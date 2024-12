Il mondo Disney non ha età. La città di Padova ospita dal 2 ottobre 2024 al 23 febbraio 2025, presso il Centro Culturale San Gaetano, una delle mostre più attese dell’autunno: “Disney. L’Arte di Raccontare Storie Senza Tempo”. Sarà possibile visitarla da martedì a domenica dalle 9:00 alle 19:30 e il lunedì dalle 14:30 alle 19:30.

La mostra è stata prodotta da 24 Ore Cultura – Gruppo 24 Ore e curata dalla Walt Disney Animation Research Library, con la collaborazione del critico e storico Federico Fiecconi, questa straordinaria esposizione celebra il genio creativo di Walt Disney e l’impatto che ha avuto sull’evoluzione dell’arte dell’animazione. Un’opportunità unica per esplorare il magico universo Disney, che da decenni incanta e affascina pubblico di tutte le età, attraverso schizzi, storyboard, disegni preparatori e scene tratte dai più celebri lungometraggi.

L’esposizione propone una selezione esclusiva di opere originali provenienti dagli Archivi Disney, che abbracciano una lunga tradizione di capolavori d’animazione, dai classici senza tempo quali Biancaneve e i sette nani, I tre porcellini, Pinocchio e Cenerentola, fino a lungometraggi più recenti come Hercules, La Sirenetta e Frozen, che mostrano come l’eredità di Walt Disney venga ancora conservata e rielaborata dagli artisti e cineasti contemporanei.

Frozen 2, 2019, Lisa Keene

Disegno digitale su carta

© Disney

Disney: “C’era una volta”, tante volte

Il percorso espositivo si apre con una scenografica ambientazione, dove i visitatori sono accolti da un magnifico libro animato con il celebre “C’era una volta…”, incipit segna l’inizio di molte tra le favole più celebri. È così che inizia quindi il viaggio attraverso le varie sale della mostra, ognuna delle quali svela aspetti unici e affascinanti dell’universo Disney.

Ogni sala del percorso espositivo rende omaggio al processo creativo che ha trasformato le storie iconiche della Disney in film di successo globale, senza dimenticare uno sguardo al futuro. Una vera e propria narrazione attraverso l’evoluzione artistica: dal disegno a mano con grafite, carboncini e acquerelli, fino alla computer grafica che oggi realizza i processi di animazione e colorazione.

Man mano che si percorre la mostra, diventa sempre più evidente come il valore delle storie Disney sia rimasto intatto nel tempo, mentre le tecniche di produzione si siano evolute. L’esposizione offre, infatti, un affascinante “dietro le quinte” di alcuni dei più grandi capolavori d’animazione Disney, mostrando quindi come nasce un film d’animazione, dall’idea fino alla sua realizzazione.

La spada nella roccia, 1963, Milt Kahl

Disegno definitivo per l’animazione

Grafite e matita colorata su carta

© Disney Robin Hood, 1973, Milt Kahl

Disegno definitivo per l’animazione

grafite e matita colorata su carta

© Disney

La mostra, poi, è arricchita di un percorso interamente dedicato ai bambini tra i 4 e i 10 anni, i quali verranno guidati dal Grillo Parlante per scoprire le radici più profonde della narrazione Disney che attinge a miti, leggende medievali, fiabe e folklore di varie culture e quei valori che da sempre caratterizzano le storie Disney, quali il coraggio, l’amicizia e la solidarietà. Attraverso un piccolo spioncino potranno osservare da vicino i personaggi portavoce di questi temi e scoprire qualche curiosità in più; disegnare alcuni personaggi iconici o riordinare scene come un vero regista. Non mancherà una zona speciale in cui, sia i bambini sia gli adulti, potranno sentirsi parte della magia, sedendosi sul trono del castello de La Bella Addormentata nel Bosco, e sentirsi principi o principesse per un giorno!

Il percorso culmina, infine, nella Frozen room: una sala immersiva che, grazie a suoni, luci, cristalli e riflessi, trasporta i visitatori nel magico mondo di Arendelle, ricreando l’atmosfera incantata e suggestiva del regno di Elsa e Anna. Questa mostra, che unisce arte, cultura e intrattenimento, rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano scoprire o riscoprire l’universo Disney in modo nuovo e coinvolgente, apprezzando il talento artistico che sta dietro a quelle storie senza tempo che hanno fatto la storia del cinema d’animazione.

Elisabetta Vinci