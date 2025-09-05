Terry Fox e la Maratona della Speranza

Nel panorama degli eroi sportivi e umanitari del XX secolo pochi nomi brillano con la stessa intensità di quello di Terry Fox. L’atleta canadese, noto per la sua incredibile impresa della “Maratona della Speranza”, ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella storia dello sport, ma anche nella lotta contro il cancro. Il suo coraggio, la sua determinazione e il suo spirito di sacrificio continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo.

La malattia

Terrance Stanley Fox nacque il 28 luglio 1958 a Winnipeg, nella provincia di Manitoba, Canada. Cresciuto nella città di Port Coquitlam, in Columbia Britannica, fin da giovane sviluppò una passione per lo sport, eccellendo in discipline come il basket e la corsa campestre. La sua determinazione lo portò a superare i limiti imposti dalla sua statura relativamente bassa, dimostrando che con la forza di volontà si possono abbattere tutte le barriere.

Nel 1977, all’età di 18 anni, la sua vita cambiò improvvisamente quando gli fu diagnosticato un osteosarcoma, una forma aggressiva di cancro alle ossa. Per cercare di fermare la diffusione della malattia, i medici furono costretti ad amputargli la gamba destra sopra il ginocchio. Nonostante questo duro colpo, Terry Fox non si lasciò abbattere e decise di trasformare la sua sofferenza in una missione di speranza.

La protesi di Terry Fox. Fonte: Wikimedia Commons.

La “Maratona della Speranza”

Durante il periodo di riabilitazione, Terry fu profondamente toccato dalla sofferenza dei malati di cancro che incontrava negli ospedali. Fu allora che maturò l’idea di compiere un’impresa straordinaria: attraversare il Canada di corsa per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. Il suo obiettivo era sensibilizzare l’opinione pubblica e dimostrare che nulla è impossibile con la giusta determinazione.

Dopo mesi di allenamenti durissimi, durante i quali imparò a correre con una protesi alla gamba destra, il 12 aprile 1980 Terry Fox partì da St. John’s, nella provincia di Terranova e Labrador, per dare inizio alla sua “Maratona della Speranza“. La sua intenzione era di percorrere circa 42 chilometri al giorno, l’equivalente di una maratona, fino a raggiungere la costa occidentale del Canada.

Il viaggio

L’impresa di Terry Fox si rivelò una delle più straordinarie della storia dello sport e dell’umanità. Giorno dopo giorno, affrontò condizioni meteorologiche avverse, dolori lancinanti e la fatica estrema, ma non si fermò mai. Il suo messaggio di speranza cominciò a diffondersi in tutto il paese, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Le persone si radunavano lungo le strade per sostenerlo, aziende e associazioni iniziarono a fare donazioni, e la sua determinazione divenne un simbolo di lotta e resilienza. Nonostante le difficoltà, Fox continuò a correre, spingendo il suo corpo oltre ogni limite immaginabile. Dopo 143 giorni e oltre 5.373 chilometri percorsi, il 1º settembre 1980, nei pressi di Thunder Bay, nell’Ontario, Terry Fox fu costretto a interrompere la sua corsa. Il cancro si era diffuso ai polmoni e il suo corpo non era più in grado di sostenere lo sforzo.

Il Canada intero rimase scosso dalla notizia, e il sostegno nei confronti di Terry crebbe ancora di più. Sebbene non potesse più correre, il suo messaggio non fu dimenticato. Il 28 giugno 1981, a soli 22 anni, Terry Fox morì, lasciando un’eredità che avrebbe cambiato per sempre la lotta contro il cancro.

Il percorso di Terry. Fonte: Wikimedia Commons.

Il Terry Fox Run

Dopo la sua scomparsa, la famiglia Fox e i suoi sostenitori decisero di portare avanti la sua missione. Nel 1981 nacque la “Terry Fox Run“, un evento annuale organizzato in tutto il mondo per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. A oggi, questo evento ha raccolto oltre 850 milioni di dollari canadesi, finanziando importanti progetti di ricerca e mantenendo vivo il sogno di Terry.

In Canada, il suo nome è stato dato a scuole, strade, parchi e persino a un picco montuoso nella Columbia Britannica. Il suo volto è apparso su monete commemorative e francobolli, e il suo messaggio continua a ispirare atleti, ricercatori e persone comuni.

Terry Fox non era solo un atleta, ma un simbolo di coraggio, determinazione e altruismo. La sua storia dimostra come la forza di volontà possa trasformare anche le situazioni più difficili in opportunità per fare la differenza.

Il suo lascito è un invito a non arrendersi mai, a credere nel cambiamento e a lottare per un mondo migliore. Ancora oggi, il nome di Terry Fox riecheggia come un faro di speranza per milioni di persone, dimostrando che un solo individuo può davvero cambiare il mondo.

Gianluca De Santis