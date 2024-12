Gli italiani sembrano avere sempre più a cuore la sostenibilità ambientale anche quando fanno scelte che riguardano la casa: guardando al mondo delle utenze domestiche, per esempio, continua ad aumentare da qualche anno la domanda di forniture verdi e, cioè, che sfruttano fonti 100% rinnovabili. Diamo insieme uno sguardo, allora, a quali sono i principali operatori luce e gas green.

Offerte luce e gas green: quali sono

Vale la pena soffermarsi, innanzitutto, su cosa si intende per offerte luce e gas green. Come in parte si accennava sono offerte provenienti da fornitori che utilizzano fonti completamente rinnovabili. Per fonti rinnovabili si intendono fonti che non si esauriscono e si possono rigenerare dopo l’utilizzo – si parla, non a caso, anche di fonti inesauribili – come avviene con vento e sole. Proprio l’energia eolica e l’energia solare sono, ad oggi, quelle su cui si basano la maggior parte dei piani luce e gas green. Alcuni operatori, i più innovativi, però lavorano anche con energia proveniente da biomasse ed energia idroelettrica.

Da utenti il modo più semplice per orientarsi nella scelta dell’operatore di luce e gas green, valutare la convenienza delle offerte e assicurarsi che quella fornita sia davvero energia pulita e amica dell’ambiente è controllare la garanzia d’origine (GO). Dal 2009 una direttiva comunitaria prevede che sia rilasciata un’apposita certificazione ai gestori luce e gas per l’origine 100% verde dell’energia dei propri impianti. La certificazione del GES è rilasciata dopo appositi controlli e contribuisce a rendere più trasparente un mercato sempre più affollato e competitivo.

Quali sono i principali fornitori di luce e gas green in Italia

L’incremento della domanda di piani luce e gas green, non meno che la necessità per gli operatori di rendere le proprie offerte più accattivanti nel mercato libero hanno fatto crescere in questi anni anche l’offerta.

Passando a quali sono oggi i principali operatori di luce e gas green in Italia qui trovi i contatti di Pulsee, fornitore di energia verde molto apprezzato per le offerte dedicate ai privati, alle aziende, a chi è alla ricerca di una promozione dual, eccetera.

Tra le caratteristiche che più accomunano le offerte luce e gas verdi, del resto, c’è la possibilità di personalizzarle in base alle proprie esigenze e per garantirsi consumi ridotti e un minore impatto ambientale (oltre che sulle proprie tasche).

Altri fornitori luce e gas green apprezzati per la varietà di piani e offerte disponibili sono Sorgenia, E.ON, Iren.

Anche operatori più tradizionali come Enel, A2A, Eni (Plenitude) si sono ormai adeguati alle richieste del mercato e hanno proposte green rivolte agli utenti più attenti alle questioni ambientali e a fare consumi consapevoli. La garanzia GO prima citata può essere rilasciata, infatti, al gestore di gas e luce anche in riferimento a particolari piani come sono, nel caso delle aziende appena citate, l’offerta E-Light, il piano Extra2A e la tariffa Link Basic.

Anche per via delle loro caratteristiche, i piani luce e gas green sono in continuo aggiornamento: cambiano, cioè, rapidamente le condizioni offerte ai clienti. Prima di procedere con lo switch verso un nuovo operatore di luce e gas green, così, è sempre consigliabile informarsi e chiedere preventivi e simulazioni.