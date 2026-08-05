Per anni, il mercato delle zanzariere ha offerto principalmente sistemi a molla o a rullo. Il loro meccanismo di chiusura a scatto è, di fatto, un pericolo latente, soprattutto in presenza di bambini piccoli o persone anziane. L’industria italiana dei serramenti ha tuttavia sviluppato tecnologie alternative, per garantire un comfort abitativo prolungato e la massima tranquillità domestica.

Le zanzariere a rullo possono dare problemi in casa?

Nei contesti residenziali caratterizzati da frequenti passaggi, come grandi porte finestre che affacciano su terrazzi o giardini, l’utilizzo delle classiche barriere avvolgibili fa emergere rapidamente i limiti del meccanismo.

Quello maggiore risiede nell’impossibilità di bloccare la rete in posizioni intermedie: il sistema impone per sua natura un’apertura o una chiusura totale dell’infisso. Questo obbliga l’utente ad assecondare il brusco scatto della molla, una dinamica violenta che logora precocemente il telo e causa spesso piccoli infortuni accidentali alle mani di chi le aziona. Oltre al problema della sicurezza, vi è un limite legato all’igiene e alla manutenzione ordinaria. Il cassonetto di raccolta, che necessita peraltro di un ampio spazio all’interno del vano riducendo la luce del foro architettonico, accumula costantemente sporcizia, polvere e insetti incastrati.

Perché il cosiddetto sistema “a fisarmonica” può dare a una casa altissimi livelli di sicurezza e igiene?

Il superamento di questi deficit strutturali è avvenuto rivoluzionando completamente l’approccio meccanico di base. Adottare una zanzariera plissé, orizzontale o verticale, permette di archiviare in via definitiva i rischi legati agli avvolgimenti incontrollati, offrendo la libertà pratica di fermare lo scorrimento laterale esattamente nel punto desiderato dall’utente. Ma cos’è una rete a plissé o a fisarmonica?

Il principio costruttivo è funzionale: la rete si impacchetta a fisarmonica su se stessa invece di arrotolarsi attorno a un perno nascosto. Questa flessibilità operativa si traduce in un accesso agevole, senza reti che scattano improvvisamente verso l’alto, e privo di barriere per chiunque debba varcare la soglia di una porta finestra, annullando totalmente il pericolo di traumi accidentali tipici dei vecchi telai a molla.

Alla base di questa affidabilità c’è un’intuizione di Sergio Marcantoni, che nel 2003 ha depositato presso la Camera di Commercio di Roma il primo brevetto europeo dedicato a un innovativo sistema di movimentazione.

Tre motivi concreti per investire in una rete a plissé idrorepellente e certificata

Le vere zanzariere plissé a marchio SharkNet si differenziano da generiche varianti d’importazione grazie all’utilizzo di materie prime rigorosamente Made in Italy e al superamento di severi test di laboratorio.

Il primo e più importante elemento di distinzione risiede nel tessuto stesso. Le zanzariere Sharknet implementano all’interno del telaio una speciale rete in poliestere idrorepellente, un materiale brevettato per respingere in modo del tutto naturale l’acqua, la polvere e la sporcizia portata dal vento.

Questa peculiarità abbatte radicalmente i tempi di manutenzione: la pulizia si effettua passandovi sopra un panno umido e del semplice sapone, evitando l’uso di detergenti acidi e aggressivi che danneggiano in modo irreversibile le reti standard.

Il secondo motivo di scelta è rappresentato dal solido portfolio di certificazioni ufficiali, un dettaglio che le rende uniche nel panorama italiano.

L’Istituto Giordano ha testato a fondo la resistenza strutturale della barriera, certificando la capacità di sopportare le raffiche di una burrasca forte senza subire lacerazioni o uscite dai binari guida. Ulteriori analisi della Camera di Commercio validano l’impermeabilità totale della rete e l’eccellente tenuta contro l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, principali responsabili dell’ingiallimento delle coperture non trattate.

Il terzo motivo risiede nell’estrema versatilità in fase di progettazione e posa d’opera. Le guide di scorrimento orizzontali consentono la configurazione di aperture da destra, da sinistra o in formato bilaterale, adattandosi perfettamente ai grandi infissi panoramici e lasciando penetrare comodamente la luce diurna. L’installazione domestica risulta poco invasiva e viene portata a termine da personale qualificato in una manciata di minuti.

Perché l’acquisto di una zanzariera SharkNet è un acquisto intelligente nell’economia di un’abitazione?

Nell’ottica di un budget familiare gestito con logica, il risparmio derivante dalle mancate riparazioni stagionali, eventuali sostituzioni e interventi di mantenimento, ammortizza il costo iniziale sostenuto. La convenienza per il proprietario dell’immobile è spinta ulteriormente dal rispetto dei rigorosi requisiti tecnici ENEA: le schermature SharkNet sbloccano l’accesso alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus statale al 50%. Iniziare questo progetto di riqualificazione per vivere un’estate priva di insetti parte, abitualmente, dalla prenotazione di un accurato sopralluogo tecnico gratuito negli spazi della propria abitazione.