sviluppatori, si tratta di un gruppo di giovani espertissimi che, il più delle volte, riescono ad anticipare le tendenze del mercato, offrendo così ai clienti del sito le soluzioni migliori, molto prima rispetto alla concorrenza.

Oltre a vendere iscritti YouTube, ComprareFollower offre pacchetti per tutti i social più popolari come Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Tik Tok, etc. ma mette a disposizione dei suoi clienti anche prodotti più specifici e di nicchia, ad esempio Twitch, cosa che consente di creare una campagna di marketing assolutamente su misura.

Un altro punto di forza è la garanzia di 30 giorni, offerta per ogni acquisto, oltre all’ampia gamma di metodi di pagamento accettati, il tutto seguendo scrupolosamente i più avanzati protocolli di sicurezza.

Insomma, lo abbiamo testato aspettandoci di veder confermata la sua fama e, anche questa volta, Comprare Follower non ha tradito le nostre aspettative, piazzandosi saldamente al primo posto in classifica.

Vantaggi

Gli iscritti YouTube, e tutti gli altri prodotti, sono coperti da una garanzia di rimborso o reintegro di 30 giorni.

Assoluta privacy, ComprareFollower non richiede mai ai suoi clienti le loro credenziali di accesso all’account di YouTube.

Rapporto qualità prezzo assolutamente interessante.

Gli iscritti YouTube e le altre interazioni per il canale vengono da profili di alta qualità.

Ampia scelta dei metodi di pagamento.

Consegna veloce degli iscritti YouTube e possibilità di scaglionarla in caso di grossi acquisti, così da ricalcare l’andamento di una tipica crescita organica.

Procedimento di acquisto facile e veloce.

Acquistare iscritti su YouTube.

SocialBoss

Social Boss, in Italia, è oramai un’istituzione. Si tratta di un sito celebre per il suo servizio vario e qualitativamente inappuntabile che offre ai suoi molti clienti la possibilità di progettare una campagna social completa, personalizzata e di alto livello. Non solo iscritti YouTube, dunque, offre servizi per tutti i social più noti ed è particolarmente utilizzato dai professionisti del web, in virtù della professionalità e della qualità dei prodotti che vende. Il sito è apprezzato anche da neofiti e start up, dato che le descrizioni sono particolarmente esaustive e i prezzi vengono spesso abbattuti da campagne e promozioni. I metodi di pagamento accettati sono la carta di credito e criptovalute e, per quanto riguarda la sicurezza, segue gli standard più avanzati.

Vantaggi

Gli iscritti YouTube e gli altri pacchetti sono tutti coperti da garanzia di reintegro o rimborso della durata di un mese.

Consegna scaglionabile a seconda delle quantità acquistate.

Processo d’acquisto in pochi step.

Servizio clienti affidabile e preparato.

Sito professionale ma dall’utilizzo intuitivo.

Liketron

Liketron è amato per i suoi prezzi concorrenziali a fronte di una grande qualità. I primi provider della nostra classifica di certo sono più noti e dispongono di una maggiore varietà di offerte, ma questa piattaforma si sta facendo conoscere anche grazie alle campagne e alle promozioni che consentono l’acquisto anche di pacchetti misti, particolarmente preziosi per realizzare una campagna di marketing. La sua interfaccia è semplice e il processo di acquisto è piuttosto immediato.

Vantaggi

Prezzi concorrenziali.

Frequenti campagne e promozioni

Interfaccia semplice.

Followerius

Followerious è da poco sbarcato in Italia e abbiamo voluto testarlo per comprare iscritti YouTube, oltre a qualche commento e varie altre interazioni. Abbiamo trovato un catalogo abbastanza essenziale, seppur completo dei social più importanti. Inoltre, il servizio clienti è davvero di alto livello e viene posta molta attenzione sul rispetto della privacy e sui protocolli di sicurezza, cosa che di per sé stessa è già indice di un provider moderno e affidabile. Il punto di forza di questo sito è, comunque, la facilità di utilizzo, cosa che ci spinge a consigliarlo ai neofiti. Il listino, inoltre, offre dei prezzi assolutamente abbordabili.

Vantaggi

Ottimo prezzo.

Interfaccia intuitiva.

Varietà nelle forme di pagamento.

