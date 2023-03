La strage di Crotone: il costo umano delle politiche anti-migratorie

Alle 21.26 un aereo appartenente a Frontex, l’agenzia europea di guardia di frontiera e costiera, avvista per la prima volta il barcone, lo fotografa e lo segnala alle autorità italiane. Nel rapporto inviato dalla centrale operativa di Frontex all’Italia si parla di un barcone a 40 miglia dalle coste calabresi «con a una persona sul ponte, portelloni di bordo aperti e una significativa risposta termica» che evidenzia la possibile presenza di numerose persone in sottocoperta. Le condizioni metereologiche sono allarmanti: mare in tempesta, forza 7. Dopo la segnalazione l’aereo abbandona la zona e torna alla base italiana situata a Lamezia Terme. Durante la notte nessun altro veicolo si alzerà in volo.

Ricevuta la segnalazione le autorità italiane decidono di trattare il caso come un “evento di polizia”: nessuna motovedetta della guardia costiera lascia il porto, nessuna azione di ricerca e soccorso viene avviata. Si decide di inviare due mezzi della Guardia di Finanza non idonei né al soccorso né alla navigazione in un mare in burrasca e che, a causa delle impervie condizioni meteo, rientrano subito in porto senza svolgere alcune attività. L’Imrcc di Roma, il centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, informato prima da Frontex e poi dalla stessa Guardia di Finanza dell’impossibilità di raggiungere il barcone segnalato, non ritiene necessario aprire una pratica Sar e dunque avviare ricerche di soccorso.

Le prime dichiarazioni del comandante della Capitaneria di porto di Crotone Vittorio Aloi, rilasciate alla stampa all’indomani della strage di Crotone, confermano il mancato allarme da parte dell’Imrcc:«La Guardia Costiera aveva tutti i mezzi navali per intervenire in sicurezza, ma ha operato secondo le regole d’ingaggio. Cioè non è intervenuta perché non c’è mai stato un allarme per una missione search and rescue, che significa “cerca e recupera».

La situazione sul barcone diventa drammatica intorno alle 4 del mattino quando l’imbarcazione a pochi metri dalla riva viene avvistata da tre pescatori sulla spiaggia di Curto che immediatamente allertano la Guardia Costiera. I pescatori, sentiti poi come testimoni oculari dai carabinieri, dichiarano d’aver visto numerose persone a bordo, molte di queste tentavano di inviare segnali di SOS con le luci dei propri telefonini. Erano vicini alla riva, vedevano la spiaggia ma non riuscivano a raggiungerla. Dopo pochi minuti una forte onda ribalta il barcone, lo fa sbattere contro gli scogli e lo distrugge in più parti. Nelle testimonianze rilasciate alla stampa da Vincenzo Luciano, uno dei tre pescatori giunti sul posto, la scena del naufragio è descritta come apocalittica. I primi corpi senza vita a giungere a riva sono stati quelli dei bambini, «Ho preso un bambino, pensavo fosse vivo e mi sono tuffato in acqua-era un bambino di 2/3 anni , quando l’ho tirato fuori aveva ancora gli occhi aperti. Ho detto questo lo salvo, ma non è andata così». Il naufragio è avvenuto e ancora nessun mezzo di soccorso è stato inviato. Alle 4.30 circa i militari che arrivano sulla spiaggia si trovano davanti una scena drammatica: numerosi cadaveri sulla riva, molti corpi in mare, persone che gridano e tentano di raggiungere la spiaggia. Le prime operazioni di ricerca e soccorso in mare da parte pattuglie delle Guardia Costiera italiana vengono avviate intorno alle 5.30 del mattino, a distanza di più di un’ora dal naufragio.

Il procuratore di Crotone, Magistrato Giuseppe Capoccia, incaricato di accertare i fatti, ha dichiarato: «Mai scattate le ricerche che potevano salvarli. Da padre provo rabbia. Da Roma si è deciso di far uscire i mezzi della finanza per un’attività di polizia e non di soccorso. Accerteremo i fatti, a quelle famiglie dobbiamo risposte». Sono ora in corso le indagini volte a chiarire le dinamiche e responsabilità di quanto accaduto.