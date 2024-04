Ci sono molte persone che viaggiano per affari e che rientrano nel cosiddetto fenomeno che in gergo tecnico è chiamato proprio turismo d’affari. Soprattutto molti imprenditori amano dirigersi verso località commerciali e industriali di grande interesse, sia a livello nazionale che internazionale. Per esempio, molto frequentate sono le fiere e le mostre per presentare nuovi prodotti e servizi. Il turismo d’affari genera grandi guadagni, anche perché chi viaggia ha bisogno di servizi e di mezzi di trasporto adeguati.

L’importanza del mezzo di trasporto per il turismo d’affari

C’è una stretta correlazione tra i viaggi d’affari e i voli privati, con un numero sempre maggiore di aziende e professionisti che optano per questa soluzione per ottimizzare i loro spostamenti e massimizzare la produttività. Le mete principali di questa tipologia di viaggio, infatti, includono le principali città finanziarie e commerciali del mondo e in tale contesto – come si legge anche sul sito Fastprivatejet.com, molto autorevole in questo settore – affittare un jet privato offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di pianificare itinerari personalizzati in base alle esigenze di lavoro, evitando lunghe attese negli aeroporti e garantendo un ambiente di viaggio esclusivo e discreto.

Scegliere il giusto mezzo di trasporto è davvero importante, perché può contribuire anche a determinare il successo del viaggio che si fa per concludere accordi commerciali e finanziari in generale.

L’area di Milano

In Europa sicuramente abbiamo anche dei centri italiani che rappresentano un’importanza fondamentale per quanto riguarda la possibilità di entrare in contatto con nuovi professionisti e aumentare il numero di clienti. Per quanto riguarda le strutture fieristiche, la più nota è quella di Milano , anche se in generale in Europa ci sono altre città da prendere in considerazione per i sistemi di comunicazione, le strutture ricettive e le manifestazioni. Ecco quali città europee è possibile considerare come punto di riferimento per il turismo d’affari.

Francoforte sul Meno

La città di Francoforte ha una popolazione che supera i 5 milioni e mezzo di abitanti. È conosciuta soprattutto per il ruolo essenziale che ha nel mondo economico e finanziario. Infatti in questa città si trovano la Banca Federale Tedesca, le più importanti Borse mondiali e la Banca Centrale Europea.

L’aeroporto di Francoforte sul Meno è uno dei più frequentati in tutta Europa. Le autostrade sono le principali arterie di comunicazione per spostarsi in questa area. A Francoforte ci sono numerose fiere su settori molto diversi. Inoltre la città ospita congressi e convegni di carattere internazionale.

La città di Basilea

Basilea si trova al confine tra la Francia e la Germania ed è una delle principali città svizzere per quanto riguarda la popolazione. La città di cui si sta parlando è importante dal punto di vista industriale, commerciale, ma anche da quello culturale. È un centro facilmente accessibile grazie all’aeroporto internazionale che si trova al confine con la Svizzera, la Germania e la Francia. Inoltre possiede il più grande porto fluviale a cui possono arrivare anche le navi di grandi dimensioni.

Birmingham

Birmingham è una città importante del Regno Unito e, nel suo Paese, costituisce uno dei più grandi centri industriali e commerciali. Molte persone in città trovano impiego nel turismo congressuale, che si è sviluppato negli anni grazie a strutture organizzative di successo e per la costruzione di un’ottima rete di comunicazione.

L’area di Birmingham concentra in sé una grande percentuale dei flussi turistici che si dirigono nel Regno Unito per la partecipazione a manifestazioni, fiere e congressi. La percentuale di cui si sta parlando non è indifferente, perché è pari al 42%. Birmingham si presenta come una grande città importante dal punto di vista delle assicurazioni, dei commerci e come centro bancario di sicuro interesse.