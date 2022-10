Dall’alba dei tempi dei rapporti professionali, il biglietto da visita è stato quell’elemento di svolta in grado di aumentare il valore della tua reputazione e del tuo impegno lavorativo. Dopo una solida stretta di mano o alla fine di una importante riunione, infatti, compariva dalla tasca il famigerato biglietto da visita, pronto a far parlare di te e raccontare tutta la tua esperienza e professionalità in pochi centimetri di carta.

Oggi, nel 2022 il biglietto da visita ha ancora molto da insegnarci e vive di diritto tra i grandi metodi per fare marketing. E questo perché la grafica e la stampa hanno permesso di realizzare biglietti da visita sempre più moderni e affascinanti. Ciò che più conta, infatti, è la sua capacità di saper parlare di noi, di poter lasciare una traccia del tuo impegno creativo e professionale.

Per tali ragioni abbiamo individuato e messo nero su bianco le 4 caratteristiche di un biglietto da visita perfetto, perché oggi è più importante che mai essere originali, innovativi e diretti quando parliamo del nostro lavoro al resto del mondo.



Individua il tuo target di riferimento

Prima di compiere una scelta su come e dove realizzare il tuo biglietto da visita è assolutamente necessario individuare a quale categoria professionale di persone vuoi rivolgerti per presentare i tuoi servizi.

Il mondo della stampa ti permette, infatti, di realizzare biglietti da visita personalizzati in grado di trasformare ogni tua idea in carta stampata. Capirai, però, che sarebbe inutile preferire un biglietto da visita di un formato circolare se la platea a cui ti rivolgi è abituata al classico stile rettangolare, così come sarebbe controproducente utilizzare un font calligrafico se la tua platea opera nel settore della tecnologia.

Mettici tutta la tua personalità

In questi casi il design è fondamentale! Diverse piattaforme online, infatti, ti permettono di creare degli esempi di stampa, fornendoti un gran numero di font ed effetti grafici utili a creare un’anteprima realistica e mostrarti come sarà il tuo biglietto da visita personalizzato una volta stampato.

Scegli i colori che più ti piacciono (ma non più di 2!), utilizza font comprensibili e chiari (possibilmente con dimensioni adeguate e che non richiedono una lente di ingrandimento per essere letti), cerca di essere diretto (inserendo le informazioni essenziali) e semplice, evitando troppi abbellimenti ed eccessivi elementi grafici.

Insomma, cerca di parlare di te e del tuo lavoro nel modo migliore possibile, quello che solo tu puoi immaginare.

Utilizza materiali di qualità

Una volta sviluppata l’idea di come vuoi il tuo biglietto da visita è importante scegliere il tipo di materiale da impiegare. Ricorda sempre che il biglietto non deve consumarsi ma, al contrario, risultare sempre perfetto e impeccabile, come se col tempo invecchiasse bene (esattamente come vuoi che venga percepita la tua immagine a livello professionale).

Cerca di utilizzare materiali riciclabili e sfrutta tutte le potenzialità della carta di alta qualità. I materiali ed i metodi di stampa sono oggi di altissimo livello e potrai scegliere tra tantissimi prodotti indistruttibili e non deteriorabili. Non usare plastica, stoffa o plexiglass; non è assolutamente certo, infatti, che il risultato sia gradevole alla vista e al tatto. Rischieresti di risultare, al contrario, pacchiano e poco incisivo agli occhi di chi ti guarda e ti conosce per la prima volta.

Affidati a un professionista del settore

Dopo tutte le considerazioni fin qui fatte non ci sentiamo di lasciarti da solo nella scelta. Molte piattaforme e store digitali, ti permettono di scegliere tra un’infinità di prodotti, tutti di altissima qualità, in grado di trasformare la tua idea nel risultato migliore possibile.

Spesso vengono aggiunte idee di biglietti da visita originali in grado di battere la concorrenza per aspetto e intensità. Puoi anche scegliere di visionare il risultato della grafica da te realizzata e, se non sei contento del risultato, puoi anche richiedere l’intervento di un professionista che trasformerà la tua idea in un biglietto da visita di altissimo livello.

Presentarsi, oggi, è importante, farlo con dei biglietti da visita personalizzati di alta qualità, però, è davvero in grado di fare la differenza. Segui i nostri consigli e inizia a sviluppare la tua idea di biglietto. Vaglia tutte le possibilità, non aver paura di sbagliare perché ci sarà sempre qualcuno in grado di darti l’idea giusta o realizzare il prodotto perfetto per le tue esigenze professionali.