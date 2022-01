E non era facile. Ma intanto facciamo ancora i conti con una sanità disastrata; non è stato avviato alcun rafforzamento delle strutture ospedaliere, non è stato aggiunto un solo posto letto, con i dovuti ringraziamenti dei privati che continuano a lucrare sull’emergenza. Gli operatori e le operatrici del settore, anziché ricevere elogi sperticati, sono stati lasciati a spasso come un fastidio non più sostenibile. Nulla è stato fatto per regolarizzare, sistematizzare e ricompensare medici, assistenti, infermieri e infermiere, che non a caso scappano da un ruolo ingrato aggravando la carenza di personale; e adesso che la variante omicron pone di nuovo il sistema sotto stress sembra di ritrovarsi a inizio pandemia: medicinali introvabili, tracciamento in tilt, code chilometriche alle farmacie, presidi di base assaltati, attese estenuanti per i tamponi. E il Governo dei Migliori?

La politica s’ingegna per tirar fuori dal cilindro i provvedimenti più assurdi e insensati. Le scuole riaprono, anzi no, forse sì ma solo con percentuali oscillanti, e la DAD resta lì dietro la lavagna, alla prima comparsa di nuovi casi. Considerando che un italiano su 40 è attualmente positivo, che in molti non lo sanno neppure e che il picco di questa fase della pandemia è previsto verso la fine del mese, è statisticamente certo che studenti e studentesse dovranno rinunciare a un altro semestre di normalità, e che docenti e personale scolatico saranno ancora vittime di un caos normativo fuori da ogni analisi logica.

Ma per fortuna c’è il Green Pass, anzi il Super Green Pass. Restiamo in attesa della sua forma finale, come in una puntata di Dragon Ball. Uno strumento forse utile, ma così contorto e arzigogolato da sembrare per davvero frutto di un disegnatore giapponese: per andare al lavoro o mangiare al ristorante ne occorre una versione, per entrare in banca o in ufficio postale un’altra ancora, per assembrarsi in chiesa basta la protezione divina. Chissà se nell’alto dei cieli basterà un’Ave Maria o chiederanno un Super Ave Maria. E i No God, naturalmente, tutti esclusi.

Di obbligo vaccinale si discute da mesi, come qualcosa per cui si finge interesse ma che nessuno ha realmente intenzione di fare. Solo da poche ore è ufficiale l’obbligo per gli over 50, ma riesce difficile immaginare che chi ha rifiutato il vaccino finora corra a “inocularsi il siero” solo perché glielo ha imposto il faccione sardonico di Mario Draghi. Mentre in Europa c’è chi parla di “rompere le palle” ai non vaccinati, come fossero zanzare da scacciare e non cittadini e cittadine da educare, da rassicurare. Una strategia che non pagherà, mentre la variante omicron infuria e imperversa ovunque, come se due anni di pandemia non fossero trascorsi affatto, tranne che nelle nostre menti logore e devastate. Chissà se è allo studio almeno un Bonus Psicologo… ah, già.

E per concludere: non oso pensare a cosa sarebbe accaduto se una variante così contagiosa fosse arrivata quando buona parte della popolazione non era ancora protetta dalla copertura vaccinale. Per fortuna ci sono i vaccini, sì. Ma quelli non li ha di certo sviluppati il Governo dei Migliori.

Emanuele Tanzilli