Negli ultimi anni, il trading online ha attratto un numero sempre maggiore di risparmiatori italiani, grazie alla promessa di guadagni facili e all’accessibilità offerta da piattaforme digitali sempre più user-friendly. Tuttavia, accanto ai broker regolamentati e affidabili, si sono moltiplicate realtà opache che sfruttano la mancanza di competenze finanziarie e tecniche per mettere in atto vere e proprie truffe.

Secondo i dati Consob, le segnalazioni di irregolarità nel trading online sono in costante aumento, con centinaia di piattaforme inserite ogni anno nella lista nera degli operatori non autorizzati. In molti casi, gli utenti scoprono troppo tardi di aver perso i propri risparmi per colpa di finti consulenti, conti virtuali inaccessibili o strumenti finanziari inesistenti.

Come riconoscere una truffa nel trading online

Il meccanismo è spesso simile: una telefonata da parte di un sedicente consulente finanziario, la promessa di rendimenti garantiti, la richiesta di un primo piccolo investimento da “far crescere” e poi ulteriori versamenti. In alcuni casi, le piattaforme mostrano guadagni fittizi che incoraggiano l’utente a investire di più, fino a quando il conto viene bloccato o la società scompare nel nulla.

Tra i segnali più evidenti di una truffa da trading online:

Nessuna autorizzazione da parte di Consob o altre autorità di vigilanza (come FCA o CySEC).

Mancanza di trasparenza sulle condizioni contrattuali.

Pressioni psicologiche per depositare denaro rapidamente.

Difficoltà o impossibilità di prelevare i fondi investiti.

Siti con dominio estero, privi di riferimenti legali o di assistenza reale.

Le difficoltà nel recupero dei fondi

Recuperare i soldi persi con il trading non è semplice, ma nemmeno impossibile. Occorre però muoversi con cautela e rivolgersi a professionisti del settore legale e finanziario. Le truffe online, infatti, coinvolgono spesso soggetti internazionali, conti off-shore, domini registrati in Paesi extra-UE e identità fittizie.

Le indagini, laddove possibili, devono tenere conto della complessità giuridica transfrontaliera, della tracciabilità dei pagamenti e della possibilità di agire per vie civili o penali a seconda della singola fattispecie. Ecco perché, in questi casi, affidarsi a un avvocato specializzato in truffe finanziarie e trading online rappresenta il primo passo per costruire una strategia efficace di tutela.

Quando rivolgersi a un avvocato

Non tutti i casi sono uguali. In alcune situazioni è ancora possibile bloccare i fondi prima che vengano trasferiti su conti esteri; in altre, è necessario attivare azioni legali per ottenere il sequestro o la restituzione delle somme. In ogni caso, è fondamentale agire tempestivamente e raccogliere quante più prove possibili: email, screenshot, estratti conto, nomi e contatti delle persone coinvolte.

Lo Studio Legale Bertaggia offre consulenze riservate e personalizzate per valutare la possibilità di recuperare i soldi persi con il trading, indicando le migliori strade percorribili in base al caso specifico.

Truffe trading online: a chi rivolgersi

Negli ultimi anni, lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, con sede in Italia e operatività in ambito comunitario ed extra-UE, ha seguito numerosi casi di raggiri nel trading online, ottenendo risultati significativi in termini di recupero dei fondi e tutela dei diritti degli investitori.

Grazie a un approccio multidisciplinare che integra competenze giuridiche, analisi forense e conoscenza delle normative internazionali, lo studio ha saputo distinguersi per concretezza ed efficacia nel contrasto a truffe sofisticate, anche con soggetti localizzati in giurisdizioni complesse.