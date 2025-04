Nasce la Commissione "Tutela e diritti degli Animali"

Si è svolto lo scorso 31 marzo presso la Camera dei Deputati a Roma la presentazione delle nuove commissioni dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”. Tra i momenti più significativi della giornata, si è assistito alla presentazione della dodicesima commissione, dedicata alla “Tutela e Diritti degli Animali”, un tema di crescente importanza nella società contemporanea.



A questa iniziativa era presente l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Paolo Bernini, noto in tutta Italia per il suo attivismo in favore dei diritti degli animali tutti e i colleghi Paolo Sola (consigliere comunale di Pescara per il Movimento 5 Stelle) e Diego Carmenati (storico attivista del Movimento 5 Stelle e vice referente del gruppo territoriale di Varese) apporteranno le loro competenze e passioni a sostegno della nuova commissione.



La nascita di questa commissione è stata possibile grazie alla sensibilità nei confronti della tematica animalista dell’Onorevole Alessandro Caramiello (deputato del Movimento 5 Stelle) e rappresenta un passo significativo verso una maggiore attenzione alle questioni legate alla tutela degli animali.



Un tema che ha acquisito rilevanza crescente nel dibattito pubblico e politico, la commissione avrà il compito di promuovere iniziative legislative e politiche che garantiscano il rispetto e la protezione degli animali, affrontando questioni come la lotta al maltrattamento, la promozione dell’adozione responsabile e la sensibilizzazione della cittadinanza.



La creazione della commissione “Tutela e Diritti degli Animali” segna, dunque, un momento di speranza e impegno, non solo per gli attivisti del settore, ma anche per tutti i cittadini che riconoscono il valore della vita animale e l’importanza della loro protezione. Con l’auspicio che questa nuova iniziativa possa portare a risultati concreti e significativi, i membri della commissione hanno promesso il massimo impegno per affrontare le sfide future.

di Sara Spiniello