Rinnovo del bonus per animali domestici

Per il 2025 il Governo italiano ha recentemente annunciato il rinnovo del bonus per gli animali domestici ossia un’iniziativa volta a supportare i proprietari nella gestione delle spese legate alla cura e alla salute dei loro amati compagni a quattro zampe. Attraverso questo sostegno economico, si intende promuovere una maggiore responsabilità tra i proprietari di animali, incentivando pratiche di cura e assistenza sanitaria adeguate.



Il bonus per le spese veterinarie offre una detrazione fiscale del 19% sull’IRPEF per costi come visite, cure e medicinali per gli animali domestici. Il governo ha stanziato 750.000 euro, distribuiti in 250.000 euro all’anno dal 2024 al 2026. La detrazione massima è su 550 euro all’anno, e per i medicinali serve una spesa minima di 129,11 euro.



Per accedere al bonus, bisogna avere almeno 65 anni, un reddito ISEE sotto i 16.215 euro, risiedere in Italia e registrare gli animali presso l’Anagrafe. Le spese devono essere documentate con fatture o scontrini. Il bonus copre spese per cani, gatti, criceti e furetti, ma non è chiaro se vale anche per rettili e anfibi. Non serve compilare moduli specifici, basta richiedere il bonus nella dichiarazione dei redditi e allegare i documenti necessari.



In aggiunta, potrebbero esserci misure locali o regionali, quindi è utile informarsi sulle agevolazioni disponibili nella propria zona. Questo bonus è un aiuto importante per i proprietari di animali, aiutando a garantire la loro salute e benessere, ma ci sono ancora alcune limitazioni da considerare.

di Sara Spiniello