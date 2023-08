Che internet abbia rivoluzionato la nostra vita è ormai un dato di fatto. Oltre ad avere conquistato grandi e piccini, oggi è considerato il negozio virtuale più grande del mondo, data la quantità di prodotti e merci che è possibile acquistare in rete. Secondo un’indagine condotta da Istat nel 2022, il 48,2% degli italiani da 14 anni in su ha utilizzato internet per fare acquisti. L’utilizzo della rete non riguarda soltanto l’acquisto di prodotti, ma anche ricerche d’informazioni, servizi ed esperienze.

Chi e cosa si acquista di più in rete

Sicuramente gli anni turbolenti che abbiamo vissuto e l’impossibilità di uscire di casa ci hanno portato ad acquistare molto di più in rete, ci sono però dei dati interessanti da considerare. Dalla ricerca suddetta si evince che ad effettuare più acquisti online sono i residenti al Nord, mentre i più propensi sono proprio i giovani tra i 20 ed i 24 anni. Abbigliamento, scarpe, servizi di streaming, elettrodomestici sono tra le cose più acquistate, ma oggi la rete offre molto di più.

Ricercare in rete informazioni

Al di là delle ricerche di carattere informativo, effettuate per fugare dubbi o approfondire determinati argomenti, i cittadini si affidano alla rete anche per altre tipologie di ricerche. Ad esempio, se si deve richiedere un’assicurazione, su internet è possibile ricercare e confrontare le proposte di varie compagnie per poi fare la scelta più adatta alle proprie necessità. Se si è alla ricerca del miglior nutrizionista a Milano perché si desidera fissare un appuntamento, la rete ci offre la risposta che stiamo cercando. Ci consente peraltro di effettuare la prenotazione senza doversi recare in studio.

Casa, automobile, viaggi e tanto altro

Online si ricercano tutorial per imparare nuove cose, ma è anche il luogo in cui si ricerca una nuova casa. Si può trovare l’automobile giusta e/o organizzare una vacanza da sogno. Sono decine i siti che consentono di trovare tutto a portata di click. Va detto che in questo spazio immenso in cui è tutto a portata di mano, è importante affidarsi ai siti giusti, che rispettano il protocollo di sicurezza “https”, ma soprattutto che abbiano una credibilità. Come farlo? Chiaramente su internet, raccogliendo informazioni con ricerche annesse e leggendo le recensioni di altri utenti che hanno acquistato o provato l’esperienza prima di noi.

Insomma internet non è il paese delle meraviglie, ma con la giusta attenzione può diventare una valida guida per ricercare prodotti e servizi in tempi brevi ed in modo efficace.