La Metallurgia delle polveri: tra stampanti 3D e nuove leghe

La metallurgia delle polveri è una tecnica molto complessa che sta rivoluzionando completamente il modo in cui sono stati realizzati i componenti dei macchinari fino ad oggi. Questo processo è possibile attraverso l’utilizzo di polveri metalliche che servono a creare oggetti dalle forme complesse.

Tra le realtà Made in Italy che propongono questa particolare procedura c’è sicuramente quella rappresentata da https://www.dlsintered.com, che nel corso degli ultimi anni è diventata un’autorità nel campo della produzione dei componenti metallici di qualsiasi forma o genere.

Ma perché questo procedimento dovrebbe stravolgere a breve tutta la tradizione come è stata eseguita fino ad ora? Scopriamolo insieme di seguito nel corso dei prossimi paragrafi.

Metallurgia delle Polveri: che cos’è e come funziona

La metallurgia delle polveri è un particolare processo di produzione che inizia nel momento in cui le polveri metalliche vengono suddivise con attenzione. A questo punto, vengono compattate affinché prendano la forma desiderata e, in seguito, riscaldate (o “sinterizzate”) a temperature inferiori rispetto a quelle richieste dal punto di fusione del metallo principale.

Durante questo procedimento, le particelle si uniscono tra loro, creando un oggetto solido e compatto. Si tratta di una trasformazione affascinante che consente di ottenere componenti con forme complesse, che altrimenti sarebbero difficili da realizzare con le tecniche tradizionali.

I vantaggi di questa tecnica

Scegliere di realizzare un componente con questa tecnica porta con sé numerosi benefici, a partire dalla riduzione al minimo degli sprechi di materiale. Ma non solo: attraverso questo procedimento è possibile dare vita a una lega unica nel suo genere e mai progettata fino a quel momento, combinando metalli che sarebbero difficili o impossibili da fondere insieme con metodi tradizionali.

Come è facile pensare, questo apre la strada al settore dei materiali su misura, un campo dalle variabili enormi che verrà sicuramente sfruttato nell’immediato futuro.

Un altro vantaggio degno di nota è dato dalla possibilità di produrre dei materiali dalla porosità controllata. Questa caratteristica risulta particolarmente utile soprattutto in ambiti come quello degli impianti biomedici, in cui la presenza di pori consente l’integrazione dell’apparecchio con i tessuti circostanti.

La stampa 3D dei metalli

Se negli ultimi tempi si è parlato molto della stampa 3D degli oggetti, ecco che un’altra innovazione è pronta a fare parte delle nostre vite. Stiamo parlando della stampa 3D metallica, che permetterebbe di realizzare oggetti layer-by-layer, proprio come avviene attualmente per la versione “basic”, ma con il metallo. Questo significherebbe dare il via libera a soluzioni di design senza precedenti, così come realizzare prodotti dalle linee complesse durevoli nel tempo.

Se si dà uno sguardo al futuro, è facile vedere come questo settore si stia concentrando su diversi fronti. Uno di questi è sicuramente legato allo sviluppo di nuovi metalli dalle caratteristiche sempre più avanzate. Ne sono un esempio i materiali che si riparano da soli o con memoria di forma.