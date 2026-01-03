Di Lauro (M5S) a sostegno della crioconservazione degli ovociti

L’onorevole Carmen Di Lauro, deputata del Movimento 5 Stelle, si sta impegnando con molta serietà per un tema importante: la crioconservazione degli ovociti. La deputata fa parte della XII Commissione Affari Sociali e anche della Commissione bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza.



La crioconservazione degli ovociti è una tecnica che permette alle donne di conservare i propri ovuli per poterli usare in futuro. Questa possibilità può essere molto utile per chi vuole posticipare la maternità o ha problemi di salute che potrebbero influenzare la fertilità.

L’onorevole Di Lauro sta lavorando con determinazione per rendere questa tecnica più accessibile e sicura. Si sta muovendo per migliorare le leggi e le regole che riguardano questa procedura, affinché più persone possano beneficiarne senza problemi.



«Ho sempre lottato contro le ingiustizie. Per i diritti invisibili. Per quei temi di cui, per mille motivi, si parla poco.

Del diritto alla preservazione alla fertilità se ne parla ancora troppo poco. Poter crioconservare i propri ovociti, per una donna, oggi costa migliaia di euro e questa è un’ingiustizia» scrive Di Lauro sulla propria pagina di Facebook, aggiungendo «Non si parla di indurre le donne a posticipare la maternità, si parla di garantire il diritto a vivere in maniera più serena questo momento. È capitato a me, può succedere a tutte: ritrovarsi ad un bivio e dover scegliere. Io ho potuto farlo perché ne ho avuto la possibilità, ma chi non può permetterselo, come fa?

Chiediamo a gran voce la crioconservazione gratuita degli ovociti per tutte le donne».



«Ho lanciato» conclude Di Lauro «una petizione per la proposta di legge che ho presentato lo scorso luglio alla Camera dei deputati e depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro della salute Schillaci. Se questa legge diventerà realtà, le donne italiane avranno un nuovo diritto e sarà una vittoria per tutte e tutti».



di Sara Spiniello