PopularityBox

È la piattaforma più amata dai millennial che la usano per comprare iscritti YouTube e molti altri pacchetti. Oltre all’interfaccia assolutamente cool e accattivante, questo sito sta implementando i metodi di pagamento più innovativi, compreso quello in criptovaluta. Offre prodotti per i social più famosi a dei prezzi davvero interessanti, inoltre dà la possibilità di acquistare mini pacchetti per testare l’efficacia del servizio. Le garanzie di sicurezza e privacy sono al top.

Vantaggi

Metodi di pagamento innovativi.

Possibilità di comprare mini-slot di prova.

Totale rispetto della privacy.

In costante sviluppo e miglioramento.

Per chi è consigliabile comprare iscritti YouTube?

Comprare iscritti YouTube rappresenta un’ottima strategia per quasi ogni tipo di profilo, ma vediamo di seguito per che tipologia di canale è praticamente un must:

Un canale aperto da poco dovrebbe comprare iscritti YouTube per un semplice motivo: i primi iscritti sono davvero difficili da attirare, rappresentano un enorme dispendio di tempo ed energie. Questa è una regola che vale per ogni tipo di profilo, iscriversi a un canale Youtube con zero o pochi iscritti è “only for the brave” come dicono gli anglosassoni. Quindi affidarsi a un sito serio, da cui comprare i primi iscritti YouTube libera delle risorse preziose che possono dedicarsi ad altre cose importanti quando si inizia, come ad esempio l’identificazione del target e la creazione dello stile e dell’identità del canale YouTube.

Un canale affermato, con un buon numero di iscritti e i cui video collezionano visualizzazioni e interazioni, teme soprattutto una cosa: il calo delle prestazioni. Un canale in calo spaventa gli sponsor, insinua il dubbio tra gli iscritti e, anche dal punto di vista del morale della truppa, non è certo il massimo. Eppure, come sanno benissimo gli esperti di social media marketing, ci passano tutti. La popolarità va a cicli e un periodo più stagnante prima o poi capita a tutti. In quei momenti, comprare iscritti YouTube da un provider collaudato può salvare la situazione e far uscire il canale dalla crisi, per farlo entrare in un nuovo ciclo di crescita. Si tratta di una pratica che viene raccomandata a intervalli regolari, in modo da assicurare al canale una crescita costante.

Un marchio, che vuole continuare a vivere nell’era digitale, dovrà essere presente sul web e avere il suo canale YouTube. Eppure, esiste una cosa peggiore che non esserci sul web: esserci con scarso successo. Ecco, questa non è un’opzione, rappresenta un autogoal clamoroso per l’immagine di un’azienda. In questo contesto, comprare iscritti YouTube, ma anche altre interazioni, fa parte delle pratiche regolari di ogni azienda che punti alla crescita.

Un influencer che desidera avere un ritorno economico, grazie alla sua attività sul web, non può permettersi di ignorare una delle strategie di marketing più affidabili: comprare iscritti YouTube. Lo fanno davvero tutti e rappresenta una risorsa importantissima per chiunque voglia provare a vivere con la propria attività social. Il numero di iscritti non solo determina l’opinione che gli utenti avranno del canale YouTube, ma influenza pesantemente il famoso algoritmo che regola la piattaforma.

Quali sono i vantaggi di comprare iscritti YouTube?

Comprare iscritti YouTube rappresenta una grande opportunità per qualunque canale, si tratta di un investimento che porta sia benefici immediati che a medio e lungo termine. Vediamo alcuni aspetti da tenere in considerazione:

Il ranking. L’algoritmo che regola YouTube funziona in modo piuttosto indecifrabile, eppure tra le poche certezze c’è quella che tiene in gran conto il numero di iscritti di un canale, quando decide se promuovere o suggerire un contenuto agli utenti. Secondo Backlinko le metriche decisive per scalare il ranking sono queste:

Titolo del video;

Iscritti al canale YouTube;

Descrizione;

Visualizzazioni Youtube;

Lunghezza;

Livello di engagement;

Inoltre, un buon ranking su YouTube farà in modo che i video del canale appaiano anche sul motore di ricerca di Google, cosa che fa fare al canale un gran salto di qualità e popolarità.

