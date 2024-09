Vacanze originali? Sì, grazie!

Andare in vacanza è un’esperienza che sta diventando sempre più personalizzata e innovativa. Sia in estate che durante il resto dell’anno, la meta è importante, ma lo è anche la struttura ricettiva in cui si soggiorna. Esistono alberghi o motel dove la parola d’ordine è: originalità.

Lusso, romanticismo e trasgressione

Quando l’obiettivo della vacanza è la cosiddetta fuga d’amore, una ricorrenza speciale o semplicemente un pretesto romantico per ritrovarsi, la scelta del luogo di soggiorno è altrettanto importante: alla meta prescelta deve aggiungersi un albergo che possa offrire il giusto completamento a un viaggio indimenticabile. Che si tratti di un’opzione all’insegna della passione come Motel Moom o qualcosa di più romantico, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Nella ricerca del lusso e dell’esclusività, ad esempio, perché non prediligere un vero e proprio castello, come nelle favole? Sia in Italia che all’estero ci sono molte strutture che si trovano all’interno di questi edifici suggestivi con secoli di storia alle spalle e, alcune volte, persino un loro personale fantasma tra le leggende.

In alternativa, per aggiungere un po’ di pepe o se si desidera davvero qualcosa di più trasgressivo, esistono motel dalle peculiarità originali: stanze a tema e assoluta discrezione dove i sensi vengono portati a un nuovo livello in termini di ambienti e di atmosfere.

Bike hotel

Una delle più recenti modalità di vacanza sono i bike hotel, strutture ricettive attrezzate per chi non si ferma in un solo luogo, ma segue un percorso green o avventuroso con la propria bici. Spesso, questi alberghi offrono la colazione, ma soprattutto un’officina attrezzata per riparazioni e interventi prima di risalire in sella. Si tratta solo di uno degli esempi di alberghi di nuova generazione in cui fermarsi e contribuiscono a rendere il weekend o la vacanza unici nel loro genere.

Esperienze uniche

Chi ama la montagna e la neve potrebbe aver sognato spesso di dormire… proprio a contatto con il manto bianco! O, più precisamente, dentro a un igloo. Ebbene, esiste persino questa possibilità, naturalmente restando ben caldi. E se invece non si può proprio fare a meno di un’esperienza come il campeggio, è possibile valutare il glamping: non è altro che la comoda via di mezzo tra l’avere una tenda immersa nella natura e sfruttare comunque tutti i comfort di un albergo.

Un campeggio estremamente attrezzato, quindi, talvolta con mobilia di design e con comodità che possono attirare addirittura chi storce il naso davanti ai bagni o ai pasti in comune del classico campeggio.

Esistono strutture che sembrano uscite dal sogno di un bambino: alloggi posti dentro a una sfera trasparente, come quelle che si agitano e lasciano uscire la neve (bubble room), casette sugli alberi, case galleggianti o persino veri e propri fari adibiti anche ad albergo.

Non chiamatelo solo hotel

In Puglia si può soggiornare nei tipici trulli, ma esistono città d’arte dove persino la struttura ricettiva riporta opere sparse in tutti gli ambienti: sono i cosiddetti art hotel. Si possono letteralmente scegliere gli stili e gli autori, a seconda che si prediliga l’arte moderna o quella classica.

Ci sono strutture ricettive collocate nel terminal di un aeroporto, altre che rievocano le atmosfere di Mille e una notte, altre ancora dove il fil rouge è la musica. Viene reinterpretato a 360 gradi il concetto di albergo a tema, offrendo quindi una vacanza nella vacanza che già da sola varrebbe lo spostamento. In sostanza, basta esprimere un desiderio e il viaggio, pardon, la camera è servita!