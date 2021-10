Il 3 e il 4 ottobre la Calabria ha votato per il presidente della giunta e il rinnovo del consiglio regionale. Una tornata elettorale silenziosa rispetto al clamore delle amministrative nelle grandi città. Il risultato è controcorrente. La sinistra infatti guadagna Milano, Bologna e Napoli, ed è in bilico a Torino e Roma, dove si andrà al ballottaggio, mentre in Calabria non c’è dubbio che ad avanzare sia stato il centrodestra. Roberto Occhiuto sarà il nuovo presidente della giunta, con il 54,46% dei consensi. Classe 1969, originario di Cosenza, è l’attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera e deputato da tre legislature. La sua corsa è stata appoggiata anche da Fratelli d’Italia e Lega.

In favore della vittoria di Occhiuto ha giocato la divisione nell’area del centrosinistra, per la quale in Calabria si sono presentati tre candidati. La neurologa Amalia Cecilia Bruni, nome nuovo nella politica su cui c’è stata la convergenza di Pd e M5s, ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo Occhiuto, con il 27,7% dei voti. Secondo Bruni, a pesare sulla sconfitta è stata la bassa affluenza, quel «partito dell’astensionismo…che evidentemente non si è riuscito a convincere». In effetti alla chiusura delle urne, l’affluenza è stata del 43,7%: minore rispetto alle regionali del gennaio 2020, quando si era attestata al 44,3%. La stessa Bruni però promette che farà «opposizione seria».

Luigi De Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, ha raggiunto il 16,17% delle preferenze con una lista civica. Affida a un post su Facebook la soddisfazione per i 130 mila voti, ottenuti «senza alcun apparato, senza partiti, senza soldi, senza funzionari, praticamente da solo e poi da soli». Secondo l’outsider della politica calabrese, la sconfitta è dovuta alle migliaia di voti “di favore” basati su apparati di partito già collaudati e andati immancabilmente ai candidati avversari. Denuncia poi le 30 mila schede nulle e, in generale, l’opacità della campagna elettorale. Tra i candidati arriva ultimo Mario Oliverio, ex presidente della regione che, fuoriuscito dal PD, si è presentato con una propria lista raccogliendo solo l’1,7% dei voti.

Per quanto riguarda i partiti, in Calabria la vittoria di Occhiuto segna un revival di Forza Italia, che raccoglie il maggior numero di preferenze: il 17,3%, quando nelle elezioni del 2020 aveva raggiunto il 12,4%. Segue il PD, che ha ottenuto il 13,18% dei voti, in calo di due punti rispetto alla tornata precedente (15,19%). Il M5S ottiene il 6,48% delle preferenze, in leggero aumento rispetto alle elezioni del 2020 (6,27%), superato da FdI (8,7%) e Lega (8,3%). Per i due partiti di destra si registra un considerevole calo dei consensi: nella scorsa tornata avevano ottenuto rispettivamente il 10,25% e il 12,25%. In base a questi risultati, venti seggi del consiglio regionale sono riservati al centrodestra: fra questi spiccano i 7 di FI, i 4 di FdI e i 4 della Lega. Sette, invece, i seggi spettanti al centrosinistra: 5 al PD, 2 al M5S. Due, infine, vanno alla lista civica guidata da De Magistris.

Resta da capire come Roberto Occhiuto intenderà aprire la nuova parentesi politica in Calabria. A settembre aveva affidato ai social i punti del suo programma, promettendo maggiori investimenti sul turismo. Per far fronte all’inquinamento delle acque, aveva parlato di un miglior monitoraggio dei depuratori, proponendo l’acquisto di droni per scoprire gli scarichi abusivi.

Ma il nuovo presidente si troverà anche ad avere a che fare con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I comuni sono i protagonisti della fase attuativa – in molti casi il PNRR prevede la presentazione di progetti con appositi bandi – e si teme che anche quelli della Calabria non abbiano le competenze necessarie per presentare buoni progetti e accaparrarsi le risorse. La regione, dunque, potrebbe giocare un ruolo-chiave di supporto e il monitoraggio dovrà essere attento, dando per scontati gli appetiti della ‘ndrangheta per i fondi europei. Altro fronte aperto rimane quello della sanità: Occhiuto chiede il rientro della materia nelle competenze della regione, dopo anni di commissariamento.

Il nuovo presidente si gioca tutto – come lui stesso ha dichiarato – promettendo una giunta fatta «da persone competenti». Per l’ennesima volta c’è solo da sperare che sulla Calabria non si giochi più.