L’effetto bandwagon. Si tratta del santo graal dei professionisti del marketing. Stiamo parlando di quel fenomeno umano per il quale le persone tendono a imitare ciò che fa la maggioranza, quindi, restando in ambito social, questo significa che le persone sono più propense a iscriversi a un canale che ha molti iscritti piuttosto che a uno che ne ha pochi, questo senza sapere nulla sulla qualità dei contenuti. Grazie a questo fenomeno, un canale che ha molti iscritti YouTube tenderà ad attirarne sempre di più, innescando una crescita organica dal ritmo esponenziale e abbastanza difficile da fermare.

La web reputation. Per chi vive sul web è tutto. La reputazione, in un universo pieno di stimoli come quello digitale, è molto difficile da guadagnare, facilissima da distruggere e durissima da ricostruire. Comprare iscritti YouTube rappresenta una bella iniezione di vitamine per la reputazione del canale, che si mostrerà sempre in crescita e in buona salute. Gli utenti vedono la crescita del canale come un indicatore di affidabilità e contenuti interessanti.

Il ritorno economico. I brand e le aziende sono perennemente a caccia di canali che possano veicolare i loro messaggi. È ovvio che quando devono scegliere un collaboratore si rivolgeranno a un canale YouTube che può contare un buon numero di iscritti, possibilmente in linea con il loro target specifico. Un canale con pochi iscritti è, ai loro occhi, come un’arma spuntata, quindi inservibile.

La segretezza. Tutti i siti che vi abbiamo proposto mettono la privacy del cliente al primo posto e non c’è assolutamente modo che si vanga a sapere che un canale ha comprato iscritti YouTube.

Come acquistare iscritti YouTube?

Comprare iscritti YouTube è una strategia vincente ma scegliere da chi comprare fa davvero la differenza tra il successo e il disastro. I siti che vi abbiamo elencato sono i più seri e affidabili ed è garantito che daranno i risultati sperati senza correre alcun rischio.

Una volta deciso dove comprare iscritti YouTube, la procedura è abbastanza semplice e, in tutti i siti che vi abbiamo proposto, si riduce a pochi semplici passi:

Selezionare il pacchetto desiderato. Inserire il link del canale per il quale si vogliono comprare iscritti YouTube. Selezionare il metodo di pagamento più consono. Inoltrare l’ordine.

Dopo quanto tempo si ricevono gli iscritti YouTube acquistati?

Con i provider più seri la consegna degli iscritti è quasi immediata. Tuttavia, se si acquistano pacchetti consistenti, può essere spalmata in più giorni, così da ricalcare fedelmente l’andamento tipico della crescita organica su Youtube.

Domande Frequenti

Comprare iscritti YouTube va contro la legge?

Assolutamente no, comprare iscritti YouTube è legale al 100% e non esiste alcuna legge che lo vieti.

Cosa fare se alcuni iscritti YouTube se ne vanno dopo averli acquistati?

Tutti i siti più seri offrono una garanzia di rimborso e reintegro.

Qualcuno saprà che ho comprato iscritti a YouTube?

I siti che vi abbiamo proposto in questo articolo mettono la tua privacy al primo posto e non c’è modo che qualcuno possa sapere che ti sei avvalso dei loro servizi per l’acquisto di iscritti YouTube.

Conclusione

In questo articolo abbiamo pubblicato il risultato delle nostre ricerche e messo in evidenza quali sono i siti migliori per comprare iscritti YouTube. Bisogna tener presente però che comprare gli iscritti per YouTube è fondamentale ma non sufficiente. Il contenuto dei video e la loro qualità continuano a essere degli aspetti imprescindibili, anche e soprattutto per guadagnare iscritti organici. Inoltre, bisogna tener conto che su Youtube esistono delle proporzioni e un certo numero di iscritti dovrebbe corrispondere una percentuale di interazioni. Quanti più sono gli iscritti, tanto si abbassa la percentuale di interazioni. Per esempio, un canale con pochi iscritti ha una percentuale di interazioni che si aggira all’8%, mentre un canale con moltissimi iscritti, difficilmente supererà il 2%. Tenendo conto di questi dati statistici, di norma, quando si comprano iscritti YouTube, si mette a budget anche l’acquisto delle relative interazioni, che possono essere like, commenti, condivisioni e così via.