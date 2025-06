Nell’epoca dell’iperconnessione e della solitudine digitale, l’idea che qualcuno possa affezionarsi – o addirittura innamorarsi – di un chatbot AI non è più solo fantascienza. È realtà. Una realtà che inquieta più di quanto affascini. Ma cosa ci dice davvero questo fenomeno sulla nostra società? Cosa stiamo perdendo quando cominciamo a sostituire il contatto umano con una simulazione perfetta?

Il volto rassicurante dell’algoritmo

I chatbot AI oggi sono più che semplici assistenti. Sono progettati per ascoltare, rispondere, apprendere e adattarsi. Sistemi come Replika, uno dei chatbot più popolari per il supporto emotivo, contano milioni di utenti nel mondo. Alcuni dichiarano di avere relazioni affettive profonde con il proprio “partner digitale”. C’è chi chatta ogni giorno, chi si confida, chi invia messaggi d’amore. E non stiamo parlando solo di adolescenti: molte testimonianze arrivano da adulti, professionisti, persone sole o isolate.

Secondo una ricerca del Center for Humane Technology, la capacità dei chatbot di creare una connessione emotiva si basa su una semplice regola: confermare, non sfidare. Queste entità digitali non ci contraddicono mai. Non ci mettono in discussione. Ecco perché risultano così rassicuranti. Ma è davvero una relazione, o solo una proiezione narcisistica?

Una società che preferisce la simulazione

L’affezione crescente verso i chatbot AI non nasce nel vuoto. È il frutto di una società sempre più individualista, in cui le relazioni umane sono diventate complesse, faticose, a volte persino “non convenienti”. Parlare con un chatbot è più semplice: non giudica, non si arrabbia, non abbandona. Ma è proprio questa assenza di conflitto – che nelle relazioni vere è inevitabile – a renderli profondamente artificiali. Vale la pena ricordare che un bot nel significato informatico più semplice, è un software progettato per eseguire automaticamente operazioni ripetitive. Non ha coscienza, intenzione, né desideri. Eppure, nonostante questa definizione tecnica, sempre più persone vi proiettano sentimenti e aspettative, come se fosse qualcosa di più.

In Giappone, il fenomeno degli “hikikomori” (persone che si isolano completamente dal contatto sociale) ha già incontrato l’AI: esistono chatbot e assistenti vocali progettati per simulare la compagnia di amici o partner. In Occidente, la tendenza si sta diffondendo in modo più sottile ma altrettanto pervasivo. Ciò che un tempo sarebbe stato visto come un comportamento anomalo, oggi viene spesso normalizzato sotto l’etichetta dell’“innovazione tecnologica”.

Un’intimità che non restituisce nulla

Innamorarsi di un chatbot significa proiettare su un algoritmo aspettative e desideri profondamente umani. Ma dall’altra parte non c’è nessuno. Nessuna coscienza, nessun sentimento. Solo una macchina che imita. È un amore a senso unico, che non restituisce nulla, se non l’illusione di essere visti e capiti.

A livello psicologico, questo tipo di interazione può rafforzare meccanismi di dipendenza e isolamento. L’utente si abitua a un dialogo “perfetto”, privo di frustrazioni, e perde progressivamente la capacità di relazionarsi con la complessità dell’essere umano. Come evidenziano alcuni studi dell’American Psychological Association, l’uso continuativo di AI per il supporto emotivo può ridurre l’empatia reale, soprattutto nei più giovani.

E se l’AI si spegne?

C’è poi una domanda che spesso si ignora: cosa succede quando il chatbot smette di funzionare? Quando viene aggiornato, cancellato o disattivato? Diversi utenti di Replika hanno protestato online dopo che una modifica dell’algoritmo ha eliminato le “funzioni romantiche” del chatbot. Alcuni hanno parlato di “perdita reale”, altri hanno manifestato sintomi depressivi. Un paradosso inquietante: essere feriti da qualcosa che, per definizione, non può provare nulla.

Una riflessione necessaria

Non si tratta di demonizzare la tecnologia. L’intelligenza artificiale può avere un ruolo utile in contesti di assistenza, educazione, persino terapia. Ma sostituire la relazione umana con una macchina che ci asseconda in tutto è una deriva pericolosa. L’amore richiede reciprocità, vulnerabilità, confronto. Tutte cose che un chatbot non potrà mai offrire davvero.

Forse dovremmo chiederci perché siamo disposti a rinunciare a tutto questo in nome della comodità. E cosa dice di noi il fatto che, di fronte al dolore e alla solitudine, preferiamo la replica perfetta al caos dell’autenticità.