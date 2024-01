Determinare il valore di un appartamento può sembrare un’azione molto difficile da compiere. Non si può infatti negare come il mercato immobiliare sia sempre molto dinamico e ci sono vari fattori che cambiano continuamente. Bisognerebbe sempre avere chiari quali sono questi fattori e occorrerebbe puntare su una comprensione fondamentale delle metodologie da utilizzare. In questo modo possiamo arrivare a una stima accurata. Ma quali sono gli aspetti e le tecniche da utilizzare per calcolare il valore di un immobile? Cerchiamo di scoprirne di più.

Alcuni fattori che influenzano il valore di un appartamento

È importante tenere conto del fatto che, sebbene il mercato immobiliare delle grandi città possa essere un riferimento essenziale in ottica di valutazione di un appartamento (in questo senso potrebbe essere interessante una stima del prezzo per metro quadro a Milano centro pubblicata dall’agenzia Gromia), esistono anche altri fattori da considerare, come la posizione e le caratteristiche dell’immobile stesso, la presenza di servizi e infrastrutture nelle vicinanze, oltre alle dinamiche locali del mercato.

Fra i fattori che bisogna considerare per riuscire a determinare il valore di un appartamento, senza dubbio un posto centrale spetta alla localizzazione. La posizione è essenziale. Teniamo conto, a questo proposito, che appartamenti situati in zone centrali tendono in generale ad avere un valore più elevato perché sono ben serviti dai trasporti pubblici. Nella zona in cui sono collocati ci sono di solito scuole, ospedali e diversi servizi, come negozi e parchi.

Naturalmente non bisogna dimenticare anche la metratura dell’appartamento e la sua distribuzione interna, come, ad esempio, il numero delle camere, i bagni, la presenza di balconi o terrazzi.

Altri fattori che influenzano la valutazione

Ma non sono solo questi i fattori che si devono considerare quando si tratta di valutare un appartamento. Molto importante è vedere anche quali sono le condizioni e le caratteristiche dell’appartamento stesso. L’immobile può essere nuovo, ristrutturato, da ristrutturare e poi occorre valutare la qualità dei materiali utilizzati per la sua realizzazione, l’isolamento termico e le tipologie di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento.

Un altro fattore molto importante è costituito dalla tendenza del mercato immobiliare nella zona specifica di riferimento. Anche i prezzi di vendita di recenti appartamenti simili nella stessa area sono fondamentali per avere un valore di mercato più corrispondente alla realtà.

Le metodologie di valutazione

Per quanto riguarda le metodologie che entrano in gioco nella valutazione di un immobile, bisogna operare innanzitutto un confronto di mercato, occorre considerare fattori come dimensione, condizione e localizzazione, anche in confronto a proprietà dello stesso tipo che sono state vendute nella stessa area.

Poi c’è il reddito da affitto, che viene utilizzato soprattutto nel caso degli investimenti immobiliari. Questo metodo valuta l’appartamento in base al reddito che potrebbe generare, se venisse messo in locazione. Inoltre occorre specificare anche il costo di ricostruzione, che consiste nello stimare quanto costerebbe ricostruire l’appartamento da zero, tenendo conto dei costi attuali e del valore del terreno.

Il ruolo delle innovazioni tecnologiche

Con l’avanzare della tecnologia, anche il campo della valutazione immobiliare è diventato oggetto di importanti cambiamenti. L’uso di strumenti all’avanguardia, come l’intelligenza artificiale e le piattaforme online (con le relative app per i dispositivi mobili), può svolgere un ruolo significativo nel modo in cui vengono valutati gli immobili.

La sostenibilità ambientale

Gli appartamenti che adottano sistemi sostenibili o che sono costruiti con l’utilizzo di materiali ecocompatibili possono avere un valore maggiore, soprattutto se si inserisce la valutazione in un mercato che è sempre più consapevole delle questioni ambientalistiche.

In generale la valutazione immobiliare non è isolata dai contesti socioeconomici e ambientali. Infatti anche i piani di sviluppo urbano, per esempio, possono influenzare il valore di un appartamento.