La salute passa anche dal benessere dell’udito, un senso che si rivela essenziale per entrare in relazione con le altre persone e tutto ciò che ci circonda, influendo in maniera importante sulla qualità dell’esistenza. Permette di assaporare la musica, i suoni della natura, avere un confronto con un amico, sentire le fusa di un gatto – che sono un antistress naturale secondo la scienza – e molto altro ancora.

Pensate a quante cose si perdono se l’apparato uditivo non sta bene. Oggi vi proponiamo 3 consigli utili per migliorare il benessere dell’udito, che andrebbe preservato a tutte le età, fin dall’infanzia.

Controllare la salute dell’udito

La condizione dell’apparato dell’udito andrebbe monitorata periodicamente, sia al subentrare dei primi campanelli d’allarme, più frequenti con l’avanzare dell’età, sia in chiave preventiva.

Sotto questo punto di vista, alcuni centri specializzati in apparecchi acustici Lugo mettono a disposizione test dell’udito gratuiti, realizzati da professionisti qualificati tramite una tecnologia avanzata. Inoltre, in caso di necessità sono in grado di approntare una consulenza audioprotesica a misura della persona che contempla soluzioni non invasive e capaci di ripristinare il benessere uditivo.

In medicina la prevenzione è fondamentale così come intervenire tempestivamente. Qualcosa che riesce a fare la differenza a 360°, permettendo di vivere una vita piena e soddisfacente.

Prevenire l’inquinamento acustico

Qual è il gesto che viene naturale fare se un suono è troppo forte o fastidioso? Tapparsi le orecchie, un’abitudine che adottiamo fin da bambini. Non lo realizziamo, invece, se non sentiamo più bene, una condizione in cui si verifica una perdita di sensibilità non indifferente.

In questo contesto, una situazione che andrebbe prevenuta il più possibile è quella del cosiddetto inquinamento acustico, causato da un insieme di suoni che si traducono in rumore e vanno a disturbare la persona, influendo negativamente sulla salute e il benessere dell’orecchio.

Come evitare l’inquinamento acustico? Adottando alcuni comportamenti virtuosi: non eccedendo nel volume del televisore, così come regolando al meglio il suono del cellulare e dei device elettronici, specialmente se l’ascolto avviene tramite cuffie e auricolari.

Se si abita in una zona trafficata o situata in prossimità di una fabbrica, un aeroporto o fonti importanti di rumore diventa essenziale dotare l’abitazione di infissi ad hoc nonché pavimenti e pannelli fonoassorbenti. Piccole accortezze, certo, ma capaci di fare la differenza, questo perché, per la salute dell’orecchio, è proprio vero che il silenzio è d’oro come recita un noto proverbio.

Adottare uno stile di vita sano

Adottare un corretto stile di vita è fondamentale per la salute in generale e per quella dell’udito in particolare. Come? Approntando un’alimentazione bilanciata e senza eccedere in cibi come caffè e contenenti un maggiore apporto di grassi, preferendo verdure a foglia verde, agrumi e cereali.

Ci sono delle discipline che più di altre salvaguardano il benessere uditivo, come yoga e meditazione, complice un effetto benefico sulla mente e sui vasi sanguigni. Infine, il corpo andrebbe idratato costantemente. Se sentite che avete sete, non aspettate: concedetevi un bicchiere d’acqua quanto prima. Il vostro corpo, apparato uditivo incluso, ringrazierà.