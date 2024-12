I fuochi d’artificio, con le loro coreografie e le esplosioni di luci e colori, dipingono il cielo notturno nei giorni di festa, riuscendo ancora a incantare gli adulti, ma soprattutto a meravigliare i più piccoli. Tuttavia, dietro la loro apparenza magica e spettacolare, si cela un impatto ambientale tutt’altro che trascurabile: l’inquinamento generato dai fuochi d’artificio è, infatti, un fenomeno complesso e multifattoriale con ripercussioni significative sia sull’ecosistema che sulla salute umana.

Un cocktail di inquinanti: il forte impatto dei fuochi d’artificio sull’uomo e sul territorio

Con l’esplosione di un singolo fuoco d’artificio si sprigionano nell’ambiente diverse sostanze nocive, tra cui sali e metalli come lo stronzio, il bario, il sodio, il magnesio, l’alluminio, lo zolfo, il titanio, il manganese, il rame, il ferro, il bromo e il piombo. Questi, infatti, non sono solo importanti per lo scoppio, ma vengono utilizzati per conferire colore alle fiammate. A tutto ciò si aggiungano clorati e perclorati e una serie di gas inquinanti tra cui l’anidride carbonica (CO2), biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO).

La combustione di tali elementi produce un’elevata concentrazione di particolato atmosferico: si pensi, ad esempio, ai PM2.5, tra i più pericolosi inquinanti per la salute, capaci di penetrare a fondo nel sistema respiratorio e causare danni a lungo termine. Studi scientifici hanno dimostrato che, durante eventi che prevedono fuochi d’artificio, i livelli di queste polveri sottili possono superare di svariate volte i limiti di sicurezza stabiliti dalle normative ambientali, compromettendo seriamente la qualità dell’aria che respiriamo quotidianamente.

I metalli pesanti, in particolare, possono accumularsi nel suolo, alterandone le proprietà chimiche e potenzialmente entrando nella catena alimentare attraverso l’assorbimento da parte delle piante. Analogamente, le sostanze chimiche, trasportate dalle precipitazioni atmosferiche, possono raggiungere fiumi, laghi e mari, contaminando le acque e mettendo a rischio la biodiversità degli ecosistemi acquatici. Non va inoltre sottovalutato l’apporto di rifiuti plastici, derivanti dagli involucri e dai contenitori dei fuochi d’artificio, che rappresentano un pericolo concreto per la fauna selvatica.

Dunque, l’esposizione alle polveri sottili e ai gas inquinanti può innescare o aggravare patologie respiratorie, come asma, bronchiti, allergie e irritazioni alle vie respiratorie, con particolare vulnerabilità per le fasce più sensibili della popolazione. La contaminazione del suolo e delle acque, inoltre, può determinare alterazioni degli equilibri ecologici, con effetti a cascata sulla biodiversità e sulla salute degli ecosistemi. Da non sottovalutare anche l’inquinamento acustico, generato dalle forti detonazioni, che rappresenta un fattore di disturbo anche per gli animali, causando stress, disorientamento e alterazioni dei comportamenti naturali. Le problematiche legate ai fuochi d’artificio sono dunque molteplici.

Di fronte a tutto ciò, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza e ricercare alternative: si pensi, agli spettacoli di luce o al soluzioni ecologiche che, insieme a una maggiore informazione e sensibilizzazione del pubblico, rappresentano un passo cruciale per conciliare il desiderio di festa con la necessità di proteggere l’ambiente e la salute di tutti. Valutare seriamente ogni aspetto di questa nostra tradizione ci permetterebbe di scegliere in modo consapevole e responsabile.

Mariella Rivelli